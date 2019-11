Resultado Figueirense x Botafogo no Campeonato Brasileiro 2016 (0-1)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Fique conosco, torcedor. Em breve, o pós-jogo deste grande duelo!

48' Final de partida no Orlando Scarpelli! Botafogo marca nos acréscimos e vence Figueirense, que enfrenta situação complicada no Campeonato Brasileiro.

47' Rafael Silva recebe cartão amarelo.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! BRUNO SILVA! Rodrigo Pimpão recebe na direita e manda para o volante do Fogão bater de primeira!

45' Teremos três minutos de acréscimo!

43' GATITO FERNÁNDEZ! Pimpão escora para Sassá, na frente do gol, que apenas encosta na bola. Goleiro do Figueirense executa defesa brilhante!

41' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!

Sai: Rodrigo Lindoso; Entra: Dudu Cearense

38' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE!

Sai: Renato; Entra: Ortega

37' Sassá tenta surpreender Gatito, mas a bola passa muito longe da meta catarinense.

36' Josa comete falta em Camilo e recebe cartão amarelo.

35' UUUUUUUUUUUUUUUH! Rafael Moura e Rafael Silva não alcançam a bola na área e a redonda acaba saindo pela linha de fundo.

34' Dodô recebe falta no campo de ataque. Vem bola na área do Botafogo!

32' NÃO VALEU! Werley recebe em impedimento e marca o gol, mas a arbitragem já anulava o lance.

31' Sassá cabeceia na área em busca de um companheiro, mas a bola fica com a defesa do Figueira!

30' Rodrigo Lindoso comete falta em Dodô e recebe primeiro cartão amarelo da partida.

29' GATIIIIIITO! Alemão solta a pancada de fora da área e goleiro do Figueirense executa excelente defesa.

29' Victor Luís sofre falta no campo de defesa.

28' Pimpão arrisca para o gol e bola bate em Werley. Escanteio para o Botafogo.

26' Equipes seguem com dificuldades de criar jogadas nesta segunda etapa.

23' Rafael Silva quase fica de frente para Sidão, que foi mais rápido e ficou com a bola.

20' Sassá finaliza pela primeira vez na partida e manda longe da meta de Gatito.

19' OLHA A BOBEIRA! Rafael Moura tira proveito de indecisão de Carli e Sidão. Zagueiro do Botafogo chegou a derrubar o atacante, que chegou e pedir pênalti.

18' SUBSTITUIÇÕES NO BOTAFOGO!

Saem: Vinícius Tanque e Neilton; Entram: Rodrigo Pimpão e Sassá

17' Cruzamento da esquerda e Vinícius Tanque quase consegue fazer o desvio na bola.

15' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE!

Sai: Lins; Entra: Rafael Silva

14' UUUUUUUUUUUH! Escanteio cobrado pela direita. Bola sobra para Rafael Moura que, na cara do gol, manda para fora.

12' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE!

Sai: Elvis; Entra: Everton Santos

09' Bruno Silva arrisca de muito longe. Tiro de meta já cobrado por Gatito.

06' Airton leva a pior em dividida e recebe atendimento médico no gramado.

05' Dodô tenta jogada para cima de Carli e cai no gramado. Arbitragem manda seguir.

04' Figueirense chega muito bem com cruzamento de Elvis e cabeçada de Rafael Moura para fora.

04' Ayrton cobra escanteio e zaga do Botafogo afasta o perigo.

03' Bruno Silva tenta lançamento para Neilton, mas Gatito fica com a bola.

02' Equipes trabalham bem a bola neste início de segundo tempo.

00' Etapa complementar começa no Orlando Scarpelli! Figueirense e Botafogo voltam sem alterações.

Figueirense também voltou para a segunda etapa.

Botafogo já está de volta ao gramado!

47' Termina a primeira etapa no Orlando Scarpelli! Figueirense e Botafogo vão para os vestiários sem gols. Resultado não é bom para as duas equipes.

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

43' UUUUUUUUUUUUHHHHH! Camilo cobra escanteio da direita, bola sobra para Vinícius Tanque que manda por cima da meta de Gatito. Melhor chance da partida até o momento.

