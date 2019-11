Resultado Santa Cruz x Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro (2-4)

23:40 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (12) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:38 A próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no próximo final de semana. O Santa Cruz vai entrar em campo no domingo (16), às 18h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo. Já o Corinthians joga no mesmo dia e horário diante do América-MG, na Arena Corinthians, em Itaquera, São Paulo. Vale lembrar, que o horário de verão terá início nesse final de semana.

23:36 A Arena Pantanal recebeu um público de 7.947 torcedores, gerando uma renda de R$ 496.120,00.

23:35 Com o resultado desta noite, o Santa Cruz continua afundado na zona de rebaixamento da competição nacional. O tricolor ocupa a 19º colocação, com 23 pontos. Já o Corinthians fica na oitava posição, com 45 pontos.

50’ Fim de jogo! O Corinthians reencontra o caminho das vitória e continua firme na luta por uma vaga na Libertadores do próximo ano, enquanto o Santa Cruz segue caminhando para o rebaixamento.

49’ Walter! Keno levanta a bola na área, Danny Morais aparece livre para cabecear no canto e obriga o goleiro alvinegro a fazer grande defesa.

46’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Marlone cobra falta levantando na área, a defesa afasta para o lado e Marquinhos Gabriel aparece para bater cruzado. A bola encontra Lucca no meio do caminho e o atacante manda para o fundo das redes. Festa da torcida alvinegra.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Amarelo! Marion faz falta pela esquerda em Marlone e é punido com cartão.

43’ Última alteração no Corinthians: Sai: Guilherme. Entra: Lucca.

37’ Amarelo! Willians faz falta em Roberto para matar o contra-ataque e é punido com cartão.

35’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Keno faz boa jogada e toca para o meia Wagner, que tenta passar no meio da defesa, mas acaba desarmado. O atacante pega o rebote na entrada da área e chuta com qualidade, no canto. Festa da torcida tricolor.

33’ Última alteração no Santa Cruz: Sai: João Paulo. Entra: Wagner.

31’ Modificação no Corinthians: Sai: Giovanni Augusto. Entra: Cristian.

30’ Giovanni Augusto levanta a bola na área em cobrança de escanteio, a defesa tricolor afasta para frente da área e Willians chega chutando de primeira para fora, com perigo.

28’ Modificação no Santa Cruz: Sai: Grafite. Entra: Bruno Moraes.

27’ Alteração no Corinthians: Sai: Camacho. Entra: Willians.

26’ Para fora! Marion faz ótima jogada e deixa para Keno, que entra na área com velocidade e liberdade, mas chuta para muito longe da meta.

22’ Perdeu! Grafite recebe ótimo passe em profundidade, avança e chuta forte no lado de fora da rede, perdendo boa oportunidade.

20’ Impedido! João Paulo levanta a bola na área e Danny Morais aparece por trás da zaga para cabecear e Walter defender, mas lance é impugnado por posição irregular.

18’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Jadson. Entra: Marion.

17’ Amarelo! Marquinhos Gabriel fica reclamando de uma falta sofrida e o árbitro pune o meia-atacante com cartão.

14’ Uuuhhh! Arthur recebe pela direita e cruza para área, mas a bola passa por Grafite e por pouco o atacante não marca mais um.

9’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Rodriguinho avança pela direita com liberdade e cruza na área. Guilherme aparece livre no meio da área e cabeceia para o fundo das redes. Festa da torcida alvinegra.

7’ Marlone recebe mais uma vez com liberdade pela direita, vai para cima da marcação e cruza rasteiro, mas ninguém chega para empurrar a bola para o fundo das redes.

2’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Marlone recebe pela direita, limpa a marcação tricolor, puxa para dentro e chuta no canto do goleiro Edson Kolln, que nada pode fazer para evitar a virada. Festa da torcida alvinegra.

0’ Começa o segundo tempo!

22:44 Corinthians voltando neste momento para etapa final. Equipe alvinegra não sofre alterações.

22:42 Santa Cruz de volta para o segundo tempo, sem alterações.

46’ Fim do primeiro tempo!

45’ Um minuto de acréscimo.

44’ Giovanni Augusto levanta a bola na área em cruzamento pela direita e Balbuena sobe mais alto que a defesa para cabecear para fora.

