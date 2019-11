Zagueiro da seleção equatoriana, Caicedo confirma negociação com Cruzeiro: "Quase fechando"

2017 é logo ali para o Cruzeiro. Prova disso, é que nesta terça-feira (18), o zagueiro Luís Caicedo, da seleção do Equador e que atua no Independiente Del Valle, declarou, em uma entrevista ao site masdeportes.ec, que está negociando com a Raposa.

Nesta segunda (17), a imprensa equatoriana já dava o acerto entre o zagueiro e a Raposa como concluído. O jogador chegaria em Belo Horizonte no início de janeiro e assinaria contrato por cinco anos. Luís Caicedo tem 24 anos e se tornou titular do Equador nas duas últimas partidas da equipe nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

No vídeo divulgado no Twitter, Caicedo confirma a negociação, demonstra otimismo e exalta a Raposa: “Está fechando com meu representante e esperamos ter uma boa notícia o mais rápido possível. Espero só confirmar, mas o Cruzeiro é uma grande equipe", declarou.

Luis Caicedo se formou no próprio Independiente Del Valle, onde foi vice-campeão da Libertadores neste ano, se tornando um dos jogadores mais valorizados no atual elenco. O Cruzeiro, como de praxe, não fala sobre reforços. No entanto, nesta segunda, o vice-presidente de futebol Bruno Vicintin revelou que a Raposa possui alguns nomes no "radar" para 2017.

"A gente já vem trabalhando. Vai mudar um pouco em relação ao planejamento do ano passado, sabemos os erros da janela do início do ano. A janela do meio do ano a gente acha que, pela condição de financeira, a gente teve um poder melhor, a gente conseguiu contratar jogadores que dão mais resultado. Do time do jogo contra a Chapecoense foram sete contratados. Vai mudar o perfil. Menos quantidade, jogadores que venham para somar. É um pedido da comissão técnica e o que a diretoria pensa”, disse Vicintin.

Confira o vídeo divulgado pela imprensa equatoriana