Resultado Atlético-PR x Coritiba no Campeonato Brasileiro 2016

ATLÉTICO-PR: Weverton; Léo, Paulo André (Wanderson), Thiago Heleno e Renan Lodi; Otávio, Hernani e Lucho González; Matheus Rossetto (Marcos Guilherme), Lucas Fernandes e Pablo. Técnico: Paulo Autuori

CORITIBA: Wilson; Dodô, Walisson Maia, Luccas Claro e Juninho; João Paulo, Raphael Veiga e Juan; Leandro, Iago e Kazim. Técnico: Paulo César Carpegiani

Atlético Paranaense e Coritiba se enfrentam neste domingo, às 17 horas (de Brasília), em clássico marcado para a Vila Capanema, pelo Campeonato Brasileiro. O mando será do Furacão, mas a Arena da Baixada estará em uso para o show de Andrea Bocceli e, por isso, o estádio do Paraná Clube, um campo neutro, foi a opção.

O Rubro-Negro vem de derrota na última quinta-feira par a Grêmio, teve menos tempo para se preparar, mas precisa estar pronto para tentar retoma seu lugar no G6. O técnico Paulo Autuori não deve contar com o zagueiro Paulo André, que recebeu uma forte pancada no rosto e abre espaço para a entrada de Wanderson. Em compensação, o atacante Lucas Fernandes, que retorna após cumprir suspensão, reassume sua vaga naturalmente.

O comandante atleticano acredita que o tempo a menos de preparação não fará muita diferença, mas a volta de seu melhor atacante disponível no momento pode dar mais força ao setor. "No clássico nunca existe vantagem. Não há diferença. Às vezes uma equipe chega em um melhor momento e isso não se reflete no campo. Então será um jogo interessante. Temos carências e o Lucas, pelo momento que está atravessando, será importante", analisou.

Pelo Coxa, que precisa somar pontos para se garantir o mais rápido possível na Série A no próximo ano, o técnico Paulo Cesar Carpegiani também terá problemas para montar o time. O lateral direito Cesar Benítez e o zagueiro Nery Bareiro receberam o terceiro cartão amarelo diante o Figueirense e terão de cumprir suspensão automática.

A decisão sobre os substitutos já está na cabeça do comandante coxa-branca que, no entanto, apenas garante que tem peças para repor os desfalques, mas prefere não revelar suas escolhas. "Não devo mexer muito. Eu prefiro não lamentar as ausências para um jogo tão importante. Eu quero é fortalecer os atletas que eu tenho e nesse momento posso dizer que estou satisfeito com o que tenho em mãos", concluiu o treinador, que deve optar por Dodô e Walisson Maia.