42' Alemão tenta cruzar e ganha escanteio para o Botafogo.

41' Dodô descola ótimo passe para Lins, mas Sidão aparece muito bem e fica com a bola.

40' Pará arrisca da intermediária e a bola sobe muito. Tiro de meta para Sidão cobrar.

38' Botafogo tentava o contra-ataque com Neilton, mas a bola acaba indo muito forte e sai pela lateral.

37' Setor de criação das duas equipes vão sofrendo dificuldades nesta primeira etapa.

36' Rodrigo Lindoso aposta no lançamento longo, mas cede tiro de meta para o Figueirense.

34' Erros de passes vão tomando conta nesta primeira etapa, principalmente pelo lado do Botafogo.

31' Camilo cobra escanteio pela direita e Rafael Moura coloca pela linha de fundo.

30' Neílton aparece livre na esquerda, mas cai pedindo falta. Arbitragem manda seguir.

29' Marcação forte das duas equipes. Jogo bastante equilibrado no Orlando Scarpelli.

27' Bruno Alves chega firme em Neílton e cede lateral para o Botafogo.

26' Camilo buscava Lindoso na área, mas zaga do Figueirense aparece para fazer corte providencial.

25' Victor Luís tenta o cruzamento pela esquerda e Werley corta o perigo.

24' Élvis é flagrado em posição de impedimento.

22' Lins tentava invadir a área, mas Emerson desarma atacante, que fica pedindo falta.

21' Bruno Alves desarma Neílton e cede lateral para o Botafogo.

20' Nenhuma chance clara de gol até o momento no Orlando Scarpelli.

19' Figueirense ganha mais um escanteio com desarme de Lindoso em cima de Ayrton.

18' Ayrton manda na área e bola sofre desvio no meio do caminho. Escanteio para o Figueirense.

17' Neílton comete falta em Ayrton pelo lado direito. Vem bola na área do Botafogo.

16' Victor Luís tentava tabelar com Vinícius Tanque na área, mas Ayrton chega cortando o perigo.

15' Figueirense tenta investir no lançamento longo com Bruno Alves, mas Sidão leva a melhor e fica com a bola.

14' Arbitragem flagra toque de mão de Renato no campo de ataque. Botafogo repõe a bola em jogo.

13' Figueirense troca passes no campo de defesa. Botafogo espera o adversário.

12' Lins faz jogada com Rafael Moura, que chega a dividir a bola com o goleiro Sidão. Camisa 1 do Botafogo leva a melhor.

11' Rafael Moura desarma de maneira limpa e cruza visando Lins, mas defesa do Botafogo consegue tirar.

10' Airton é derrubado por Renato e fica caído no círculo do meio de campo.

09' QUE ISSO, RAPAZ? Victor Luís aparece pela esquerda e tenta cruzar, mas a bola vai para fora de maneira bisonha.

08' Ayrton cobra lateral na área, mas defesa do Botafogo tira o perigo.

06' Dodô coloca Rafael Moura para correr, mas atacante perde dividida e bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Sidão cobrar.

04' Camilo cobra escanteio e Gatito Fernández dá um tapa providencial na bola.

03' Bola na área do Figueirense após cobrança de falta e Rafael Moura desvia pela linha de fundo. Escanteio para o Botafogo.

02' Camilo é flagrado em posição de impedimento.

02' Rafael Moura ganha dividida dentro da área e arremata, mas a bola acaba indo direto para fora.

01' Ayrton chega pela primeira vez na partida e cruza visando Dodô, mas zaga do Botafogo afasta o perigo.

00' Bola rolando para Figueirense e Botafogo! Vamos para os primeiros 45 minutos de partida.

Teremos um minuto de silêncio antes da bola rolar.

Hinos devidamente executados! Já já, Figueirense x Botafogo se enfrentam no Orlando Scarpelli.

Agora é a vez do Hino de Santa Catarina!

Hino Nacional Brasileiro sendo executado neste momento.

Botafogo também no gramado! Glorioso jogará com a camisa branca nesta tarde.

MANDANTES EM CAMPO! Figueirense já está no gramado do Orlando Scarpelli!