42’ Edson Kolln! Marlone recebe com liberdade pela direita e chuta direto para a meta, obrigando o goleiro tricolor a fazer boa defesa.

40’ Impedido! Léo Moura acerta ótimo passe na entrada da área e Keno chuta de primeira para longe da meta, mas lance acaba sendo invalidade pelo bandeira, que marca impedimento.

37’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Marlone faz boa jogada pela direita de ataque e cruza para área. A defesa tricolor fica olhando e a bola chega até Guiherme que, livre dentro da área, chuta no canto, sem chance para o goleiro Edson Kolln. Festa da torcida alvinegra.

34’ Rodriguinho faz boa tabela com Marlone, entra na área e chuta fraco para defesa tranquila de Edson Kolln.

31’ Uuuhhh! Marquinhos Gabriel encontra liberdade pela esquerda e cruza rasteiro. A bola passa na frente do gol e Rodriguinho por pouco não manda para o fundo das redes.

30’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Uillian Correia acerta ótimo passe pela esquerda, Keno entra livre na área e chuta cruzado para defesa de Walter. Grafite pega o rebote e chuta para o fundo das redes. Festa da torcida tricolor.

29’ Marquinhos Gabriel recebe lançamento pela esquerda, vai até a linha de fundo e cruza buscando Guilherme, que não consegue alcançar para cabecear.

25’ Walter! Grafite recebe bom passe de João Paulo, passa por Léo Príncipe e chuta para boa defesa do goleiro alvinegro.

23’ Confronto até o momento é marcado pelos erros das duas equipes, com a defesa corintiana muito mal posicionada, mas o ataque tricolor mostra nervosismo para finalizar bem.

17’ Walter! Keno aproveita bola que vem de Grafite e chuta de primeira, com muita qualidade, para ótima defesa do goleiro alvinegro.

12’ Uuuhhh! João Paulo trabalha pelo meio e lança para Arthur, que recebe com liberdade na área e chuta de primeira para fora, com perigo.

11’ Perdeu! Grafite recebe ótimo passe de Keno, fica livre na entrada da área e chuta fraco para defesa do goleiro Walter, perdendo a melhor oportunidade do jogo.

9’ Arthur rouba a bola no campo de defesa, avança até o meio-campo e toca para Grafite, que se enrola todo e não consegue prosseguir com a jogada.

7’ Amarelo! Neris faz falta no meia-atacante Marlone e recebe o primeiro cartão do jogo.

6’ Giovanni Augusto recebe na entrada da área e arrisca mandando à direita do goleiro Edson Kolln.

5’ Arthur faz boa jogada pela direita, leva para entrada da área e toca para João Paulo chutar em cima da marcação.

3’ Grafite recebe ótimo passe de Jadson, entra na área e tenta limpar a marcação, mas falta velocidade e a defesa corintiana consegue afastar o perigo.

2’ Uuuhhh! Marlone recebe ótimo passe de Guilherme, entra na área com liberdade e chuta para fora, perdendo uma grande chance de abrir o placar.

0’ Começa! A bola está rolando na Arena Pantanal para Santa Cruz e Corinthians, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

21:40 Tudo pronto! O hino nacional brasileiro já foi executado. Dentro de instantes, a bola vai rolar na Arena Pantanal.

21:38 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

21:36 Santa Cruz e Corinthians estão entrando no gramado da Arena Pantanal neste momento.

21:30 Público não é dos melhores na Arena Pantanal. As duas torcidas não estão nada satisfeitas com o desempenho das respectivas equipes na Série A.

21:20 Os dois times estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado da Arena Pantanal. Lembrando que o mando de campo é do Santa Cruz, que resolveu vender para obter um dinheiro a mais em seus cofres e solucionar algumas dividas.

21:18 O técnico Fábio Carille terá os demais jogadores para utilizar no decorrer de partida: Matheus Vidotto; Léo Santos, Guilherme Arana, Cristian, Warian, Willians, Marciel, Rildo, Lucca, Isaac e Bruno Paulo.

21:15 O Timão vai entrar em campo com: Walter; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Balbuena e Uendel; Camacho, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Marlone; Guilherme.

