Resultado Juventude x Atlético Mineiro na Copa do Brasil (1-0) (2-4 nos pênaltis)

Atlético Mineiro classificado para semifinal. Em duelo de clubes que buscam o bicampeonato da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro enfrentará o Internacional.

Elias, o salvador do Juventude anteriormente: "Pra mim, Victor é o melhor goleiro do Brasil na atualidade. Cara, a gente jogou contra a melhor equipe do Brasil, então saímos de cabeça erguida", comenta o goleiro dos esmeraldinos.

Goleiro Victor, o São Victor fala: "Feliz de poder defender duas cobranças. Não tiramos o mérito do Juventude, que fez grande partida, nos impôs dificuldades. Podíamos ter ganho no tempo normal, mas Elias foi um monstro também. No momento certo, feliz por poder ajudar", comentou.

FESTA EM CAXIAS DO SUL É DOS MINEIROS DO ATLÉTICO! VICTOR PEGA DUAS COBRANÇAS E CLASSIFICA O GALO COM SÓ ACERTOS NOS CHUTES!

4 A 2!

Juventude Atlético Mineiro O O O O X O X O

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CLUBE ATLÉTICO MINEIRO! CAZARES CONVERTE! CAZARES FAZ E GALO GANHA POR 4 A 2!

SE FIZER, ACABA! CAZARES!

VICTOOOOOOOOOOOOOOOR! PEGA VICTOR O PÊNALTI DE ROBERSON! DE NOVO VICTOR! GRANDE VICTOR, GRANDE GALO!

GOOOOL DO ATLÉTICO MINEIRO! GALO NA FRENTE COM GABRIEL! 3 A 2!

VICTOOOOOOOOOOOOOOR! DEFENDE PÊNALTI DE WALLACER!

GOOOOL DO ATLÉTICO MINEIRO! DE CAVADINHA, LUCAS PRATTO CONVERTE! AUDÁCIA NO CENTRO DA META!

GOOOOL DO JUVENTUDE! SANANDUVA ACERTA! 2 A 1!

GOOOOL DO ATLÉTICO MINEIRO! FÁBIO SANTOS EMPATA! 1 A 1!

GOOOOL DO JUVENTUDE! HUGO FAZ 1 A 0!

Decisão na goleira à direita das cabines de transmissão. Juventude começa batendo!

Victor e Wallacer, os capitães, participam do sorteio da ordem dos batedores.

Atlético Mineiro mostrou melhor futebol, insistiu mais, mas muito restrito aos cruzamentos contra bons defensores do Juventude. Goleiro Elias foi antológico em pelo menos três defesas de reflexo. Victor, do outro lado, também praticou boas intervenções e, com isso, o placar de 1 a 0 ficou até o final. Penalidades apontarão o adversário do Internacional na semifinal da Copa do Brasil 2016.

Jogo de ida com 1 a 0 para o Galo, em gol marcado de Lucas Pratto. Jogo de volta com 1 a 0 para o Juventude, em gol marcado de Hugo Almeida. Cada centroavante fez sua parte no tempo normal. Cada goleiro fez milagres pelos seus times. Vamos ver nas penalidades!

48' ACAAAAAAAABA O JOGO! VAMOS AOS PÊNALTIS COM JUVENTUDE E ATLÉTICO MINEIRO!

47' NA MÃO DE ELIAS! Patric cruza da direita e a bola fica fácil ao goleiro dos caxienses, que cai e defende firme!

47' Último minuto em Caxias do Sul! Vamos aos pênaltis!

45' PRA FORAAAAAAAA! A bola da classificação do Juventude poderia ser na cabeçada de Hugo, sozinho, mas erra o alvo e manda na rede por fora, à esquerda da meta!

45' + 3 minutos de futebol no estádio Alfredo Jaconi. Decisão caminha aos pênaltis.

Grande duelo de goleiros, caso vamos aos pênaltis!

44' DEFENDEU ELIAS, FENOMENAL, MITOLÓGICO DE NOVO! Levantamento de Urso, Clayton só desvia, só escora e o goleiro tira com a perna!

43' Troca no Juventude: entra Vacaria e sai Wanderson.

42' ESPAAAAAAAAAALMA VICTOR! Sananduva recebe com espaço, coloca no canto e o goleiro faz milagre para tirar da área!

42' Minutos finais no Alfredo Jaconi. Persistindo a diferença de um gol, vamos aos pênaltis.

41' ESCANTEIO! Roberson faz grande finta, pede pênalti, mas está marcado o corner pela direita.

40' IMPEDIMENTO! Robinho à frente ao receber pela direita da área. Não vale mais.

39' Do outro lado, goleiro Elias fica com a bola na cruzada rasteira do Atlético Mineiro.

39' Cabrini cruza rasteiro e Victor faz importante defesa no solo.

