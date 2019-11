Resultado Botafogo x Internacional pelo Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Fique conosco, torcedor. Em breve, o pós-jogo deste grande duelo!

O próximo jogo do Botafogo será contra o Atlético-MG, no domingo (16), na Arena Botafogo. No mesmo dia o Internacional recebe o Flamengo no Beira Rio.

Com a vitória o Botafogo sobe para a 5ª colocação do Brasileirão com 47 pontos. Já o Inter continua no Z4 com 33 pontos.

49' FIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NA ARENA BOTAFOGO. Vitória do time da casa, que segue na busca por uma vaga na Libertadores 2017.

48' Cartão Amarelo para William após falta em Camilo.

48' William cobra a falta nas mãos de Sidão.

47' Falta para o Inter. William na bola.

46' Sasha recebe na intermediária e chuta longe do gol. Tiro de meta para Sidão.

4 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

42' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO. SAI: NEÍLTON. ENTRA: GERVASIO NÚÑES.

39' GOOOOOOOOOOL do BOTAFOGO! Sassá cobrando pênalti faz o primeiro gol de jogo. Batida boa, sem chances para Danilo Fernandes.

37' PÊNALTI PARA O BOTAFOGO! Eduardo empurra empurra Sassá na área, cai e coloca a mão na bola.

35' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL. SAI: CEARÁ. ENTRA: GEFERSON

31' CARTÃO AMARELO PARA AIRTON. O jogador leva o cartão após acertar o rosto de Eduardo Sasha.

30' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL. SAI: ALEX. ENTRA: SEIJAS.

30' Camilo cobra escanteio, mas a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta.

29' Rodrigo Pimpão vai avançando com a bola e chuta. A bola desvia na defesa do Inter e sai pela linha de fundo. Escanteio.

26' QUE DEFESA. Após cruzamento na área a bola sobra para Rodrigo Pimpão que chuta forte e Danilo Fernandes defende com o pé. Lindo lance.

25' VITINHO. A bola fica na entrada e Vitinho chuta forte e a bola passa muito perto do gol. É tiro de meta.

Eduardo Sasha entrou bem na partida. Faz boa movimentação levando a marcação para ele, assim, deixando Vitinho livre em alguns momentos.

20' SIDÃO. Após contra-ataque do Internacional a bola sobra com vitinho, que arranca em velocidade dribla dois e chuta forte, obrigando Sidão a fazer uma grande defesa.

20' Camilo levanta na área e Paulão afasta para o Inter, vem contra-ataque.

20' Falta para o Botafogo. Camilo na bola.

17' Neílton levanta a bola na área buscando Sassá, corta a defesa do Internacional.

14' Agora foi o Inter que errou na saída de bola. Contra-ataque pro Botafogo que vai sozinho contra quatro marcadores, afasta a zaga.

Até aqui o jogo é diferente do primeiro tempo. As duas equipes estão propondo o jogo. É um ataque para cada lado.

11' Após saída errada do Botafogo a bola sobra com William, que chuta fraco no gol de Sidão. Defesa facíl do goleiro.

10' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL. SAI: VALDÍVIA. ENTRA: EDUARDO SASHA.

09' Escanteio cobrado por Camillo. Rodrigo Lindoso manda de cabeça para fora.

08' Levantamento na área do Internacional, Eduardo corta de cabeça e manda a bola para escanteio. Celso Roth conversa com Eduardo Sasha.

05' UM CARTÃO PARA CADA LADO. Após empurra empurra dentro da área, o árbitro aplica um cartão amarelo para Paulão e outro para Carli.

04' LINDO LANCE DE AIRTON. O volante do Botafogo dá um chapéu em Valdívia e sofre a falta.

03' Vitinho chuta forte de fora da área. A bola passa por cima, sem perigo para Sidão. Tiro de meta.

00' Rola a bola no segundo tempo. Saída de bola do Botafogo.

Duas substituições no Botafogo. Saem Dudu Cearense e Vinícius Tanque. Entram Rodrigo Pimpão e Sassá.

Equipes de volta no gramado.

Números do primeiro tempo BOTAFOGO 0 X 0 INTERNACIONAL 4 FINALIZAÇÕES 4 2 JOGO AÉREO 7 1 ESCANTEIOS 4 19 PASSES ERRADOS 18 8 ROUBADAS DE BOLA 12 0 IMPEDIMENTOS 0 7 FALTAS COMETIDAS 8

"Temos que melhorar a posse de bola para que possamos criar mais oportunidades. O jogo é equilibrado", disse Alex.

"As linhas estão próximas, dificultando o trabalho por dentro. Estou buscando me movimentar para receber no espaço vazio. Precisamos ter cuidado, pois sabemos das necessidades do Inter", falou Camilo na saída de campo.

46' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO NA ARENA BOTAFOGO!

43' Alex levanta na área e afasta a defesa. No rebote, novamente, Alex cruza, mas o árbitro marca falta de ataque dentro da grande área.

42' Escanteio para o Inter. Alex na bola.

41' Valdívia faz tabela com William, mas acabam perdendo a bola que sai pela linha lateral.

40' Alex tenta sair no chutão. Afasta a defesa do Botafogo.

37' Vitinho recebe na entrada da área, escapa do marcador e chuta pra fora.

36' PARA FORA! Alemão lança para Neílton, que ganha do marcador e chuta por cima do gol de Danilo Fernandes.

34' O jogo é muito preso no meio de campo. As duas equipes se fecham muito bem. A opção é mandar a bola para a área.

