Resultado e gols Fortaleza x Juventude na Serie C (1-1)

Juventude faz companhia para Boa Esporte, Guarani e ABC.

49! FINAL DE PARTIDA NO CASTELÃO! JUVENTUDE SEGURA FORTALEZA DE MANEIRA HERÓICA E CONSEGUE O ACESSO À SERIE B DO BRASILEIRÃO!

48' TIRA DE CIMA DA LINHA! Time do Fortaleza em peso na área e Elias tira a bola de cima da meta.

47' ELIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS! Pio arrisca da intermediária e o goleiro do Juventude vai no ângulo esquerdo espalmar a bola que tinha endereço certo.

46' Torcida do Leão começa a deixar o Castelão.

45' Teremos quatro minutos de acréscimo!

42' Agora foi a vez de Lima cabecear por cima do gol de Elias. É pressão para cima do Papo!

41' SUBSTITUIÇÃO NO JUVENTUDE!

Sai: Wallacer; Entra: Neguete

40' LEANDRO LIMA! Camisa 20 aproveita cruzamento e cabeceia por cima da meta de Elias!

38' Juninho cruza da direita e bola passa por todos. Na volta, Micael corta mal e Fortaleza quase chega ao gol de Elias.

36' Cartão amarelo para Roberson!

34' ELIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS! Pio cobra falta como no primeiro gol, mas desta vez o goleiro do Juventude consegue espalmar!

33' PERDEEEEEEEEEEEEEEEEU! Roberson aparece cara a cara com Ricardo Berna e manda para fora. Inacreditável!

32' UUUUUUUUUHHH! Juninho cruza da direita e por pouco Anselmo não chega na bola!

30' Leandro Lima tenta o cruzamento pela esquerda e Elias fica com a bola.

29' EXPULSOS! Pará e Juliano se desentendem no gramado e Péricles Bassols utiliza o cartão vermelho para ambos.

24' ELIAAAAAAAAAS! Anselmo cabeceia à queima-roupa e goleiro do Juventude executa uma defesa brilhante no Castelão!

23' SUBSTITUIÇÃO NO JUVENTUDE!

Sai: Felipe Lima; Entra: Caprini

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FORTALEEEEEEZA! PIO! Volante solta a bomba e manda para o fundo das redes, sem chance para Elias!

20' Ruan derruba Leandro Lima na intermediária e recebe cartão amarelo.

18' William Simões cruza da esquerda e Elias fica com a bola sem maiores problemas.

16' SUBSTITUIÇÕES NO FORTALEZA!

?Saem: Corrêa e Éverton; Entram: Pio e Juninho

15' UUUUUUUUUUUUUH! Corrêa cobra escanteio e Lima cabeceia sozinho. Bola passa à direita de Elias.

14' Rodrigo Andrade tenta forçar a passagem pela intermediária e é desarmado pela defesa gaúcha.

14' Felipe cruza com muita força da esquerda e bola sai pela linha de fundo.

13' Tentativa de lançamento para Anselmo termina na interceptação de Pará.

12' BEEEEEEERNA! Wallacer encontra espaço na entrada da área e arrisca. Goleiro do Fortaleza espalma pela linha de fundo.

11' Wallacer cobra falta com muita força. Bola pela linha de fundo!

10' Roberson avança pela lateral e é derrubado por Corrêa. Falta perigosa para o Juventude cobrar!

09' Everton tenta jogar com Leandro Lima, mas a devolução do passe foi muito ruim por parte do meio-campo.

06' Rodrigo Andrade cobra no canto direito, rasteiro e Elias faz a defesa sem maiores problemas.

05' É falta para o Fortaleza! Anselmo é derrubado por Ruan quando fazia o pivô.

03' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JUVENTUDE! HUGO! Cruzamento na cabeça do centroavante, que cabeceia no ângulo direito de Ricardo Berna!

02' Rodrigo Andrade tenta avançar pelo meio e para em Vidal.