39' Atlético Mineiro segue a abusar somente de cruzamentos e nada feito na área dos caxienses.

38' Falta marcada para o Atlético-MG cobrar na área de defesa.

37' Escanteio para o Juventude pela direita do campo.

37' Fábio Santos erra passe à frente para Robinho e Juventude tem contra-ataque.

35' Fábio Santos repete a jogada anterior. No rebote da cabeçada de Klaus, sofre a falta, pega a bola com a mão e o árbitro marca infração dele. Bola do Juventude.

35' Fábio Santos cruza e Klaus afasta de cabeça.

34' Hugo Almeida sente dores e baixa as meias.

33' PRA FORAAAAA! Clayton cruza da direita, Cazares se infiltra na defesa, cabeceia e manda próximo do ângulo!

32' Escanteio para o Juventude pela direita de ataque. Sem pressa.

31' Finalização do Clayton vai direto pela linha de fundo. Tentou colocar no ângulo e errou o alvo.

30' Ritmo da partida cai, mas Galo tenta com as mudanças feitas por Marcelo Oliveira.

29' Impedimento de Wallacer, do Juventude.

28' Lucas Pratto disputa jogada e comete falta pesada sobre o zagueiro.

26' Patric carrega com espaço, resolve chutar e manda para fora.

24' Lucas Pratto tabela, dentro da área arrisca para o meio e a zaga afasta.

23' Cazares entra por dentro para armação. Lucas Pratto também procura se movimentar mais nesta fase do jogo.

22' PRA FORAAAA! Bomba de Lucas Pratto na rede pelo lado de fora, nem com tanto perigo assim, mas nova chegada.

21' QUASE NO ERRO! Junior Urso cruza da direita, a zaga se atrapalha, mas Sananduva bate na bola e o goleiro defende.

21' Jogo entra em uma fase perigosa. Quem marcar o gol pode sair com a classificação esta noite.

Vidal sentiu lesão muscular e precisou deixar o campo.

19' Troca no Juventude: sai Vidal e entra Vinicius.

19' Troca no Atlético-MG: sai Otero e entra Cazares.

17' Torcedor pede recuo de bola para o goleiro Victor, que defende com as mãos, mas, após o bate rebate, o árbitro manda seguir.

16' Robinho perde bola na defesa, Juventude rouba, vai pra área novamente e a zaga atleticana tira de qualquer maneira.

15' PRA ESCANTEIO! Wanderson arrisca mais uma, a bola estoura em Fábio Santos e vai ao corner pelo lado direito.

14' PRA FORA! Wanderson carrega com espaço pelo meio e chuta forte pela linha de fundo.

13' Otero cruza mais uma de maneira errada. Lateral ao Juventude pela esquerda de defesa.

13' Leonardo Silva sai. Entra: Gabriel. Troca no Atlético Mineiro.

11' Leonardo Silva se machuca na coxa e pede a troca para o técnico Marcelo Oliveira. Gabriel deve entrar.

11' ESPAAAAAAALMA VICTOR! Wanderson recebe passe, demora, toca para Roberson e o atacante chuta firme, pra defesa de Victor para escanteio!

10' Fábio Santos chuta, luta pelo rebote e comete falta sobre o lateral do Juventude.

9' Cartão amarelo para o zagueiro Klaus por falta em Junior Urso.

9' Wallacer chuta da entrada da área e carimba a marcação.

7' Otero pega a bola pela esquerda, não cruza, não chuta e a bola passa pela linha de fundo.

6' Goleiro Elias fica com a bola do outro lado.

6' Wallacer é desarmado na área, mas em lance normal, nada de pênalti.

5' NÃO, ROBINHO! Cruzamento de Fábio Santos desvia, chega em Robinho, mas o atacante dá o passe errado ao companheiro. Perde a chance.

3' VICTOR! Bola vai fechada, mas Victor, bem colocado, defende.

3' ESCANTEIO! Primeiro do Juventude na saída veloz pela direita.

2' ESCANTEIO! Robinho chuta de canhota, a bola desvia e sair em escanteio. O 5º do Galo no jogo.

1' Robinho cruza, Otero pega a sobra, cruza de novo e a zaga afasta.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Juventude 1 a 0.

Intervalo também da vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Santos. Resultado classifica o Colorado para semifinal.

Juventude com 40% de posse de bola.

6 finalizações.

12 cruzamentos.

4 faltas cometidas.

Atlético Mineiro com 60% de posse de bola.

6 finalizações.

23 cruzamentos.

5 faltas cometidas.

Cruzamento de Pará da esquerda e cabeçada de Hugo Almeida.

Juventude 1-0 Atlético Mineiro.



