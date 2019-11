Resultado Fluminense 1x2 Flamengo no Campeonato Brasileiro 2016

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão com muita emoção da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Os gols da partida:

Na história recente do Brasileirão dois casos notórios de uso de interferência externa: em 2012, no Beira-Rio, Inter e Palmeiras empataram em 2 a 2, mas o Alviverde teve um gol anulado de Barcos, após ser validado. O argentino tocou a bola com a mão. Em 2014, na Arena Condá, Egídio, do Palmeiras, chegou a ser expulso mas a arbitragem voltou atrás, acertadamente. Em 2012, o caso foi parar no STJD, mas o tribunal não anulou a partida.

Recapitulando a polêmica da partida: Gustavo Scarpa cobrou falta, Henrique, impedido, marcou o gol de empate. O assistente anulou o gol, mas Sandro Meira Ricci chamou para si e confirmou o gol. Aí, começou a confusão que durou por 15 minutos, com reclamação de interferência externa, PMs em campo e muitas reclamações de ambos os lados. Após tudo isso, Sandro voltou atrás e marcou o impedimento.

Em um clássico com muita confusão, o Flamengo venceu e chegou a 60 pontos, contra 61 do Palmeiras. Já o Fluminense cai para a 6ª posição com 46 pontos.

FIM DE PARTIDA EM VOLTA REDONDA!!! Fluminense 1 x 2 Flamengo!

57' UHHHH! Scarpa cobra falta, Muralha soltou e Pará chutou para escanteio.

57' Cartão amarelo para Marcelo Cirino, do Flamengo!

55' MURALHA ESPETACULAR!!!!!! Wellington Silva teve três chances na pequena área de empatar o jogo, mas Alex Muralha defendeu as três!

54' UHHHHH! Éverton puxa contra-ataque, Henrique tirou mal e Jorge chutou mal.

53' Com o relógio andando, a partida está com 53 minutos. Ricci disse que vai até os 60.

42' Teremos mais sete minutos de jogo.

42' E segue a confusão.

42' O GOL FOI ANULADO!!!

42' Confusão por dez minutos.

42' Muita confusão nesse momento. A informação de que estava impedido chegou aos jogadores rubro-negros que pressionam. Ricci conversa com o auxiliar.

40' Scarpa levantou para a área, Henrique, impedido, cabeceou para o gol. Muita polêmica, pois o assistente marcou o impedimento e voltou atrás validando o gol.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! É DE HENRIQUE!

39' Última alteração no Flu: Sai: Richarlison / Entra: Henrique Dourado

38' Mais de 11 mil torcedores presentes no Raulino de Oliveira nessa noite. Maior público do estádio nesse Brasileirão.

35' UHHHH! Arão abriu para Diego que cortou para o meio e chutou forte, por cima do gol de Julio César.

32' UHHHHHHHH! Bom ataque do Flu: Wellington puxou e tocou, Réver desviou e a bola sobrou para Scarpa chutar de primeira, por cima do gol de Muralha.

31' Na súmula, Sandro Meira Ricci deu o primeiro gol do Flamengo para Leandro Damião, mesmo o atacante não tendo tocado na bola.

31' Última mexida no Fla: Sai: Leandro Damião / Entra: Emerson Sheik

30' Alterações no Fluminense: Saem: Pierre e Marcos Júnior / Entram: Magno Alves e Marquinho

29' Sheik vem aío pelo Fla. E Magnata pelo Flu.

29' Flamengo todo recuado nesse momento.

25' UHHH! Gustavo Scarpa recebeu com liberdade e bateu para fora.

24' ISOLOU! Fluminense vacilou novamente na saída de bola e a bola ficou para Leandro Damião, mas o atacante pegou mal e isolou.

24' Cartão amarelo para Gustavo Scarpa, do Fluminense

22' Alteração no Flamengo: Sai: Fernandinho / Entra: Marcelo Cirino

20' Jogo fica truncado e nervoso. As duas equipes precisam do resultado.

