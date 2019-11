Resultado Internacional 2x1 Flamengo no Campeonato Brasileiro 2016

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Com o resultado, o Internacional pula para a 14ª posição com 37 pontos. Já o Flamengo segue em 2º com 60 pontos, mas vê o Palmeiras abrir 4 pontos na liderança.

FIM DE PAPO NO BEIRA-RIO! Internacional 2 x 1 Flamengo

48' Em andamento: Botafogo 3 (Dudu Cearense) x 2 Atlético-MG

45' Quatro minutos de acréscimos.

43' Em andamento: Corinthians 1 (Romero) x 0 América-MG / Figueirense 1 (Rafael Silva) x 2 Palmeiras

42' PARÁ ESPETACULAR! Vitinho passa facilmente por Arão e ia marcar o gol, mas Pará salva na hora certa.

41' Alteração no Inter: Sai: Anselmo / Entra: Fabinho

37' ESPETACULAR DANILO! Guerrero recebe, domina no peito e sem deixar a bola cair, bateu bonito para uma grande defesa de Danilo Fernandes.

35' Valdívia chuta de primeira, Muralha faz um milagre e Vitinho, livre, vira o jogo no rebote. Inter 2 a 1.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! É DE VITINHO!

31' UHHH! Pará cruzou forte, Guerrero dominou no bico da chuteira e ajeitou para Alan Patrick chutar para fácil defesa de Danilo.

28' RAFAEL VAZ! Após o corte da defesa, Vitinho acertou Rafael Vaz duas vezes, e o zagueiro salvou de forma providencial.

27' MURALHA! Vitinho cobrou falta direto para o gol e o goleiro rubro-negro jogou para escanteio.

26' Em andamento: Botafogo 2 x 2 (Leonardo Silva) Atlético-MG

24' Em andamento: Atlético-PR 2 (Pablo) x 0 Coritiba

21' Alteração no Flamengo: Sai: Gabriel / Entra: Alan Patrick

20' Após muita confusão na área, Dourado tocou de cabeça para Sasha pegar de primeira, no canto de Muralha. 1 a 1.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! É DE EDUARDO SASHA!

18' MURAAAAAAAAALHA! Vitinho ganhou no pé de ferro, chutou forte e Muralha fez grande defesa.

18' Vaias e gritos de "burro" para Celso Roth.

18' Alteração no Inter: Sai: Seijas / Entra: Valdívia

17' Torcida do Inter está bastante nervosa após o gol.

13' Em andamento: Figueirense 0 x 1 (Jean) Palmeiras. Palmeiras retorna à liderança do Brasileirão.

11' Lei do ex no Beira-Rio! Diego cobrou falta com perfeição na cabeça de Réver que jogou no ângulo de Danilo. Fla na liderança por enquanto, 1 a 0.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE RÉVER!

7' Cartão amarelo para Paolo Guerrero, do Flamengo.

7' Em andamento: Botafogo 2 x 1 (Fred) Atlético-MG

4' UHHH! Seijas bateu de fora da área, por cima do gol de Muralha.

3' DANILO!!! Pará cruza, a bola desvia e sobra para Gabriel que não conseguiu achar Guerrero.

1' Jogo recomeça com as duas equipes errando passes.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Mudança no Inter: Sai: Ferrareis / Entra: Sasha

Ambas as equipes voltando para o gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Internacional 0 x 0 Flamengo

46' Cartão amarelo para Alex, do Internacional.

45' Cartão amarelo para Paulão, do Internacional.

45' Três minutos de acréscimos.

40' UHH! Anselmo recebeu com liberdade, preparou mas mandou na torcida do Flamengo.

35' Em andamento: Botafogo 2 (Rodrigo Pimpão) x 0 Atlético-MG

34' Jogo fica com mais passes errados, principalmente do Flamengo.

29' Finalizações: Internacional 2 x 5 Flamengo

28' UHHH!! Vitinho aplica caneta em Arão e tenta chute colocado, mas a bola subiu demais.

23' UHHH! Pará cobra falta, a zaga afastou mal, Diego devolveu para a área e Réver cabeceou para fora.

21' Em andamento: Atlético-PR 1 (Matheus Rossetto) x 0 Coritiba

20' UHHHHH! Boa jogada do Flamengo, Gabriel cruzou da esquerda e Guerrero quase abriu o placar.