21:10 Corinthians escalado! Técnico interino Fábio Carille não promove grandes novidades na escalação para partida que marca sua despedida do comando do Timão.

21:05 O técnico Doriva terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Tiago Cardoso; Luan Peres, Wellington, Vitor, Marcílio, Mazinho, Wagner, Marion e Bruno Moraes.

21:00 O tricolor vai jogar com: Edson Kolln; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Roberto; Uillian Correia, Jadson, Arthur, João Paulo e Keno; Grafite.

20:55 Santa Cruz escalado! Técnico Doriva resolveu optar pelo questionado Roberto na lateral-esquerda para substituir Allan Vieira, suspenso. Restante do time é o esperado para o confronto.

20:50 Os dois times já estão na Arena Pantanal para o confronto de logo mais. Dentro de instantes, as escalações vão ser divulgadas.

Três homens e uma vaga em Santa Cruz x Corinthians hoje: Roberto, Luan Peres ou Vitor? Dúvida cruel para o técnico Doriva, que terá que substituir Allan Vieira, suspenso, na lateral esquerda. No entanto, a escolha do nome só será conhecida momentos antes da partida.

Neste momento, o elenco do #Timão realiza os últimos preparativos no CT Dr. Joaquim Grava para o jogo com o Santa Cruz amanhã, às 21h45. pic.twitter.com/VvbeO9RqX7 — Corinthians (@Corinthians) 11 de octubre de 2016

"Temos mudanças que precisamos fazer, são necessárias. Temos que escolher um lateral-esquerdo e o restante da equipe é a mesma. Roberto é da posição e temos Luan Peres, que já jogou improvisado ali. Vamos optar pela melhor opção", falou Doriva

Com Guilherme atuando como "falso nove", o técnico Fábio Carille pediu maior participação dos meias Marlone e Marquinhos Gabriel. Carille irá manter o esquema 4-1-4-1, com Camacho como primeiro volante.

"Teremos uma equipe com mais posse de bola, maior qualidade de passe. Para jogar Camacho, Rodrigo, Giovanni e Guilherme com falso nove, é muito importante a profundidade de quem estiver pelos lados. Para não ficarmos com um time de pouca chegada", disse o treinador.

Apesar dos desfalques, o Santa Cruz deverá ter o retorno dos zagueiros Neris e Danny Morais, que cumpriram suspensão contra o Flamengo.

Quem ficará com a vaga do volante em Santa Cruz x Corinthians ? Derley é Jadson. Por outro lado, mistério total na lateral esquerda. No último treino do Santa Cruz, o técnico Doriva deixou em aberto vários nomes que poderão ocupar a vaga de Allan Vieira. São eles: Roberto e o zagueiro Luan Peres, além do lateral-direito Vítor, usado no setor em algumas oportunidades.

No Corinthians, Léo Príncipe continuará atuando na lateral direita. Já no ataque, a novidade ficará por conta de Guilherme, atuando como um "falso nove", aumentando o poder de passe e criação do time, junto com Marlone e Marquinhos Gabriel.

O volante Derley está fora do duelo de logo mais. Isso porque o atleta do Santa Cruz sentiu dores no tendão de Aquiles da perna esquerda e terá que ficar na fisioterapia. O lateral-esquerdo Allan Vieira também é desfalque, já que vai cumprir suspensão, após expulsão na derrota para o Flamengo.

A partida marcará a despedida de Fábio Carille no comando do Corinthians, que voltará a ser auxiliar, já que Oswaldo de Oliveira acertou com o Timão nesta terça-feira (11). Carille, no entanto, não vai contar com o lateral-direito Fágner, que está com a seleção brasileira, além do atacante Gustavo, que sentiu dores musculares.

Sem vencer há seis partidas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians se viu muito mais distante do G-4. Agora, com o novo G-6, a esperança alvinegra de ir à Libertadores voltou. O Timão é o 9º colocado, com 42 pontos, três a menos que o 6º, Atlético-PR.

Cada vez mais ameaçado de rebaixamento, agora a prioridade do Santa Cruz é não ir para a lanterna do Campeonato Brasileiro. A equipe coral está na 19ª colocação, com 23 pontos, dois a mais que o último colocado América-MG.

Boa noite torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Santa Cruz x Corinthians , pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016! Fique ligado!