Resultado Cruzeiro x Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro 2016 (0-0)

50' Termina a partida no Mineirão! Cruzeiro e Chapecoense ficam no 0 a 0, com direito a duas bolas na trave e pênalti perdido para a Raposa.

49' PRA FOOOOOOORA! Alisson recebe sobra de bola e bate com a perna direita rente à trave de Danilo.

46' DANILOOOOO! Lucas aparece pela direita e Danilo intercepta a bola na pequena área.

45' Teremos cinco minutos de acréscimo.

45' PRA FOOOOOOOORA! Edimar erra passe no meio de campo, Chape arma contra-ataque com Gil, que dispara e manda à direita do gol de Rafael.

42' Ananias recebe atendimento médico no gramado.

41' Léo curte uma de lateral e é mais um escanteio para o Cruzeiro.

40' Agora Alisson aparece na direita, cruza e descola escanteio.

39' Alisson aparece na esquerda e cruza fraquinho. Danilo fica com a bola.

37' Lucas aparece livre dentro da área, em posição legal, e praticamente recua para Danilo. Jogadores celestes reclamam com o lateral.

35' Alisson descola cruzamento da esquerda e Neto aparece para fazer o corte.

34' Cruzeiro tenta chegar com cruzamento de Robinho, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo.

31' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Rafinha; Entra: Alisson

31' Ramón Ábila é flagrado em posição de impedimento.

30' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE!

Sai: Dener; Entra: Gil

29' Robinho passa para Ariel na entrada da área, que isola a bola.

26' NA TRAAAAAAAVE! Ábila aparece livre na área e de primeira, manda no poste direito de Danilo. Não é dia do camisa 50 da Raposa...

24' UUUUUUUUUH! Dener cruza da esquerda e quase Bruno Rodrigo chega na bola para fazer gol contra.

24' Robinho tenta o contra-ataque com Willian, mas acaba errando o passe.

20' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Rafael Sóbis; Entra: Willian

19' Hyoran aparece bem pela esquerda e cruza rasteiro. Rafael sai do gol e fica com a bola.

18' SUBSTITUIÇÕES NA CHAPECOENSE!

Saem: Kempes e Alan Ruschel; Entram: Bruno Rangel e Hyoran

17' Cruzeiro toma conta da segunda etapa. Time todo no campo de ataque, praticamente.

15' Robinho cobra falta na área da Chape, mas defesa do Verdão afasta o perigo.

14' Cléber Santana cobra escanteio nas mãos do goleiro Rafael.

13' Alan Ruschel chega à linha de fundo e descola escanteio.

11' Rafinha recebe atendimento médico, mas já está de volta ao jogo.

09' DANILOOOOOOOOOOOOOO! Ábila escolhe o canto direito, mas o goleiro da Chape também e acaba fazendo grande defesa!

08' PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Defesa da Chape bobeia com Cléber Santana, que joga a bola na fogueira para Danilo, que aplica o carrinho em Ábila.

07' Ananias distribui bem para Dener, que cruza de primeira. Bruno Rodrigo afasta o perigo.

05' Cléber Santana manda na área e Rafael fica com a bola.

04' Alan Ruschel é derrubado e arbitragem marca falta.

03' Rafinha aparece pela esquerda e faz o cruzamento. Bola ganha muita força e sai pela linha de fundo.

01' Ábila é flagrado em posição de impedimento.

00' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Henrique; Entra: Ariel Cabral

00' Rola a bola para a etapa complementar de Cruzeiro e Chapecoense!

Cruzeiro e Chapecoense estão de volta para o segundo tempo.

47' Termina o primeiro tempo no Mineirão! Cruzeiro e Chapecoense vão empatando sem gols.

46' Alan Ruschel cruza na área, zaga celeste falha, bola chega no Kempes, que rola para Ananias, bloqueado pela defesa.

45' Ábila invade a área e divide com Neto, que leva a melhor a afasta o perigo.

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

43' Edimar tenta trocar passe no campo de ataque, mas Ananias acaba interceptando e puxa o contra-ataque.

42' Ábila tenta avançar pela intermediária e acaba caindo. Arbitragem manda seguir.

41' UUUUUUUUUUH! Robinho cobra falta na área. Bola passa por todos e sai pela linha de fundo.

36' Danilo bate para o gol e Danilo faz a defesa sem maiores problemas.

35' Robinho cai dentro da área e arbitragem manda seguir.

32' Sóbis aparece pela esquerda, passa para Edimar, que cruza na ára. Defesa da Chape afasta o perigo.

29' Ábila é lançado dentro da área, mas é desarmado logo em seguida.

