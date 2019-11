Resultado Sport x Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

21:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de domingo (16) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

21:28 A 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no próximo final de semana. O Sport terá um difícil compromisso pela frente diante do Palmeiras, no domingo (23), às 17h00, na Allianz Parque, em São Paulo. Já o Vitória vai fazer um duelo com o Cruzeiro, no mesmo dia e horário, no Barradão, em Salvador, na Bahia.

21:26 A Ilha do Retiro recebeu um público de 24.138 torcedores, gerando uma renda de R$ 144.790,00.

21:25 Com o resultado desta noite, o Sport deixa a zona de rebaixamento e vai para 13ª colocação, com 37 pontos. Já o Vitória entra no temido Z-4 da competição nacional, ficando na 17ª posição, com 35 pontos.

49’ Fim de jogo! O Sport vence o Vitória pelo placar mínimo na estreia de Daniel Paulista e respira na Série A do Campeonato Brasileiro deixando a zona de rebaixamento.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

41’ Kieza domina na entrada da área e toca para Serginho, cruzar e ele cabecear para fora. No lance, o árbitro marcou falta do atacante no zagueiro Matheus Ferraz.

37’ Expulso! Marcelo derruba Diego Souza após lindo drible, recebe o segundo amarelo e é expulso do jogo.

36’ Última alteração no Vitória: Sai: Cárdenas. Entra: Serginho.

34’ Última alteração no Sport: Sai: Rodney Wallace. Entra: Neto Moura.

33’ Amarelo! Amaral entra da maneira ríspida em Paulo Roberto e é punido com cartão.

32’ Perdeu! Vinícius Araújo recebe sozinho dentro da área e chuta em cima da marcação, perdendo grande oportunidade.

31’ Fernando Miguel! Diego Souza cobra escanteio, a defesa afasta parcialmente e Apodi aproveita a bola na entrada da área para chutar de primeira e parar no goleiro baiano.

30’ Vinícius Araújo recebe de Diego Souza, vai para cima da marcação e tenta cruzar rasteiro na área, mas a zaga aparece e manda para escanteio.

27’ Vinícius Araújo recebe pelo meio, avança com liberdade e chuta rasteiro para defesa do goleiro Fernando Miguel.

26’ Modificação no Sport: Sai: Rogério. Entra: Vinícius Araújo.

25’ Sport administra o placar, mas não consegue trabalhar bem a bola para chegar ao ataque com qualidade.

21’ Impedido! Paulo Roberto faz ótima jogada individual, mas toca para Rogério, que em posição irregular não tem condições de prosseguir com o lance.

19’ Alteração no Sport: Sai: Everton Felipe. Entra: Apodi.

18’ Modificação no Vitória: Sai: Tiago Real. Entra: Vander.

16’ Magrão! Amaral chuta de fora da área e o goleiro rubro-negro defende em dois lances.

15’ Everton Felipe recebe pela direita e acaba cruzando nas mãos do goleiro Fernando Miguel.

14’ Rodney Wallace invade a área e acaba caindo, mas o árbitro manda seguir. Torcida cobra marcação de penalidade.

10’ Uuuhhh! Renê faz ótima jogada pela esquerda, vai até a linha de fundo e toca voltando Rogério, dominar dentro da área e chutar para fora.

7’ Everton Felipe levanta a bola na área, Rogério divide com os zagueiros o Rodney Wallace, aproveitando o rebote, de costas para a meta, tenta uma bicicleta, mas manda para fora.

5’ Amarelo! Marcelo joga a bola para longe com partida parada e é punido com cartão.

4’ Diego Souza vai para cobrança, a bola bate na barreira e vai para escanteio.

3’ Everton Felipe faz ótima jogada individual e acaba sendo derrubado por Marcelo. Falta pode ser perigosa.

1’ Amarelo! Kanú faz falta dura em Rogério e recebe cartão.

0’ Começa o segundo tempo!

20:37 Vitória também de volta para etapa final, com uma alteração. Zé Love sai para entrada de Alípio.

20:36 Sport de volta para o segundo tempo, sem alterações.

49’ Fim do primeiro tempo!

47’ Rogério aproveita bola que sobra pelo meio e acaba sendo derrubado por Tiago Real.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Falta! Everton Felipe vai até a linha de fundo e acaba sendo derrubado por Euller, que não recebe cartão.

