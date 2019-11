Resultado Flamengo x Santa Cruz no Brasileirão Série A 2016 (3-0)

Flamengo vence Santa Cruz e segue próximo ao líder Palmeiras

19:00 O rubro-negro tem pela frente o clássico contra o Fluminense em Volta Redonda na próxima quinta-feira. Pensando mais a frente tem duelo contra o Internacional em Porto Alegre.

18:58 O Santa Cruz fica com 23 pontos e se afunda na 19ª colocação, a frente do América-MG por 2 pontos. Na próxima rodada o Santa enfrenta o Corinthians na Arena Pantanal

18:56 A vitória deixa o Flamengo com 57 pontos, ainda três atrás do líder Palmeiras. O triunfo garante o rubro-negro na Copa Libertadores 2017

FIM DE JOGO! Flamengo faz 3 a 0 com gols de Felipe Vizeu, William Arão e Marcelo Cirino contra o Santa Cruz no Pacaembu

NA TRAVE! Diego gingou sob marcação deu passe de três dedos para Sheik carimbar a trave em seguida

45' Luan corta falta mandando pela linha de fundo

45' Arbitro indica mais 3 minutos de acréscimos

CARTÃO VERMELHO! Emerson Sheik dribla Allan Vieira e é segurado ao mesmo tempo. Segundo cartão amarelho que resulta em expulsão do lateral

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO FLAMENGO! MARCELO CIRINO! Metida de bola de Emerson Sheik para Cirino driblar Edson e aumentar a vantagem do Flamengo aos 41 minutos. 3 a 0 Flamengo contra o Santa Cruz

39' João Paulo mira de longe mais uma vez. Outra defesa segura de Paulo Victor

38' A alteração envia Everton para lateral esquerda. Papel que o camisa 22 exerceu muito bem em 2009 quando o Flamengo foi campeão Brasileiro pela última vez

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Entra Marcelo Cirino e Sai Chiquinho

ESPALMA PAULO VICTOR! Marion invadiu a área para encher o pé. PV salvou o Flamengo espalmando para seu lado direito

36' Everton cruza para Rever que domina a bola em condição irregular

35' Fernandinho arranca falta na habilidade, rente a linha lateral

SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ! Entram Marion e Bruno Moraes. Saem Grafite e Arthur

34' Triangulação envolvendo Sheik, Diego e Everton termina na defesa de Edson

32' Arão comete falta no meio campo

32' Everton corta o marcador e cruza de letra para Emerson Sheik cabecear no meio do gol

30' Léo Moura segura Chiquinho cometendo falta na ponta esquerda

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Felipe Vizeu e entra Emerson Sheik

SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ! Sai Correa e entra Mazinho

27' João Paulo finaliza de longe também nas mãos do goleiro

27' Arthur consegue sua sexta finalização no jogo. Mais um de cabeça que vai nas mãos de Paulo Victor

25' Tabela entre Diego e Everton termina no calcanhar do camisa 35 que parou na defesa

23' Luan campeão dos cortes tira mais um cruzamento rasteiro perigoso provido por Everton. Na sobra do escanteio a finazalição foi desviada garantindo outra cobrança

21' Márcio Araújo lança Arão em profundidade que não consegue o domínio

20' Arthur joga sozinho pelo Santa. Agora ele cruza rasante passando direto pra fora

17' Jádson isola tiro de média distância

17' Paulo Victor sai para defender cabeçada de Arthur

16' Pará atinge Keno com o braço esquerdo. Falta marcada, sem punição para o lateral

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Alan Patrick e Entra Fernandinho

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO FLAMENGO! RÉVER/ARÃO! Diego cabeceia no travessão e quando a bola volta Arão e Réver dividem a bola mandando para o fundo da rede. Flamengo 2 a 0

ESPALMA EDSON! Chiquinho chutou rasteiro de direita obrigando Edson a jogar para escanteio

10' Falta lateral batida na área por Arthur passa direito e sai pela linha de fundo

CARTÃO AMARELO! Alan Patrick para arracada do lateral Allan sendo punido com cartão

7' Vizeu disputa pelo alto com Léo Moura. Melhor para o defensor que impediu a cabeçada