00' Rola a bola para a segunda etapa! É tudo ou nada para Fortaleza e Juventude!

SUBSTITUIÇÃO NO FORTALEZA!

Sai: Sobralense; Entra: Leandro Lima

Os mandantes começaram muito bem a partida, pressionando o Juventude. No entanto, os gaúchos foram subindo a marcação do decorrer da primeira etapa e passou a assumir os domínios do duelo. O nervosismo cearense também influenciou.

45' Termina a primeira etapa no Castelão! Fortaleza e Juventude vão para os vestiários sem gols. Caso permaneça este resultado, a decisão pela última vaga da Série B será decidida nos pênaltis.

44' PRA FOOOOOOOOOOOORA! Roberson ganha de Lima na velocidade e manda uma bomba. Meio-campo, no entanto, erra o alvo.

44' Everton cruza da esquerda e Sobralense não consegue chegar na bola. Tiro de meta para o Juventude.

43' Micael aposta no lançamento longo e bola vai direto nas mãos de Ricardo Berna.

41' Ataque do Fortaleza é flagrado em posição de impedimento.

40' Roberson deixa perna no rosto de Corrêa e arbitragem assinala jogo perigoso.

39' UUUUUUUUUUUUH! Cruzamento da direita e bola passa por todos na área, inclusive por Anselmo, artilheiro do Brasil com 23 gols.

37' Juliano levanta na área querendo alcançar Anselmo, mas zaga do Juventude afasta o perigo.

36' RICARDO BEEEEEEEEERNA! Sobralense inverte mal a jogada, Hugo aproveita, invade a área e goleiro do Leão executa excelente defesa!

35' Corrêa levanta na área e Edimar cabeceia por cima da meta de Elias.

34' Falta de Vanderson em Rodrigo Andrade. Vem bola na área do Juventude!

32' UUUUUUUUUUUHHHHH! Tabela entre Roberson e Felipe Lima termina na conclusão do volante na rede pelo lado de fora.

31' Juventude aproveita nervosismo do Fortaleza para ficar mais próximo da área dos mandantes.

30' Wallacer levanta na área e Ricardo Berna tira a bola de soco.

28' Rodrigo Andrade tentava avançar e toca errado no meio de campo.

27' Sobralense cruza na área visando Anselmo, mas Elias fica com a bola.

26' Lucas inverte jogada para Pará, mas a bola sai pela linha lateral.

25' Felipe Lima avança e arrisca da intermediária. Bola passa à esquerda da meta de Ricardo Berna.

23' Felipe Lima levanta na área para Hugo, mas bola sobra para Lucas, que manda para fora.

22' Everton avança e bate para o gol, mas Elias, bem posicionado, consegue fazer a defesa.

21' Rodrigo Andrade levanta na área, mas Micael é soberano no jogo aéreo e afasta de cabeça.

20' Péricles Bassols manda Fortaleza cobrar falta novamente no campo de defesa. Bola já estava com Sobralense no ataque.

19' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Bate-rebate na área após cobrança de escanteio e Corrêa mergulha para cabecear a bola por cima da meta de Elias. O Leão tá chegando...

18' ELIAAAAAAAAAAAAAAS! Rodrigo Andrade puxa contra-ataque e descola ótimo passe para Anselmo, que busca o canto direito de Elias, que manda para escanteio.

17' Cobrança de escanteio pela esquerda termina em tapa providencial de Elias, que corta o perigo.

16' Micael falha em lançamento para Anselmo, que descola escanteio para o Leão!

14' Lançamento para Rodrigo Andrade, que acredita, mas Ruan fica com a posse de bola.

13' Corrêa levanta na área, bola fica no bate-rebate e defesa do Juventude afasta o perigo.

12' Pará levanta na área, mas arbitragem já marcava o impedimento de Micael.

11' Roberson é atropelado por Juliano. É falta para o Juventude.