41’ Amarelo! Zé Love faz falta em Matheus Ferraz fora do lance e recebe cartão.

37’ Que perigo! Bola é levantada na área, a defesa fica indecisa e Kanú quase marca o gol mais bizarro da competição.

35’ Samuel Xavier faz ótima tabela com Everton Felipe, vai até a linha de fundo e cruza para ninguém.

33’ Uuuhhh! Everton Felipe cobra falta levantando na área e Ronaldo Alves cabeceia para fora, com perigo.

29’ Uuuhhh! Everton Felipe acerta ótimo passe para Rodney Wallace, que domina bonito e chuta de primeira para ótima defesa do goleiro Fernando Miguel.

28’ Diogo Mateus vai até a linha de fundo e cruza para área, mas Samuel Xavier aparece afastando para escanteio.

25’ Rodney Wallace recebe de Rogério pela esquerda, invade a área e chuta rasteiro para defesa de Fernando Miguel.

24’ Kieza faz lançamento buscando Zé Love, mas Magrão sai do gol e defende com tranquilidade.

22’ Uuuhhh! Renê recebe ótimo passe de Paulo Roberto, entra na área e chuta cruzado. A bola passa na frente da meta e Rogério não consegue completar para o fundo das redes.

17’ PEEEEEEEERDEU! Kieza vai para a cobrança e chuta na trave direita do goleiro Magrão, que também foi na bola. Explode a Ilha do Retiro.

13’ Pênalti para o Vitória! Matheus Ferraz derrubou o atacante Kieza no momento do lance anterior e o árbitro, depois de marcar escanteio e sofrer pressão, marcou a penalidade.

12’ Magrão! Marcelo recebe livre dentro da área e chuta para grande defesa do goleiro leonino.

11’ MAGRÃAAAAAAAAAO! Zé Love cobra a penalidade chutando no canto direito e o goleiro leonino cai no lugar certo para defender o pênalti.

10’ Pênalti para o Vitória! A bola pega na mão de Matheus Ferraz e o árbitro marca penalidade. Amarelo para o zagueiro rubro-negro.

8’ Uuuhhh! Zé Love recebe pela direita da área e rola para entrada em direção de Diogo Mateus, que chuta de primeira e assusta a defesa rubro-negra pernambucana.

5’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza faz ótima jogada individual, entra na área e chuta cruzado, no canto direito, para marcar um belo gol. Festa da torcida rubro-negra pernambucana.

4’ Bola volta a rolar na Ilha do Retiro.

3’ Jogo paralisado para atendimento ao goleiro Fernando Miguel, que reclama de dores.

2’ Fernando Miguel! Rogério recebe de Rodney Wallace, puxa para a direita dentro da área e chuta cruzado para grande defesa do goleiro baiano.

1’ Uuuhhh! Rodney Wallace arranca com velocidade pela esquerda, deixa a marcação para trás e toca na saída do goleiro, mas Ramon aparece na hora certa e salva no momento certo.

0’ Começa! A bola está rolando na Ilha do Retiro para o confronto entre Sport e Vitória, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

19:28 Fim da execução do hino nacional brasileiro! Dentro de instantes, a bola vai rolar na Ilha do Retiro.

19:24 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

19:22 Sport e Vitória estão no gramado da Ilha do Retiro. Torcida rubro-negra pernambucana faz uma linda festa.

19:15 Ilha do Retiro completamente lotada! Torcida rubro-negra vai fazendo uma bela festa no estádio.

19:08 Acabou o aquecimento dos jogadores do Vitória. Elenco vai para os vestiários, fazer os últimos ajustes, e retornar para o campo de jogo em instantes.

19:00 Ilha do Retiro já lotada para o confronto de logo mais. Torcedores do Sport vão fazendo uma bela festa no estádio.

18:55 Jogo ganha contornos de decisão mais ainda. Internacional venceu o Flamengo e jogou o Sport para a zona de rebaixamento. Quem perder deste confronto da Ilha do Retiro vai ficar a rodada no temido Z-4.

18:50 Vitória no gramado da Ilha do Retiro para fazer o trabalho de aquecimento.

18:45 O técnico Argel Fucks terá os seguintes jogadores para o decorrer da partida: Caíque, Wallace; Vinícius, Diego Renan, Serginho, Zé Welison, Flávio, Vander, Gabriel e Alípio.