28' Dener tenta jogada com Alan Ruschel, pela esquerda, mas a bola sai pela linha lateral.

26' Edimar cobra falta, Léo cabeceia, mas a bola vai para fora.

25' Rafinha faz jogada para cima de Gimenez e recebe falta.

24' Robinho recebe após bela jogada de Edimar. Camisa 19 tenta o cruzamento, que é afastado pela defesa catarinense.

22' GIMENEZ! Sóbis pega sobra de bola e manda rumo ao gol, mas lateral da Chape aparece para desviar pela linha de fundo.

21' Ábila recebe na área e tenta "chapelar" marcador, mas acaba perdendo a posse de bola.

20' Cléber Santana cobra escanteio fechado e a bola acerta a rede pelo lado de fora.

19' Chapecoense descola escanteio após tentativa de cruzamento.

18' Chapecoense marca firme a saída de bola do Cruzeiro.

15' Matheus Biteco e Rafinha recebem atendimento médico em campo, após se chocarem de cabeça.

14' Defesa do Cruzeiro afasta o perigo após cobrança de falta.

13' Ananias desarma Edimar no campo de ataque e, em seguida, recebe a falta.

12' ÁBILA! Atacante argentino aparece na pequena área e Danilo sai na bola. Na sequência, Sóbis pega a sobra e acaba escorregando.

11' Rafael Sóbis aparece pela direita e cruza na área, mas a bola vai nas mãos do goleiro Danilo.

09' Rafael Sóbis cobra direto, mas a bola sobe além da conta. Tiro de meta para a Chapecoense.

08' Thiego atropela Rafael Sóbis na entrada na área e é falta perigosa para o Cruzeiro cobrar.

06' RAFAEEEEEL! Kempes arrisca de fora da área, no cantinho, e o goleiro celeste pula para espalmar.

05' DANILOOOOOOOOO! Lucas se apresenta e passa para Rafinha, que arremata para o gol, obrigando o goleiro da Chape a executar grande defesa.

04' NA TRAAAAAAAAAVE! Cruzeiro cobra lateral rapidamente e bola chega para Lucas, pelo lado direito, que manda uma bomba no poste de Danilo.

02' UUUUUUUUUUUUHHHHH! Ábila faz boa jogada com Robinho, passa para Henrique que manda uma bomba de fora da área. Bola passa à direita da meta de Danilo.

02' Defesa do Cruzeiro afasta o perigo em bola alçada na área.

01' Árbitro pega a primeira falta da partida. Léo derrubou Kempes. Será que vem bola na área do Cruzeiro?

00' Rola a bola para Cruzeiro x Chapecoense! Vamos para os primeiros 45 minutos de partida.

Teremos um minuto de silêncio no Mineirão.

Hino devidamente executado. Em instantes, a bola rola para Cruzeiro x Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro!

Equipes perfiladas para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Cruzeiro e Chapecoense vão entrando em campo neste momento!

Os jogadores irão enfrentar um forte calor em Belo Horizonte, nesta tarde.

Chapecoense também definida! Caio Júnior mandará o mesmo time que venceu o Sport, no meio de semana.

Mano Menezes confirma Cruzeiro com Léo na zaga novamente. Manoel fica no banco de reservas após cumprir quatro partidas de suspensão.

O Cruzeiro chega neste momento no Mineirão!

No primeiro turno, Chapecoense e Cruzeiro mediram forças na Arena Condá, pela 11ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, os mandantes levaram a melhor em um jogo movimentado e venceram por 3 a 2, com gols de Silvinho, Arthur Maia e Kempes. Matías Pisano, hoje no Santa Cruz, e Fabrício Bruno, descontaram para a Raposa, que, na ocasião, era comandada pelo português Paulo Bento.

O Mineirão será o palco de Cruzeiro x Chapecoense , duelo válido pela pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FIQUE DE OLHO: Ramón Ábila, atacante do Cruzeiro! O camisa 50 da Raposa passou zerado no empate contra o Palmeiras, no meio de semana. Mas, contra a Ponte Preta, no sábado (8), Ábila marcou um dos gols celestes na vitória por 2 a 0. Será que o argentino voltará a balançar às redes do Gigante da Pampulha?

FIQUE DE OLHO: Kempes, atacante da Chapecoense! O centroavante do Verdão já marcou sete gols neste Campeonato Brasileiro, inclusive no meio de semana, contra o Sport. Será que o homem-gol da Chape continuará inspirado nesta tarde?

A regra é clara no Cruzeiro: com Mano Menezes, não há espaço cativo na titularidade. Isso ocasiona um rodízio de atletas que não atuam muito. Caso do lateral-esquerdo Bryan, que, na partida contra o Palmeiras, substituiu Edimar, suspenso. Havia a insegurança do torcedor, mas o reserva da posição conseguiu fazer uma partida convincente.

