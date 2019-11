Resultado Venezuela x Brasil pelas Eliminatórias 2018 (0-2)

Obrigada a todos que acompanharam o LIVE da VAVEL Brasil. Até a próxima!

Na próxima rodada, a Venezuela joga em casa, no Monumental de Maturín, contra a Bolívia, às 22h.

A Seleção Brasileira assume a liderança com 21 pontos, um a mais do que o Uruguai, em segundo. Já a Venezuela segue em último com dois pontos

Brasil será convocado agora dia 21/10 para jogos contra Argentina (10/11), em Belo Horizonte, e Peru (15/11), em Lima. Os jogadores se apresentam dia 6/11

FIM DE JOGO EM MÉRIDA! O Brasil vence por 2 a 0 a Venezuela e assume a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas.

+3 minutos de acréscimo

44' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL: saiu Willian e entrou Taison

43' RONDÓN DE NOVO! Mais uma bola levantada na área e sobrou para Rondón, mas ele cabeceou para fora. Jogador pediu pênalti no lance

43' UUUUH! Rondón recebeu bola no alto e assustou Alisson com cabeçada

39' CARTÃO AMARELO para Herrera, da Venezuela, por falta dura em Fernandinho

38' SUBSTITUIÇÃO NA VENEZUELA: saiu Flores e entrou Herrera

37' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL: saiu Philippe Coutinho e entrou Giuliano

36' Miranda fez falta dura e a Venezuela tem boa chance de bola parada, mas foi direto pra fora

35' Brasil vai tirando as bolas da Venezuela, que segue indo para cima tentando diminuir a desvantagem

31' Mais um impedimento da Venezuela, dessa vez após bicicleta de Martinez

VOLTOU A ROLAR A BOLA! Vamos para os minutos finais do confronto, que parou aos 28' do segundo tempo

Já temos 15 minutos de paralização. Jogadores vão tocando bola enquanto a situação não volta ao normal

A iluminação vai voltando aos poucos

Acabou a luz no estádio em Mérida

28' SUBSTITUIÇÃO NA VENEZUELA: Saiu Peñaranda e entrou Otero

27' CARTÃO AMARELO para Paulinho

25' UUUUH! Rondón cruzou e Guerra quase chegou, mas Filipe Luís atrapalhou e a bola foi para fora

24' PAULINHO, ASSIM NÃO! Daniel Alves passou por todo mundo pela direita e cruzou, mas Paulinho chutou direto para cima

19' NÃO VALEU! Venezuela teve ótima chance de bola parada e exigiu defesa de Alisson, mas o impedimento já estava marcado

17' ASSIM NÃO!!! Coutinho fez ótima jogada pela esquerda e mandou para Gabriel Jesus, mas ele tocou de primeira e Dani Hernández fez a defesa.

16' UUUUUUUHHHHH! Guerra ajeitou para Rondón, que soltou o pé e Marquinhos tirou. Venezuelanos pediram pênalti, mas juiz mandou seguir

15' SUBSTITUIÇÃO NA VENEZUELA: Saiu Juanpi e entrou Alejandro Guerra

13' NÃO VALEU! Brasil marcou seu terceiro gol com Gabriel Jesus, mas o lance estava impedido

12' Brasil chegou em velocidade com Renato Augusto, mas na hora de bater ou cruzar ele mandou em cima do marcador

Detalhe do gol: Brasil fez boa jogada com Renato Augusto pela esquerda, que mandou cruzamento rasteiro na direita e Willian completou! Brasil 2x0.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL!!!! WILLIAN MARCA O SEGUNDO!

6' Brasil vai segurando a bola e tentando trabalhar as jogadas, enquanto a Venezuela continua tentando roubar a bola e sair na velocidade

3' UUUUUUUUUUH! Filipe Luís fez boa jogada pela lateral e mandou para Gabriel Jesus, que chutou forte e quase enganou o goleiro

Sem alterações nas equipes

ROLANDO A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

As equipes já voltaram para o gramado

Com o resultado parcial, o Brasil vai assumindo a liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! A Seleção Brasileira vai vencendo a Venezuela por 1 a 0 em Mérida.

