Evento de Pedro Abad, candidato à presidência do Fluminense

Um dos candidatos à presidência do Fluminense, Pedro Abad fará um evento na próxima terça-feira com a presença de Peter Siemsen. O postulante à sucessão falará aos tricolores no Edifício Argentina, na Praia de Botafogo, 228, auditório. O início será às 19h.

Eleição Presidencial no Fluminense: VAVEL entrevista candidato Pedro Abad

Os bastidores das Laranjeiras respiram um ar diferente com a proximidade do mês de novembro: é ano de eleição. Com o fim do segundo triênio de Peter Siemsen, cinco candidatos se apresentam para assumir o cargo de presidente do Fluminense Football Club: Pedro Abad, Pedro Trengrouse, Cacá Cardoso, Celso Barros e Mário Bittencourt.

Depois das confirmações de Carlos Eduardo Cardoso, o Cacá, e Pedro Trengrouse, foi a vez de a Flusócio, principal grupo político das Laranjeiras, definir o seu candidato: Pedro Eduardo Silva Abad, de 45 anos. O auditor fiscal da Receita Federal anunciou a sua participação no pleito e disse que, caso seja eleito, vai pedir licença de três anos em seu emprego para assumir o desafio. A Flusócio vai confirmar a escolha ainda nesta quinta-feira.

"É oficial. A Flusócio vai soltar um post em seu blog explicando tudo. É uma candidatura que vem da necessidade de dar continuidade ao trabalho que foi realizado nos últimos seis anos. A Flusócio foi um dos grandes motores que colocaram o Peter na presidência. Agora queremos da sequência ao trabalho. Claro que com algumas diferenças, mas no mesmo sentido" explicou Abad.

Próximo a Peter Siemsen, Pedro Abad espera ter o apoio do presidente do Fluminense na eleição que será realizada na segunda quinzena de novembro. Atual presidente do Conselho Fiscal das Laranjeiras, Abad foi membro do mesmo conselho na primeira gestão do mandatário. É formado em Engenharia de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), casado, pai de dois filhos e trabalha na Receita Federal há 21 anos.