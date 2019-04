Sport confirma saída de Oswaldo de Oliveira e garante acerto com novo treinador

O Sport está sem técnico para reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. A terça-feira (11) foi de movimentação nos bastidores do Leão da Ilha do Retiro, pois o técnico Oswaldo de Oliveira resolveu aceitar uma proposta para treinar o Corinthians e deixou o clube. A confirmação da saída do comandante veio no período da noite e a diretoria destacou já ter acertado com um novo treinador.

Os diretores do Leão, entretanto, não quiseram saber de se pronunciar sobre a saída do comandante e também uma possível chegada de um novo técnico para reta final da competição em que o time luta contra o rebaixamento. Através do site oficial, os leoninos confirmaram que já chegaram a um acordo com um treinador, mas o anúncio vai ser realizado até sexta-feira (13), quando o contrato for assinado.

Na nota publicada no site oficial, os rubro-negros lamentaram bastante a saída repentina do técnico Oswaldo de Oliveira e confirmaram que, apesar disso, ele vai colocar o time em campo pela última vez diante da Chapecoense, às 11h00, nesta quarta-feira (12), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

“O Sport Club do Recife comunica que o técnico Oswaldo de Oliveira pediu demissão e, nesta quarta-feira (12), comanda o Leão pela última vez na partida contra a Chapecoense. O Sport lamenta a decisão e agradece os serviços prestados. Até sexta-feira (14), o Clube anunciará o novo treinador que já está apalavrado, faltando apenas a assinatura de contrato”, disse a nota rubro-negra.

Com o time em Chapecó, o presidente do clube, João Humberto Martorelli, o vice-presidente, Arnaldo Barros, e André Zanota, executivo de futebol, só vão se pronunciar sobre o ocorrido nesta terça-feira (11) após a partida com a Chapecoense. Os mandatários leoninos aproveitaram para fazer o comunicado aos jogadores no hotel em que está hospedada a delegação.

Oswaldo de Oliveira deixa o clube da Praça da Bandeira com um desempenho bem aquém do esperado. Durante cinco meses de trabalho, o treinador obteve apenas um baixo aproveitamento de 36%, sendo vitorioso apenas nove oportunidades, empatando por nove vezes e perdendo em 15 confrontos.

Experiente treinador, ele chegou ainda nas finais do Campeonato Pernambucano para substituir Paulo Roberto Falcão e deixa a equipe na 16ª posição da Série A do Campeonato Brasileiro, a apenas um ponto da zona de rebaixamento.