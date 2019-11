Comissão de arbitragem solicita afastamento de Sandro Meira Ricci após Fla-Flu

A polêmica no Fla-Flu parece não ter data para acabar. Após polêmica no clássico, Sandro Meira Ricci pode ser afastado da arbitragem do Campeonato Brasileiro. O motivo? A comissão de análise independente da arbitragem da CBF solicitou o afastamento do juiz após a confusão no duelo entre Flamengo e Fluminense. Sandro Meira Ricci não está escalado para a rodada do fim de semana, e a CBF deverá tomar a decisão em breve.

Entenda a polêmica do Fla-Flu:

Após a cobrança de falta de Gustavo Scarpa, Henrique, claramente em posição irregular, empurra a bola para as redes. O assistente, no entanto, assinala imediatamente o impedimento do zagueiro tricolor que corre junto aos companheiros para questioná-lo à beira do campo. O juiz da partida, Sandro Meira Ricci também corre em direção ao assistente e em rápida conversa com ele, valida o gol do Fluminense.

Mediante a isso, os jogadores do Flamengo, juntamente com os reservas e a equipe técnica passa a pressionar o bandeira, criando um tumulto no meio do campo. Após uma intensa discussão, Meira Ricci volta atrás de sua decisão, invalidando o gol de empate do Fluminense. A polêmica, no entanto, ficou por conta de uma possível interferência externa, sob a alegação do uso do recurso de vídeo de maneira indireta para decisão da jogada.