16' Cartão amarelo para Jorge, do Flamengo

13' O QUE É ISSO??? Willian Matheus recuou para o goleiro Julio César, a bola passou por debaixo do pé do goleiro tricolor e a bola não entrou por muito pouco. Ia ser o frango do ano.

9' Alteração no Flamengo: Sai: Alan Patrick / Entra: Éverton

8' Pará cruzou, Wellington Silva falhou feio e furou, deixando Fernandinho livre para marcar. Flamengo 2 a 1.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE FERNANDINHO!

7' Em andamento: São Paulo 0 x 1 (Copete) Santos

4' UHH! Diego cobrou a falta perigosa por cima do gol.

3' Cartão amarelo para Wellington Silva, do Fluminense

1' Scarpa levantou na área, Gum ajeitou para Marcos Júnior, em posição legal, empatar a partida. 1 a 1.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! É DE MARCOS JÚNIOR!

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes retornando ao gramado de jogo.

Em andamento: São Paulo 0 x 0 Santos / Grêmio 1 (Pedro Rocha) x 0 Atlético-PR

Encerrado: Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro / Atlético-MG 3 x 0 América-MG / Ponte Preta 2 x 0 Vitória

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Fluminense 0 x 1 Flamengo!

45' Um minuto de acréscimo.

44' UHHHHHHH! Diego nateu por baixo da barreira, Julio César bateu roupa e Damião podia ter feito o segundo, mas estava impedido.

41' Falta perigosa de Pierre em Diego.

36' Cartão amarelo para Alan Patrick, do Flamengo.

25' Acabou em Araraquara: Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro. Se vencer, a diferença cairá para um ponto.

15' Com o resultado, o Flamengo vai pressionando o Palmeiras, líder do Brasileirão.

12' Após cruzamento, Réver vai ao encontro de Julio César, o goleiro tenta se recuperar e na sequência, Henrique tocou para o próprrio gol. Fla 1 a 0.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! HENRIQUE CONTRA!

1' Roda a pelota no jogo!

Cícero enaltece apoio da torcida e projeta o jogo Flamengo x Fluminense hoje: "Futebol só tem espaço para vencedores"

Provável Flamengo x Fluminense: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Marcio Araújo, Willian Arão e Diego; Gabriel, Everton e Leandro Damião.

Provável Fluminense x Flamengo: Júlio César, Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre, Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Wellington e Marcos Júnior.

Guerrero sente dores na perna direita e é vetado do Fla-Flu

Foco no campo! Brigando por vaga na Libertadores, o Fluminense quer focar só no campo para não ser atrapalhado pelo clima político que já tomou conta do clube. Três chapas já apresentaram candidatura ao pleito de novembro desse ano.

O primeiro não se esquece! O Fla-Flu será o primeiro clássico de Diego e Leandro Damião com a camisa do Flamengo.

Mistério revelado! Após fechar treino e fazer segredo no novo CT do Tricolor, Levir Culpi praticamente definou a equipe no último treino antes do clássico.

Chegaram! Paolo Guerrero e Alex Muralha voltaram da Data FIFA, e estariam a disposição de Zé Ricardo. Porém, o Flamengo detectou um grande risco de lesão na coxa direita de Guerrero e o poupou para essa partida. Alex Muralha está confirmado.

Muito em jogo Flamengo x Fluminense ! O Tricolor precisa da vitória para se aproximar do G-4 e se firmar no G-6. Já o Rubro-Negro precisa da vitória e de um tropeço do Palmeiras para se aproximar mais da liderança do Brasileirão!

O Fluminense, 6º colocado com 46 pontos, enfrenta o Flamengo, 2º colocado com 57 pontos, em Volta Redonda pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.

Flamengo defende tabu de nunca ter sido derrotado pelo Fluminense no Raulino

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Fluminense x Flamengo, partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016! Fique com a gente!