"Primeiro é mostrar que você está titular, não é titular. Não há um contrato que te assegura isso. E o maior respeito que um atleta precisa ter é que, quando é titular, ele aceita as regras, quando ele não é, precisa respeitar as regras. É o respeito que você precisa ter com o colega que disputa posição: Manoel, Léo, Bruno, Fabrício. O mais importante é o time como um todo. Ontem tivemos o retorno do Bryan, que não jogava há algum tempo. Muitos poderiam pensar numa insegurança em função de situações que aconteceram lá atrás, mas você vê que hoje o posicionamento é outro, o espírito é outro. Independentemente de ser Manoel, Bruno ou Léo, quem entrar, vai dar conta do recado", colocou Mano.

A Chape contará também com o atacante Ananias, que marcou um dos gols da vitória do Verdão contra o Sport. O jogador, que já atuou pelo Cruzeiro, sabe bem como é enfrentar a Raposa no Mineirão: "É um time que mudou muito com a chegada do Mano Menezes. É um time muito forte. Tive o prazer de jogar lá, sei como é difícil jogar no Mineirão. Mas o Caio Júnior vai escolher a melhor estratégia para a partida", ressaltou.

A Raposa não contará com o lateral-direito Ezequiel em Cruzeiro x Chapecoense hoje, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Lucas ficará a com a vaga no setor. Quem retorna ao time é Edimar. O lateral-esquerdo, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras, ocupa a vaga de Bryan, que, mesmo tendo atuação convincente no meio de semana, volta para o banco de reservas.

Surpreender o Cruzeiro. Esta é a meta dos jogadores da Chapecoense. A vitória por 3 a 0 contra o Sport, deu motivação ao elenco do Verdão, que passou três partidas sem vencer antes do triunfo conquistado no meio de semana. A pressão no Mineirão existe, mas, para o lateral-esquerdo Dener, o técnico Caio Júnior irá adotar a melhor estratégia.

"O mando de campo vai ser deles, mas a pressão é toda deles. Em todos os jogos a gente entra para dar o melhor. Se entrar como foi contra o Sport, a gente pode surpreender e conseguir um bom resultado. E até chegar no objetivo (de 45 pontos) vai ser isso aí. A gente ainda não chegou nesse primeiro objetivo", declarou o jogador.

Pelo Cruzeiro, Manoel volta a ficar disponível após quatro partidas fora, em suspensão imposta pelo STJD, depois de agredir o atacante Chávez, do São Paulo, em partida da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, contra a Chapecoense, no domingo (16), às 17h, no Mineirão, fica a dúvida sobre o parceiro de Bruno Rodrigo na zaga: Manoel ou Léo? A resposta virá apenas momentos antes da partida, segundo Mano Menezes.

Caio Júnior deverá promover algumas alterações, em relação ao time que entrou em campo diante do Sport. O volante Gil, que retorna de suspensão, ocupa a vaga de Sérgio Manoel, que, por sua vez, poderá entrar no lugar de Matheus Biteco. Já o meia Hyoran, que está recuperado de cirurgia no ombro, chegou a entrar no meio de semana e poderá começar jogando no lugar de Alan Ruschel, lateral-esquerdo improvisado no meio-campo.

A Chapecoense desembarca em Belo Horizonte com um olho no Campeonato Brasileiro e outro na Copa Sul-Americana, pois quarta-feira (19) já tem jogo contra o Júnior Barranquilla, na Colômbia. Na última rodada da competição nacional, os comandados de Caio Júnior venceram o Sport, por 3 a 0, na Arena Condá. O resultado deixou o Verdão na 11ª colocação, com 41 pontos, justamente na frente do Cruzeiro.

Invicto há três partidas, o Cruzeiro, na última rodada, foi até Araraquara/SP, onde enfrentou o líder Palmeiras. O empate sem gols, com direito a oportunidades desperdiçadas, deixou a Raposa na 12ª posição, com 37 pontos. A equipe do técnico Mano Menezes venceu as duas últimas partidas em que disputou no Mineirão, contra Grêmio e Ponte Preta, respectivamente.

Separados por quatro pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam neste domingo (16), às 17h, no Mineirão, pela 31ª rodada da competição. A Raposa quer seguir se afastando do temido Z-4, enquanto o Verdão do Oeste almeja chegar ao sonhado G-6.

Amigo da VAVEL Brasil, seja bem-vindo em mais uma transmissão. Acompanharemos agora no jogo Cruzeiro x Chapecoense , pelo Brasileirão 2016. Fique conosco!