Jogadores em trabalho de aquecimento neste momento no gramado do Orlando Scarpelli. Clima ameno agora em Florianópolis.

Tudo pelo Figueirense! O presidente da equipe catarinense, Wilfredo Brillinger, aumentou a premiação para os jogadores em caso de permanência na Série A, após os atletas assinarem um termo de compromisso de dedicação em campo.

Figueirense também escalado! Marquinhos Santos define os seguintes titulares: Gatito Fernández; Ayrton, Werley, Bruno Alves e Pará; Josa, Élvis, Renato e Dodô; Lins e Rafael Moura.

Botafogo definido com surpresa! Jair Ventura opta por começar com Sassá no banco. Assim, o Fogão terá em campo: Sidão; Alemão, Joel Carli, Emerson e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Airton e Camilo; Neílton e Vinícius Tanque.

De um lado a luta contra o rebaixamento, de outro o sonho da vaga na Libertadores, o duelo de alvinegros só tem uma coisa em comum: a necessidade de vencer. Diante disso, o Botafogo viaja até Florianópolis para confronto com o Figueirense, no Orlando Scarpelli às 17h deste domingo (09).

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram em empate morno por 0 a 0, em Juiz de Fora. As situações eram bem diferentes, o Glorioso era o vice lanterna da competição e o Furacão ocupava a 12ª colocação. Atualmente, o mandante do jogo se encontra na 18ª colocação com 31 pontos, seu adversário tem 41 pontos na 9ª posição.

O elenco fez a maior parte do treinamento no Estádio Nilton Santos,os jogadores já treinam no local desde a semana passada. O jogo promete ter disputa acirrada, apesar do alvinegro carioca ser um visitante que incomoda, os catarinenses são ótimos quando mandantes.

Jair Ventura fechou o treino para a imprensa, mas há informações de que Diogo Barbosa chegou a aparecer no treino, mas não se recuperou da torção no tornozelo e segue como desfalque.

A novidade fica por conta da volta de Sassá, que promete muitos gols após cinco jogos fora, foi nítido que a equipe sentiu falta. O Botafogo tentou segurar como deu, mas foram apenas três gols sem o artilheiro. A torcida vibra seu retorno e quem também comemora é sua dupla de ataque:

"Temos um entrosamento muito bom, já sei o movimento que ele vai fazer e ele a mesma coisa, Isso é importante. Temos uma amizade fora de campo e uma alegria por jogar juntos. Isso vem dando resultado.", revelou Neilton.

Outra novidade é a volta da camisa branca excepcionalmente para esta partida, ela estava extinta desde que Carlos Eduardo assumiu a presidência. O retorno do uniforme tem um motivo especial, o objetivo é chamar atenção para uma campanha da Organização das Nações Unidas de combate à violência de homens contra mulheres.

A promoção de ingressos feita diretoria promete casa cheia com apoio durante os 90 minutos de jogo. Além disso, durante a semana a diretoria começou a campanha chamada "Quando o tempo fecha, o Furacão ganha força", que visa um aumento da premiação dos atletas caso se mantenham na Série A.

A apenas dez rodadas para o fim do campeonato, os jogadores ainda assinaram um termo de comprometimento que dizia: "Nós, jogadores do Figueirense, viemos por meio desta, firmar o nosso compromisso de dar o nosso máximo dentro de campo, até a última gota de suor, até ficar sem fôlego e até a torcida ficar sem voz."

O alvinegro treinou no Orlando Scarpelli durante a semana, na quarta trabalharam a posse de bola e marcação. Marquinhos Santos ainda trabalhou testando variações do elenco titular.

Mas ainda não é possível cravar a equipe titular, pois o último treinamento da equipe foi de portão fechado. Desta forma, ainda não se sabe se o treinador optará por Jeferson ou Josa na vaga de primeiro volante.

“Para esse jogo com o Botafogo, além de ter o controle da bola, precisa ser mais objetivo. Então a equipe deve ter uma postura mais ofensiva. A tendência é a equipe evoluir a cada jogo. Não temos tempo a perder”, afirmou o técnico.