6' Chiquinho cruza da meia esquerda buscando Vizeu que não toca nela

5' Everton tenta cruzamento na ponta esquerda mas a defesa bloqueia

3' Paulo Victor segura lançamento vindo do campo defensivo

1' Léo Moura dá bom passem Arthur que se encontrava em condição irregular

1' João Paulo corre com a bola até ser parado com falta por Alan Patrick

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Santa Cruz dá a saída atacando para o lado direito

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Flamengo vai vencendo o Santa Cruz por 1 a 0. Felipe Vizeu marcou o gol único da partida até o momento aos 7 minutos

UHHHHHH! Luan Peres salva outro erro na saída. Agora mandou de cabeça pra fora como uma flecha

45' Arbitro indica mais 1 minuto de acréscimo

44' Santa Cruz erra na saída de bola, Márcio Araújo roubou e na sequencia Diego foi desarmado pelo zagueiro Luan já dentro de pequena área

43' Réver completa cruzamento lateral de Diego mandando fora

CARTÃO AMARELO! Allan Vieira por falta cometida em Pará

43' Pará faz tabela com Diego e termina no chão.

40' Grafite tenta surpreender Paulo Victor em tiro muito longo. Não deu certo e o goleiro fez a defesa

ESPALMA EDSON! Chiquinho num misto de cruzamento e chute termina em grande defesa de Edson

38' Grafite finaliza de cabeça em condição irregular. Jogo parado

37' Rafael Vaz corta cruzamento pelo alto que visava Arthur

UHHHHHH! Everton faz jogadaça driblando os dois defensores do Santa Cruz e mandando por cima com a perna direita

31' Réver dá chutão, bola repica em Léo Moura e Arthur tenta bicicleta mandando fora

29' Chiquinho fica caído no campo acusando lesão na disputa com Léo Moura

28' Tabela entre Diego e Arão termina em lançamento rasteiro para Vizeu mas a bola foi muito forte

26' Vizeu dribla Keno e joga na área. Melhor para Edson que defendeu e saiu jogando

25' PV repete o companheiro de profissão largando a bola nos pés de Grafite que mandou por cima

24' Edson sai mal no cruzamento de Chiquinho e por pouco não resulta em gol de Everton

22' João Paulo tenta levantamento para Grafite mas Paulo Victor sai recolhendo a bola

20' Mais uma finalização de Arthur toca no defensor saindo pela linha de fundo

18' Pará conseguiu ganhar escanteio na disputa com o adversário

17' Torcida do Flamengo vaia muito o ex-lateral Léo Moura que atua pelo Santa Cruz. Após atuar durante 10 anos no rubro-negro, Léo Moura acionou o ex-clube na justiça

15' Arthur finaliza de longe para defesa firme do goleiro Paulo Victor

15' Paulo Victor sai caçando a bola e o Fla cede outro escanteio

14' Arthur cobrou a falta mas a bola desviou na barreira

13' Jadson é derrubado por Arão na meia lua. Santa tem falta perigosa por cobrar

11' Arthur recebe em velocidade mas não consegue colocar a bola nos pés de Grafite por corte de Réver. Escanteio para o Santa Cruz

9' Vizeu sofre falta na altura do meio campo enquanto puxava contra-ataque

8' Allan Vieira trava cruzamento de Pará e sai jogando

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO FLAMENGO! VIZEU! Everton vai a linha de fundo e cruza para o meio da área onde Vizeu estava para conferir e abrir o placar aos 6 minutos. Flamengo 1 a 0.

SALVA PAULO VICTOR! Keno recebe em profundidade e Paulo sai nos pés do atacante como último homem

3' Márcio Araujo enxerga Vizeu, o centroavante tenta o meio da área mas ninguém finaliza

2' Flamengo cruza por duas vezes. Primeiro com Pará e depois com Arão. A defesa afastou

1' Grafite tenta assistência para Keno que não alcançou o passe

1' Flamengo tenta o primeire chute em direção ao gol

COMEÇA O JOGO! Flamengo dá a saída atacando para o lado direito

16:55 O histórico de partidas recentes entre Flamengo e Santa Cruz dá vantagem ao tricolor, sendo 2 vitórias para o Santa, 1 empate e 1 triunfo rubro-negro

16:53 Paulo Victor não atua como titular há 45 dias, tendo sofrido 4 gols no duelo de ida contra o Figueirense pela Copa Sul-Americana em Florianopolis

16:52 As equipes se preparam para entrar em campo no Pacaembu

Nação vai chegando e um funk carioca rolando no sistema de som #FLAxSTA #VamosFlamengo pic.twitter.com/qs2gBppEnl — Flamengo (@Flamengo) October 9, 2016

Elenco coral já está no Pacaembu!