19' Alex recebeu quatro pancadas e está caído.

17' Alteração no Flamengo: Sai: Éverton / Entra: Fernandinho

16' Não dá mais para Éverton. Fernandinho vem aí.

10' MURALHA!! Após cobrança de lateral, Vitinho ficou livre e tocou mas Muralha salvou de peito. Bom início de jogo em Porto Alegre.

8' DANILO! Diego recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu forte para boa defesa de Danilo Fernandes.

7' Jogo é disputado, mas até agora só a marcação dos dois lados merecem destaque.

4' Em andamento: Botafogo 1 (Bruno Silva) x 0 Atlético-MG

2' UHHH! Diego cobrou falta com muito veneno, mas Danilo Fernandes foi seguro e ficou com a bola.

0' Torcida Colorada canta muito alto. Gramado resistiu muito bem e está em perfeito estado.

BOLA ROLANDO NO BEIRA-RIO! COMEÇA INTERNACIONAL x FLAMENGO!

A bola vai rolar. Vai começar a rodada que pode marcar a mudança na liderança do Brasileirão, no G-6 e na zona de rebaixamento. Vamos nessa!

Equipes em campo! Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Beira-Rio.

Não cabe mais ninguém! O setor destinado aos rubro-negros está completamente lotado. Foram destinados 2 mil ingressos para os visitantes.

Nove jogos acontecerão nesse domingo. Cinco às 17h, incluindo os jogos de Palmeiras e Atlético-MG, dois às 18h30min e dois às 19h30min. Amanhã, Fluminense e São Paulo encerrarão a rodada 31.

Jogadores das duas equipes já estão no aquecimento no gramado do Beira-Rio, que até aqui, resiste bem à forte chuva.

Temporal! Chove muito forte nesse momento no Beira-Rio que já recebe um bom público. Expectativa é de casa lotada.

FLAMENGO ESCALADO!

INTERNACIONAL ESCALADO!

Fique de olho no apito! O árbitro dessa partida será Wilton Pereira Sampaio (GO). O goiano será auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO).

Provável Flamengo x Internacional: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Arão e Diego; Alan Patrick, Fernandinho e Guerrero.

Provável Internacional x Flamengo hoje: Danilo Fernandes, Ceará, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Anselmo, Alex, Gustavo Ferrareis e Valdívia; Vitinho.

Soco e suspensões! No treino dessa sexta (14), Anderson acertou um soco em William, que está suspenso. O lateral-direito tentou reagir mas foi contido por seus companheiros. William teve seu dente trincado e saiu sangrando. A diretoria colorada suspendeu os dois atletas até segunda-feira (17).

Troca de farpas! Após o clássico carioca, dirigentes de Fla, Flu e até do Palmeiras trocaram acusações via imprensa. O campeonato dos bastidores está pegando fogo.

Discurso firme! Fernando Carvalho, atual Vice-Presidente de futebol do Inter, vem cravando que o Colorado não cairá e pede foco total para evitar "tragédia".

Dois jogos diferentes, duas polêmicas iguais! Inter e Flamengo entraram em campo na rodada passada em dias e estádios diferentes, mas ambos os jogos tiveram como ponto central a arbitragem. No Rio, o Inter saiu reclamando muito do pênalti que deu a vitória ao Botafogo na Arena Botafogo. No Fla-Flu, a anulação do gol de Henrique, após 13 minutos, tomou conta de todo o noticiário esportivo.

Preparado para assumir a ponta! Já pelo lado do rubro-negro, o clima é totalmente inverso. Se vencer em Porto Alegre, e o Palmeiras tropeçar em Florianópolis, o clube carioca assumirá a liderança do Brasileiro faltando seis rodadas.

Desesperado! Na conta dos dirigentes, o Colorado precisa obrigatoriamente vencer os jogos restantes dentro de casa para escapar da maior vergonha em sua história, o rebaixamento.

O Internacional, 17º colocado com 33 pontos, recebe o Flamengo, 2º colocado com 60 pontos, no Beira-Rio às 17h (horário de verão).

Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora contaremos tudo sobre Internacional x Flamengo , pela 31ª rodada do Brasileirão 2016! Fique ligado!