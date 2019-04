Após derrota para Ponte, Vitória vai direto para Recife visando confronto contra o Sport

Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O 2 a 0 sofrido para a Ponte Preta nesta quinta-feira (13) em Campinas foi o 13° revés na conta do Vitória em 31 partidas. A equipe atualmente está na 15° colocação com 35 pontos ganhos, dois acima do primeiro time na zona de rebaixamento, o Internacional (33). No entanto, o clube baiano já começou a visar o próximo combate na competição, que será o Sport na Ilha do Retiro no domingo (16).

Pensando nisso, o Vitória fará ligação direta para o destino do próximo confronto. Ainda na sexta-feira (14) a equipe deixará o interior paulista em direção a capital pernambucana sem ida para Salvador. Logo após o resultado negativo diante da macaca, os comandados de Argel Fucks fizeram um treinamento nesta manhã na academia do hotel onde ficou hospedado desde a quarta em Campinas. A delegação volta para o Nordeste logo após às 18h.

Marinho segue vetado pelo departamento e Victor Ramos ainda será reavaliado até o sábado para saber se terá condições de jogo. Outro desfalque certo é o do volante e também capitão Willian Farias, que sofreu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Para seu lugar, Argel definiu que Amaral entrará nos onze iniciais.

Argel confirmou a entrada de Amaral no lugar de Farias e procurou explicar-se pela derrota para a Ponte Preta. "Sofremos dois gols em falhas nossas e vamos corrigir. Temos uma decisão contra o Sport no domingo. Demoramos para entender o jogo e nos adaptar ao gramado encharcado. Amaral é a primeira opção pra vaga do Willian Farias, suspenso"

O time do Vitória voltará e encerrará os preparativos neste sábado (15) visando o confronto contra o Sport no domingo às 19h30, no horário de Brasília.