10' Pará levanta na área visando Hugo, mas a bola vai muito forte. Everton arma contra-ataque.

08' Rodrigo Andrade desarma Pará. Arremesso lateral para o Juventude.

07' Corrêa coloca Rodrigo Andrade para correr, mas a bola acaba saindo pela lateral.

06' Lançamento para Anselmo vindo de Rodrigo Andrade e Ruan manda pela linha lateral.

05' Everton tentava chegar pela esquerda e Micael afasta o perigo.

03' UUUUUUUUUUH! Rodrigo Andrade acha espaço e arremata. Bola passa com perigo ao lado da meta defendida por Elias.

02' Tentativa de lançamento para Sobralense e Micael manda pela linha lateral.

01' QUE ISSO, LUCAS! Volante pega de primeira da intermediária e isola a bola no Castelão.

01' Primeiro escanteio da partida é para o Juventude!

00' ROLA A BOLA PARA A DECISÃO DAS QUARTAS DE FINAL DA SÉRIE C!

Tudo pronto para a bola rolar no Castelão!

Hino Nacional Brasileiro sendo executado sem a presença do Fortaleza em campo. Os mandantes demoraram um pouco mais no vestiário.

FORTALEZA DEFINIDO! Os mandantes começam com a seguinte escalação: Ricardo Berna; Felipe, Lima, Edimar e William Simões; Juliano, Corrêa, Daniel Sobralense, Rodrigo Andrade e Everton; Anselmo

JUVENTUDE ESCALADO! Antônio Carlos Zago vai à campo com os seguintes jogadores: Elias; Vidal, Micael, Ruan e Pará; Vanderson, Lucas, Felipe Lima, Wallacer e Roberson; Hugo

Fortaleza e Juventude se enfrentam neste domingo, às 19 horas, no Castelão, no jogo da volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. No duelo de ida, em Caxias do Sul, as duas equipes empataram sem gols. Para garantir a vaga na Série B do próximo ano, o Fortaleza precisa vencer. Já o Juventude leva a vantagem com empate com gols. Caso um novo 0 a 0 aconteça, a decisão será na disputa de pênaltis.

Para voltar à segunda divisão depois de nove anos, o Fortaleza vai contar com o apoio integral da sua torcida. Mais de 40 mil ingressos já haviam sido vendidos até a tarde de quinta-feira, e a tendência é que mais de 50 mil torcedores apoiem o Tricolor do Pici.

No Fortaleza, o técnico Hemerson Maria não tem qualquer problema para escalar a equipe. Não existem jogadores suspensos ou lesionados no elenco da equipe cearense. A tendência é a de que o treinador repita a equipe que começou o jogo em Caxias do Sul. Durante a semana, Maria deu ênfase especial ao treinamento de finalizações.

Como só a vitória interessa ao Fortaleza, o treinador pretende que a equipe se comporte de modo muito ofensivo, sem dar espaços ao adversário. O atacante Anselmo, que não marca há alguns jogos, espera desencantar diante da torcida e marcar os gols que garantam a classificação da equipe do Ceará.

Por sua vez, o Juventude pretende aproveitar a vantagem de garantir a vaga com um empate com gols. Durante a semana, o técnico Antônio Carlos Zago comandou treinos fechados e garantiu que a equipe de Caxias do Sul tem todas as condições de alcançar o objetivo maior, que é o de retornar à série B do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo decisivo, Antonio Carlos não poderá contar com os volantes Vacaria, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, e Bruninho, com estiramento na coxa esquerda. Wanderson, Sananduva e Lucas disputam as duas posições e a definição dos substitutos só vai acontecer no dia da partida. O time está na capital cearense desde quinta-feira e vem treinando nas instalações cedidas pelo Ceará.

A arbitragem do confronto ficará por conta de Pericles Bassols(Fifa-PE), que terá Clovis Amaral da Silva (PE) e Cleberson do Nascimento Leite (PE) como assistentes.