Daqui a pouco, às 17h, o Tricolor entra em campo.#VamoSanta pic.twitter.com/GXPs06Vxvr — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 9, 2016

SANTA CRUZ ESCALADO! Edson Kolln; Léo Moura, Wellington, Luan Peres e Allan; Uillian Correia, Jadson e João Paulo; Arthur, Keno e Grafite.

16:15 Além das conhecidas entradas de Paulo Victor, Chiquinho e Vizeu, o treinador rubro-negro modificou ainda mais o time colocando Alan Patrick no meio campo. Gabriel e Fernandinho que eram opções para o ataque acabaram no banco.

FLAMENGO ESCALADO! Paulo Victor, Pará, Réver, R.Vaz e Chiquinho; Márcio Araújo, W.Arão, Alan Patrick e Diego; Everton e Felipe Vizeu

Boa tarde amigos da VAVEL Brasil, acompanhem agora o duelo entre Flamengo x Santa Cruz em tempo real pela 28ª rodada no Campeonato Brasileiro 2016.

As posições são parecidas na tabela de classificação, 2º colocado e penúltimo, ao menos se a tabela for invertida e observadada no que tange aos objetivo de Flamengo e Santa Cruz no Brasileirão.

Seguindo à caça ao líder, o rubro-negro carioca vem de 3 vitórias e 2 empates nas últimas cinco partidas, tendo apenas uma derrota única no 2º turno. São 54 pontos somados em 28 partidas realizadas até o momento.

Correndo contra o tempo e os adversários à sua frente, o Santa Cruz tenta fugir do rebaixamento mas ainda é muito insconstante em seus resultados recentes. Foram 4 derrotas e apenas 1 vitória conquista nas cinco rodadas que passaram. No geral o tricolocor tem 23 pontos na tabela, 11 a menos que o rival Sport, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Desfalques na equipe do Flamengo causam problemas ao treinador Zé Ricardo que perdeu logo na mesma tacadas seus atacantes titular e reserva. Paolo Guerrero foi convocado pela seleção peruana e Leandro Damião, reserva imediato, acabou levando o terceiro cartão amarelo no duelo contra o São Paulo. Alex Muralha está na seleção brasileira pela primeira vez e Jorge é o outro ausente só que por suspensão.

Doriva tem um pouco menos de dúvidas e problemas na montagem de sua equipe pois apenas o volante Derley não irá atuar por contusão em Flamengo x Santa Cruz. O lateral esquerdo Allan Vieira que era dúvida foi confirmado pelo treinador na coletiva pré-jogo.

Mandante no Pacaembu pela segunda vez no Campeonato Brasileiro, o Flamengo deve confirmar retorno ao Maracanã nos próximos dias. O estádio está recebendo os últimos retoques antes de ser devolvido ao consórcio ainda dono e posteriormente liberado para partidas entre clubes.

Apenas alguns desfalques por suspensão atrapalham o técnico tricolor. Matias Pisano e a dupla de zaga titular formada por Danny Morais e Neris receberam o terceiro cartão amarelo, impedindo-os de atuarem no Pacaembu.

A nova defesa do Santa Cruz vai alinhar com os reservas Wellington e Luan Peres, levando o ex-defensor e treinador a uma conversa com os dois jogadores. Doriva disse que confia em seus atletas: "Comigo, ele (Wellington) não teve tanta oportunidade, mas já tem um certo lastro, jogou em outras equipes, jogou Série A, e estou confiante que eles possam fazer uma boa dupla e que possam fazer um grande jogo contra o Flamengo., afirmou.

No Flamengo há situação parecida causada pela entrada do goleiro Paulo Victor que pouco atuou desde que se lesionou e depois perdeu a condição de titular em Flamengo x Santa Cruz hoje. Zé Ricardo tratou de dar confiança ao substituto de Alex Muralha: "Ele não deixou de trabalhar nenhum momento. Mesmo chateado, o que é normal, um atleta criado no clube e que vinha atuando a bastante tempo. Respeitamos muito a opinião dele. Mas é importante ressaltar que não deixou de trabalhar e merece todo meu respeito por isso. Respeitou a decisão. Deixa a gente confiante de que vai fazer uma grande partida é que se esforçou ao máximo e está pronto."