32' Valdívia recebe bola na entrada da área e chuta para fora. Tiro de meta para Sidão.

30' DANILO FERNANDES. Airton faz bom passe para Dudu Cearense que chuta forte obrigando o goleiro do Inter fazer uma boa defesa. Escanteio.

27' Falta cobrada na barreira, sem sustos para o colorado.

27' Falta para o Botafogo, vem bola na área.

Com o empate parcial o Botafogo vai seguindo na 7ª colocação, agora com 45 pontos. O Inter sai do Z4, com os mesmos 34 pontos do Sport, o colorado fica na frente pelos critérios de desempate.

23' Escanteio cobrado sem perigo. Afasta a zaga do Botafogo.

22' Alex cobra a bola na área e a defesa do Botafogo afasta. No rebote Gustavo Ferrareis chuta para fora, mas houve desvio. É escanteio para o Inter.

21' Alex tentava puxar um contra-ataque, mas é derrubado por Airton. Falta para o Inter no meio de campo.

18' Torcedores do Botafogo pegam no pé de Vitinho quando o jogador pega na bola. Vitinho começou a jogar como profissional pelo Botafogo.

18' Internacional sai para o ataque. Ceará cruza na área, mas o árbitro da partida já marcava falta de Vitinho dentro da área.

14' Assim não Tanque. O atacante do Botafogo, em um puxão, rasga a camiseta de Eduardo. Falta.

14' Cartão amarelo para Vinícius Tanque!

12' Camilo avança em velocidade pela direita e cruza na área. A defesa colorada afasta com Paulão.

11' Rodrigo Lindoso recebe a bola na intermediária e cruza na área para ninguém. Defesa tranquila de Danilo Fernandes para o Internacional.

08' Gustavo Ferrareis lança a bola na frente para Vitinho, que sozinho diante de três marcadores vira o jogo para William.

06' Alex recupera a bola na defesa, mas na hora de sair jogando dá um balão para frente. Facíl para a defesa do Fogão.

03' Boa jogada dos donos da casa. Após passe de Neílton para Camilo, o meia abre o jogo na ponta para a bola ser lançada na área. Afasta a defesa do Inter.

01' Botafogo tem a posse de bola no campo de defesa, Internacional se fecha e espera o jogo.

00' Rola a bola na Arena Botafogo, saída do Internacional. Vamos para 90 minutos de grandes emoções.

Nesse momento está sendo executado o Hino Nacional Brasileiro

21:34 Aos poucos o torcedor vai entrando no estádio e tomando conta de seu lugar. Foram disponibilizados cerca de 1.600 ingressos para a torcida do Inter.

Botafogo também no papel: Sidão; Alemão, Joel Carli, Emerson e Victor Luís; Airton, Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense e Camilo; Neilton e Vinícius Tanque

Inter confirmado com: Danilo Fernandes; William, Paulão, Eduardo e Ceará; Anselmo, Rodrigo Dourado, Valdívia, Alex e Gustavo Ferrareis; Vitinho

O jogo Botafogo x Internacional promete fortes emoções para todos os torcedores. O time da casa sonha em buscar uma vaga no G6 do Brasileirão e assim disputar a Libertadores no próximo ano. Já os visitantes precisam vencer para sair do Z4 e permanecer na elite do futebol brasileiro em 2017. A espectatica é de estádio lotado.

O treinador do Botafogo, Jair Ventura, vai contar com a volta do atacante Sassá, aritilheiro do Fogão no campeonato. Porém a equipe Carioca não poderá contar com o lateral Diego Barbosa, que sofreu uma grave torção no tornozelo. Ainda não há previsão de volta para o jogador.

O último treino do Inter em Porto Alegre confirmou Valdívia e Anselmo no time titular. O treinador do Inter, Celso Roth, poderá contar com o zagueiro Paulão que volta ao time após ter cumprido suspensão na última rodada. Pela primeira vez neste Campeonato a equipe Gaúcha não contará com o zagueiro Ernando, que levou o terceiro cartão amarelo no último jogo, contra o Coritiba.

"Quanto mais a gente vai se distanciando do Z-4, automaticamente estamos chegando na parte de cima na tabela. Estamos pensando jogo a jogo, primeiro temos que chegar aos 46 pontos. Se for vontade de Deus, vamos sonhar mais para frente com a Libertadores", disse Sassá, atacante do Botafogo.

"O Internacional tem que fazer pontos. Bom resultado é vencer. Agora, empate, de repente, pode não ser mau resultado. A gente joga os nossos jogos e observa o que ocorre paralelamente", disse Fernando Carvalho, vice de futebol do Inter.

A Arena Botafogo (RJ) será o palco da partida entre Botafogo x Internacional, válida pelo Brasileirão 2016.

Arena Botafogo (Foto: Reprodução / Facebook)

O Botafogo conta com Camilo para buscar a vitória no confronto. Camilo já marcou seis gols nesse Brasileirão e é o principal destaque do time Carioca. Na partida do primeiro turno o meia marcou um dos gols do Fogão na vitória alvinegra em Porto Alegre. O Internacional conta com Vitinho. Também com sies gols na competição o atacante, que começou sua carreira jogando pelo Botafogo, é o artilheiro do Inter no Brasileirão. Nas duas últimas vitórias do Inter, apenas Vitinho marcou gol.

Os destaques das equipes

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 7º Botafogo 44 29 17º Internacional 33 29

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Botafogo x Internacional válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016. Fique conosco nesta grande partida!