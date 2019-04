Resultado Botafogo x Atlético-MG no Brasileiro 2016

Botafogo e Atlético-MG fazem um choque de alvinegros neste domingo, às 17h (de Brasília), na Arena Botafogo, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times chegam embalados para a partida, já que vem de uma boa sequência.

O time carioca ganhou as três últimas partidas, sendo a mais recente por 1 a 0 sobre o Internacional, chegou aos 47 pontos e está na quinta posição, dentro do G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores. Já o mineiro, que fez 3 a 0 no América, aparece na terceira posição com 56 pontos, apenas cinco atrás do líder Palmeiras.

"O nosso time está fortalecido por conta do bom resultado do jogo passado e pela maneira que ganhamos. Logicamente que precisamos melhorar ainda mais, porém, acredito em um grande jogo contra o Botafogo, pois ambos atravessam um grande momento", disse Marcelo Oliveira, técnico do Atlético.

Jair Ventura, comandante do Botafogo, espera um jogo aberto. Os botafoguenses fazem questão de apontar a necessidade de o Glorioso estar atento durante os 90 minutos, já que o Atlético possui jogadores que podem decidir a partida em apenas uma jogada.

"Vai ser um jogo aberto. O Atlético-MG busca o título e nós queremos nos manter no G-6. Acho que será um jogo com mais oportunidades do que contra o Inter. O Atlético-MG tem um grande time, com jogadores que jogam por uma bola. Fred precisa de uma bola para resolver. Não está em um dia bom? Tem o Robinho, tem o Pratto? São jogadores diferenciados, que podem decidir a partida em uma bola. Temos que jogar de forma coletiva. Esse é o nosso diferencial. Tudo pode acontecer", disse Jair Ventura.

"O Botafogo vem ganhando os jogos porque não desiste de uma única bola, luta o tempo todo e acredito que a partida pode ser decidida até mesmo no último lance. Contra o Atlético-MG, pela qualidade do adversário, teremos que ser ainda mais atentos", disse o volante Aírton.

A preocupação dos cariocas é justa, principalmente porque os atleticanos prometem uma postura ofensiva. O Atlético nem cogita um tropeço logo agora que diminuiu a distância para o líder Palmeiras para cinco pontos, ou seja, pode assumir a ponta em apenas duas rodadas.

"O Atlético-MG precisa vencer esse jogo para se manter na briga pelo título e o empate do Palmeiras no meio de semana nos recolocou na briga. Vamos com tudo para cima do Botafogo, pois apenas a vitória nos interessa. Não temos que ficar trabalhando com o empate, pois este vai mudar muito pouco a nossa realidade no Campeonato Brasileiro", disse o atacante Robinho, que ao lado do colega Fred, do botafoguense Sassá e do palmeirense Gabriel Jesus lidera a corrida pela artilharia com 11 gols.

Em termos de escalação, o Botafogo terá mudanças. Jair Ventura não poderá contar com o zagueiro argentino Joel Carli, que cumpre suspensão por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Internacional. Renan Fonseca e Emerson Silva disputam a vaga. A boa notícia fica por conta da volta do volante Bruno Silva, que cumpriu suspensão contra o Inter e volta a ficar à disposição, assumindo o lugar de Dudu Cearense. Ainda se recuperando aos poucos de lesão na coxa direita, Sassá deve mais uma vez começar no banco de reservas. Assim, Vinícius Tanque seria mantido.

Para este jogo, o Atlético-MG tem o retorno dos volantes Leandro Donizete e Lucas Cãndido, que cumpriram suspensão contra o América-MG, além do meia equatoriano Juan Cazares, que demorou a se reapresentar e acabou punido pela diretoria. Porém, Marcelo Oliveira não quis antecipar a escalação que pretende mandar a campo, podendo, inclusive, manter a base que derrotou o América.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram no Mineirão, em Belo Horizonte, e o Atlético-MG levou a melhor, ganhando por 5 a 3. Naquela ocasião Cazares (2), Robinho, Fred e Carlos anotaram os gols atleticanos, enquanto Sassá, Gervasio Núñez e Bruno Silva descontaram.