+1 minuto de acréscimo

43' Brasil toca a bola para buscar o ataque e a Venezuela pressiona bastante a saída de bola

40' ASSIM NÃO! Peñaranda saiu correndo no contra-ataque, passou por todo mundo e, quando teve a chance de marcar, chutou no zagueiro

39' CARTÃO AMARELO para Ángel, da Venezuela

36' Venezuela teve outra chance interrompida por impedimento

35' Brasil chegou ao ataque de novo e Coutinho pegou de primeira em um chutaço, mas foi para fora

34' PAROU! Venezuela teve ótima oportunidade quando Peñaranda recebeu sozinho na área e chutou para fora. O impedimento já estava marcado

32' UUUUUH! Coutinho roubou bola no meio campo, tocou para Gabrel Jesus e ele mandou para Paulinho, livre, chutar para fora

28' IMPEDIDO! Mais uma vez a bola sobrou para Gabriel Jesus na frente, porém, o jogador estava adiantado.

24' NÃO DEU! Brasil conseguiu bom toque de bola e Daniel Alves foi até a linha de fundo cruzar, mas o defensor da Venezuela tirou antes que Gabriel Jesus pudesse chegar

22' Mais uma chance de bola parada da Venezuela direto nas mãos de Alisson

18' ASSIM NÃO, JESUS! Renato Augusto tocou e a bola sobrou para Jesus na área, mas ele demorou demais e perdeu a posse

17' Venezuela tenta pressionar e buscar o empate, mas a defesa brasileira segura bem

15' Boa chance de falta para a Venezuela, mas a cobrança foi direto nas mãos de Alisson

12' QUASE SAI O EMPATE! Venezuela desceu be pela lateral e conseguiu colocar bola na área, mas Miranda conseguiu jogar para a linha de fundo.

10' Brasil vai tocando a bola e tenta ir atrás do segundo gol. Tite orienta seus jogadores na beira do gramado

Detalhe do gol: Goleiro vacilou feio na saída de bola e tocou direto nos pés de Jesus, que não desperdiçou e tocou por cima dele sozinho. 1x0 Brasil!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL!!!! É GABRIEL JESUS DE CAVADINHA!

4' A Seleção conseguiu sair da pressão venezuelana na saída de bola e fez ótima troca de passes, mas a defesa adversária conseguiu roubar a bola no último toque dentro da área

2' Renato Augusto tentou chute de fora da área, mas o goleiro fez a defesa em dois tempos. Na tentativa de contra-ataque, Alisson segurou fácil a bola da Venezuela.

1' Brasil vai tocando a bola e tenta acjar espaços na defesa da Venezuela

ROLOU A BOLA EM MÉRIDA!

Chove bastante na Venezuela neste momento e as equipes vão se posicionando para o início do jogo.

Estádio Metropolitano de Mérida bem cheio para o confronto apesar do alto preço dos ingressos

O hino nacional é entoado nesse momento.

As duas seleções estão no gramado de Mérida!

O Brasil tentará melhorar seu desempenho sem seu principal craque em campo. A Seleção não teve Neymar em 18 das 91 partidas desde que ele estreou com a camisa verde e amarela e o aproveitamento é de 61%.

O Brasil tem cinco pendurados: Dani Alves, Miranda, Filipe Luís, Giuliano e Lucas. Quem for suspenso fica fora do jogo contra a Argentina

Venezuela também está no aquecimento no campo do estádio Metropolitano de Mérida

Seleção Brasileira está no gramado fazendo seu trabalho de aquecimento. A bola rola às 21h45.

ESCALAÇÃO DO BRASIL: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus

Este será o primeiro jogo de Tite sem a presença de Neymar.

ESCALAÇÃO DA VENEZUELA: Hernandez, Rosales, Angel, Velasques e Feltscher; Rincon, Flores, Anor, Peñaranda e Martinez; Rondón

Com o tropeço do Uruguai diante da Colômbia - 2x2 fora de casa -, o Brasil pode assumir a liderança das Eliminatórias com uma vitória simples diante da Venezuela.

