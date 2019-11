Flamengo defende tabu de nunca ter sido derrotado pelo Fluminense no Raulino

Mais um capítulo da longa e bela história do clássico Flamengo e Fluminense será escrita nesta quinta-feira (12). Jogando pela quarta vez no Raulino de Oliveira em Volta Redonda, as equipes se enfrentaram em duas partidas no ano de 2005 pelo Campeonato Brasileiro e uma em 2013, pela Taça Rio do Campeonato Carioca. No histórico do confronto na Cidade do Aço, o Rubro-Negro está invicto: uma vitória e dois empates. O quarto embate ocorre às 21h, pela 30ª rodada do Brasileirão 2016.

Na primeira ocasião, em confronto válido pela sexta rodada do torneio nacional, 6.886 torcedores acompanharam o clássico estadual que terminou em 0 a 0. Celso Roth comandava o Rubro-Negro e Abel Braga o Tricolor das Laranjeiras, que poupou jogadores para o embate priorizando a disputa da Copa do Brasil em maio daquele ano.

Em situações opostas no segundo turno de 2005, Fla e Flu voltaram a se enfrentar no Raulino. Já de técnico novo – Andrade comandava o clube, o Rubro-Negro estava próximo a zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor lutava pelo título. Em partida emocionante e com o estádio lotado, as equipes ficaram no 2 a 2.

Tuta abriu o placar para o Flu aos 13 minutos do primeiro tempo e Renato empatou para o Fla já nos acréscimos da etapa inicial. Os últimos 45 minutos foram de pura emoção, com o atacante Tuta voltando a colocar o Fluminense a frente do placar, mas aos 38 minutos, Diego Souza empatou para o Rubro-Negro e foi expulso em seguida pelo árbitro Djalma Beltrami por comemorar subindo no alambrado.

Confira os gols:

Hernane e Renato Abreu garantem vitória rubro-negra em 2013

Oito anos depois, as equipes voltaram a se enfrentar desta vez pelo Campeonato Carioca. Já eliminado na Taça Rio – segundo turno da competição, o Flamengo era inferior ao Fluminense, atual campeão brasileiro na época. Porém, com gols do atacante Hernane e dois do meia Renato Abreu, o Rubro-Negro derrotou o rival por 3 a 1; o atacante Rafael Sóbis descontou para os tricolores.

Autor de dois gols, Renato Abreu destacou o esforço rubro-negro para vencer o adversário. “Por tudo que envolve o clássico, tiramos força de onde não tinha. Foi um jogo de superação. Nosso time, mesmo fora do campeonato, joga de igual para igual com qualquer um. Na quarta-feira tem outra pedreira, e o cansaço é inevitável”, afirmou na ocasião.

Já para Rafael Sóbis, atacante tricolor, restou lamentar o revés no clássico carioca. “Nosso primeiro tempo foi muito abaixo. Para eles dava tudo certo: davam chutão e dava certo. No segundo tempo, quando acertamos, tomamos o terceiro gol, o que matou o jogo. Se fizéssemos o segundo, poderíamos ter chances, mas não deu”, finalizou.

Veja os melhores momentos: