Flamengo de Arcoverde assume liderança isolada da Série A-2 pernambucana

Depois da pausa em decorrência das eleições municipais, o Campeonato Pernambucano Série A-2 voltou à ativa neste final de semana com três partidas no sábado (8) e uma no domingo (9). O Flamengo de Arcoverde se isolou na liderança após bater o Vera Cruz fora de casa, pelo placar mínimo, e contar com uma expressiva vitória do Afogados da Ingazeira sobre o Barreiros por 3 a 0 em seus domínios.

O Tigre do Sertão saiu do Carneirão com os três pontos graças ao solitário gol de Mardley. Já a Coruja não tomou conhecimento da Raposa. Os gols de Evandro, Pedro Maycon e Cesinha garantiram a festa dos adeptos locais no Vianão e tiraram a invencibilidade da equipe visitante na competição.

Com esses resultados, o Fla segue invicto e agora soma 13 pontos. O Barreiros continua com 10 pontos, agora na vice-liderança. O Afogados foi a nove e é o terceiro colocado. Já o Vera Cruz estacionou nos seis pontos e caiu para a quinta posição.

Pior do Mundo perde mais uma

Íbis segue fora da zona de classificação ao mata-mata da Série A-2: é lanterna com 0% de aproveitamento (Foto: Divulgação/Íbis)

Anteriormente marcada para o Estádio Paulo Petribu, em Carpina, na Zona da Mata pernambucana, a partida entre Íbis e Cabense foi transferida para o Estádio Ademir Cunha, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, a pedido do Íbis.

O time do Cabo de Santo Agostinho continuidade à sina de derrotas do Pássaro Preto ao bater o adversário por 1 a 0. O gol da primeira vitória do Azulão no certame foi anotado por Baiano. O jejum de vitórias do Íbis já dura mais de um ano.

O Pior do Mundo continua amargando a lanterna da A-2. Por sua vez, os azulinos foram a quatro pontos e subiram para a sétima colocação.

Sofrimento duplo para o Centro: impasse com a prefeitura de Limoeiro e perda da invencibilidade na A-2

Timbaúba e Centro Limoeirense fecharam a quinta rodada da A-2 neste domingo, dia 9 (Foto: Halef Diego/Especial à VAVEL Brasil)

O trajeto do Centro Limoeirense à cidade de Timbaúba, na Mata Norte, foi feito de maneira pouco usual para uma equipe de futebol. Os atletas ficaram sem ônibus porque a prefeitura da cidade de Limoeiro, Agreste de Pernambuco, suspendeu a cessão do transporte coletivo ao elenco. De acordo com o Blog do Agreste, a medida veio em decorrência de uma política de corte de gastos adotada pelo governo municipal. Sem condições de bancar um ônibus particular, o clube decidiu mandar os jogadores à partida em carros particulares, ainda segundo o blog.

Mesmo tendo evitado a derrota por W.O, o Dragão falhou na defesa de sua invencibilidade em campo. Em tarde inspirada do atacante Jadílson, que anotou dois gols, o Timbaúba venceu por 3 a 1 neste domingo (9), no embate que fechou a quinta rodada. Vandinho descontou para os visitantes, e Everton fechou a conta para os donos da casa.

Com a vitória no Ferreira Lima, o Morcego foi a sete pontos e ultrapassou o Dragão, que se manteve com cinco. Os amarelos estão em quarto; os alvirrubros, em sexto.

Rodada no feriado

A edição 2016 da Série A-2 do Campeonato Pernambucano contará com uma inédita rodada no meio de semana neste feriado de Nossa Senhora Aparecida. Na quarta-feira (12), dia do feriado nacional às 15h, o Flamengo de Arcoverde - agora o único invicto da competição - defende a liderança no Áureo Bradley, diante do Afogados da Ingazeira, enquanto a Cabense recepciona o Vera Cruz no Gileno de Carli. Às 20h, no José Vareda, o Centro Limoeirense busca a recuperação diante do lanterna Íbis.

A sexta rodada termina na quinta-feira (13), com o duelo entre o Ferroviário do Cabo - que folgou na quinta jornada - e o Timbaúba. O confronto será disputado no Gileno de Carli e está agendado para as 15h. Quem folga é o Barreiros.

Quinta rodada do Campeonato Pernambucano Série A-2 2016:

Sábado (08/10)

Vera Cruz 0 x 1 Flamengo de Arcoverde

Afogados da Ingazeira 3 x 0 Barreiros

Íbis 0 x 1 Cabense

Domingo (09/10)

Timbaúba 3 x 1 Centro Limoeirense

Ferroviário do Cabo folgou

Sexta rodada:

Quarta-feira (12/10)

15h - Flamengo de Arcoverde x Afogados da Ingazeira

15h - Cabense x Vera Cruz

20h - Centro Limoeirense x Íbis

Quinta-feira (13/10)

15h - Ferroviário do Cabo x Timbaúba

Barreiros folga