Filipe Luís será o capitão da Seleção na partida de hoje

Filipe Luís, lateral da Seleção Brasileira, comentou sobre a dificuldade do confronto: "Não existe jogo fácil jamais. A Venezuela tem dois pontos, mas se torna ainda mais perigosa. Joga com menos responsabilidade, em casa, com apoio da torcida, e nós temos a responsabilidade de fazer um grande jogo, de merecer a vitória. A Argentina não conseguiu ganhar aqui, teremos que nos defender muito bem, não cometer erros e ser muito criativos no ataque".

A Venezuela, que tem apenas dois pontos, segurou Peru e Argentina em Mérida, local da partida de hoje.

Lanterna das Eliminatórias, a Venezuela só ganhou do Brasil uma vez, em amistoso. Em jogos oficiais, a vitória venezuelana nunca veio.

Tite admitiu que Neymar fará falta nesta noite em Brasil x Venezuela , mas disse que a seleção não pode ficar na dependência apenas dele, além de exaltar a opção de ter jogadores como Willian para o lugar do camisa 10.

Parte del entrenamiento de Brasil en el Metropolitano de Mérida previo al juego contra Venezuela pic.twitter.com/ZosYeySegm — Mariann Garcia (@MariannGarcia) 10 de octubre de 2016

"O fato do Neymar suspenso para o Gabriel não, mas quando falamos de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Que equipe não sente falta? Todas. Mas quem não gostaria de ter Willian ou outras opções como temos? É o senso de equipe. Se o Brasil ficar na dependência do Neymar é porque tem alguma coisa errada. Se ele não contribuir sem a bola também está errado", disse.

O técnico Rafael Dudamel rasgou elogios ao "novo" Brasil comandado por Tite. Apesar de respeitar o bom momento canarinho, a Venezuela promete fazer jus ao mando de campo.

"Este Brasil está recuperando um espaço perdido no futebol internacional. Está recuperando um prestígio que por algum momento esteve frágil. Eu gosto muito desse Brasil porque recuperou o trabalho sem a bola, entende o que o técnico quer, tem seus movimentos e rotações. Mais do que sua história, respeitamos seu bom momento", declarou o treinador.

Mesmo após a goleada sobre a Bolívia, Tite deve ir para a partida com uma mudança por escolha. Além da saída de Neymar para a entrada de Willian, ele também deverá colocar fazer uma troca no meio-campo, iniciando a partida com Paulinho no lugar de Giuliano. Além disso, Filipe Luis será o capitão na partida, seguindo o rodízio da faixa feita por Tite.

Tirando o desfalque na defesa, a Venezuela deverá ser a mesma da que foi derrotada pelo Uruguai em Montevidéu, com a principal esperança de gols nos pés da dupla Peñaranda e Rondon.

Em busca do quarto triunfo em quatro jogos em Brasil x Venezuela, Tite vai para a partida sem a principal estrela da equipe, que está suspenso. O técnico brasileiro admitiu que o jogador fará falta, mas disse que a seleção não pode ficar na dependência apenas dele, além de exaltar a opção de ter jogadores como Willian para o lugar do camisa 10.

O técnico Rafael Dudamel tem uma baita dor de cabeça para a partida. Expulso contra o Uruguai, o zagueiro Oswaldo Vizcarrondo é o único desfalque para a partida. No seu lugar deve entrar José Manuel Velázquez.

Sem Neymar, o Brasil, vice-colocado nas Eliminatórias, quer a vitória para ficar ainda mais confortável na tabela, além de seguir na cola, ou, quem sabe, até passar o líder Uruguai. O momento é ótimo, mas pode ficar ainda melhor, já que a seleção busca seu quarto triunfo seguido, o que manteria o 100% da equipe com Tite no comando.

As situações são bem opostas. A Venezuela vai de mal a pior na competição, com apenas dois pontos em nove jogos, sendo sete derrotas, além de ter o pior ataque, com apenas nove gols, e a pior defesa, onde já sofreu incríveis 24 tentos. A classificação para a Copa é improvável, mas uma vitória sobre a Seleção Brasileira daria um ânimo gigante em busca do feito.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Venezuela x Brasil em tempo real nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018! Fique conosco!