18:42 O rubro-negro baiano vai jogar da seguinte maneira: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Kanú e Euller; Amaral, Marcelo, Tiago Real e Cárdenas; Zé Love e Kieza.

18:40 Vitória escalado! Técnico Argel Fucks não conta com Victor Ramos, com isso, Ramon será titular ao lado de Kanú. Na vaga do suspenso William Farias, Amaral é quem vai jogar.

18:35 O técnico Daniel Paulista terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Agenor; Durval, Henriquez, Mansur, Apodi, Serginho, Ronaldo, Neto Moura, Vinícius Araújo, Edmilson e Lenis.

18:30 O Leão vai jogar com: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Paulo Roberto, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza e Rodney Wallace; Rogério.

18:25 Sport escalado! Técnico Daniel Paulista mantém Paulo Roberto na cabeça de área e Renê na lateral-esquerda, com Rodney Wallace entrando na ponta esquerda.

18:15 Rodada vai sendo propícia para Sport e Vitória. Internacional e Figueirense estão perdendo seus jogos.

18:10 Os dois times já se encontram nos vestiários. Dentro de instantes a bola vai rolar.

18:08 Apenas nesse momento a delegação do Sport chegando na Ilha do Retiro. Jogadores estão indo para os vestiários.

18:05 Delegação do Vitória já na Ilha do Retiro. Jogadores indo para os vestiários.

Foto: Mateus Schuler/VAVEL Brasil

18:00 Delegação do Sport com dificuldades para chegar na Ilha do Retiro. Muitos torcedores estão fazendo a “Avenida rubro-negra” no lado de fora do estádio, o que acaba dificultando o acesso. Linda festa da torcida leonina, inclusive.

O estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco da partida entre Sport x Vitória, válida pelo Brasileirão 2016.

Foto: Getty Images

Marinho segue vetado pelo departamento e Victor Ramos ainda não sabe se terá condições de jogo. Outro desfalque certo é o do volante e também capitão Willian Farias, que sofreu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Para seu lugar, Argel Fucks definiu que Amaral entrará nos onze iniciais.

O Vitória atualmente está na 15° colocação com 35 pontos ganhos, dois acima do primeiro time na zona de rebaixamento, o Internacional (33). No entanto, logo em seguida vem ao clube baiano vem o Sport, com um ponto a menos e querendo vencer para respeitar na competição nacional.

Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Vitória teve um 2 a sofrido para a Ponte Preta na quinta-feira (13) em Campinas. Foi o 13° revés na conta do Leão da Barra em 31 partidas.

Renê poderá começar jogando no lugar de Rodney Wallace, que irá substituir Gabriel Xavier, expulso na derrota contra a Chapecoense. Neto Moura pode mesmo entrar no lugar de Paulo Roberto, fazendo dupla com Rithely.

Logo depois, Daniel Paulista fez algumas alterações. Durval entrou no lugar de Matheus Ferraz, assim como Neto Moura no lugar de Paulo Roberto, enquanto Rogério substituiu Rodney Wallace. Éverton Felipe ainda deu lugar ao lateral Apodi.

O treinador iniciou as atividades dando ênfase ao setor defensivo, escalando, na primeira parte do treino, duas linhas de quatro. Nesta fase, Daniel Paulista escalou: Magrão, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Rithely, Paulo Roberto, Éverton Felipe, Diego Souza e Rodney Wallace.

Oswaldo de Oliveira foi para o Corinthians, mas a vida continua para o Sport. Afinal, o time ainda briga contra o temido Z-4. A responsabilidade agora está nas mãos do técnico Daniel Paulista, que comandou seu primeiro treinamento na sexta-feira (14), com vistas ao duelo contra o Vitória.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 16º Sport 34 30 15º Vitória 35 30

Guia VAVEL do Brasileirão 2016

O atual campeão da Série A do Campeonato Brasileiro é o Sport Club Corinthians Paulista. O Corinthians sob o comando o técnico Tite fez uma grande temporada no último ano e acabou vencendo o principal campeonato do país de maneira incontestável, com o Atlético-MG, Grêmio e São Paulo completando o G-4.

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Cruzeiro venceu dois das três últimas Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2016, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 59º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