Atlético Mineiro tomou o gol e o susto. Hugo Almeida aproveitou cruzamento e fez 1 a 0 aos 30 segundos de partida. Após, o Galo colocou a bola no chão, buscou jogar no gramado muito molhado, mas esbarrou em arriscar muitos cruzamentos e nas grandes defesas do goleiro Elias. Defendeu cabeçada de Junior Urso e chute forte de Lucas Pratto. Do lado dos mandantes, o Juventude ainda teve um gol anulado, em investida pelo chão de Hugo Almeida, que marcaria seu segundo tento no duelo. Robinho comentou o primeiro tempo: "Precisamos acertar o último passe e movimentar mais um pouquinho. Acho que não fizemos um mau primeiro tempo", disse.

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Ganha Juventude por 1 a 0.

44' Falta de Fábio Santos para o Juventude cobrar no meio de campo.

44' Finalzinho do primeiro tempo. Elias salvou o Juventude duas vezes. Uma no início, uma no fim.

43' ELIAS ESPETACULAR, INCRÍVEL, MITOLÓGICO PELA DEFESA! Cruzamento de Robinho e Pratto enche o pé para defesa de puro reflexo do arqueiro!

42' Leonardo Silva afasta o cruzamento do Juventude. Posse ainda dos jaconeros.

42' FALTA! Carioca sobre Wallacer, pela extrema esquerda. Vem bola na área!

41' Robinho lança na área, buscava Junior Urso e o goleiro Elias agarra firme a bola para interceptar.

40' Passe forte demais para Hugo Almeida e Victor fica com a posse da bola.

39' Patric dá carrinho por baixo, bola pega no meia Wallacer e sai em tiro de meta. Torcida queria escanteio ao Juventude.

38' Fábio Santos cruza, Pratto disputa, mas a bola acaba em posse do Juventude, em tiro de meta.

37' Escanteio para o Atlético Mineiro pela esquerda.

36' Cartão amarelo para Leonardo Silva!

34' IMPEDIMENTO MARCADO! Hugo Almeida sai de trás da zaga atleticana, o assistente marca impedimento e anula a finta e o gol do centroavante.

33' DEFENDE ELIAS! Cruzamento agora da direita e novamente Robinho se credencia para o gol, mas cabeceia sem força, no centro da meta.

33' PASSSSAAAAA POR ROBINHO! Cruzamento da esquerda de Otero, o camisa 7 se joga para tentar desviar, mas não alcança na chance do gol!

32' Contra-golpe de 4 contra 3 do Juventude, Sananduva cruza por baixo, a bola amortece na marcação e Erazo fica com a posse.

31' Cruzamento de Lucas Pratto da esquerda e a bola viaja até a linha lateral oposta.

29' Quase meia hora e o Galo segue adiantando a marcação, tendo mais jogadores no meio, mas não criando chances muito claras para empatar.

28' ARRISCOU PRO GOL! O lateral-esquerdo Pará, autor da assistência, teve espaço, carregou pela avenida de seu lado e chutou forte sobre a meta.

27' Leonardo Silva atingiu Hugo Almeida e o atacante foi brevemente averiguado.

26' Vidal cruza e Leonardo Silva afasta de cabeça.

24' ESPALMA VICTOR! Sananduva recebe livre na direita, chuta cruzado, Victor espalma na área e Erazo sofre falta na briga pelo rebote.

23' Otero arrisca de muito longe e manda para fora, à esquerda, sem perigo.

22' Robinho tenta cavar o pênalti e não tem sucesso. Bola já volta ao Galo.

21' Atlético Mineiro melhora as ações e busca mais o empate. Porém, os times deixam espaços e o Juventude pode arriscar contra-golpes.

20' Campo deixa espaço para os dois times. Otero, em posição legal, não domina em lançamento de Robinho. Assistente marca impedimento.

19' Lucas Pratto força jogada contra Vidal e a bola sai novamente em tiro de meta.

18' Após a reclamação, Otero cobra o escanteio de graça para o Juventude. Agora é tiro de meta.

17' Junior Urso tenta cruzar, a bola desvia nele de volta, mas assistente confirma escanteio.

16' Defesa afasta e busca contra-golpe.

15' PRA ESCANTEIO! Cruzamento do Atlético e a zaga coloca de peito para corner.

14' Chute de longe de Wallacer, direto para fora.

13' PRA FORAAAA! Fábio Santos cruza da esquerda e Robinho se joga para cabecear pela linha de fundo, com perigo!

13' Lucas Pratto cabeceia e Klaus afasta dessa vez.

11' ELIAS DE NOVO! Toca de cabeça o zagueiro Leonardo Silva na segunda trave e o goleiro faz defesa no centro da meta, sem maiores dificuldades dessa vez.

11' ELIAS SENSACIONAL! Cruzamento da direita, Junior Urso cabeceia firme e o goleiro busca para colocar em escanteio!

9' Falta de Leandro Donizete no círculo central. Bola do Juventude.

7' Mais um ataque forte do Juventude, troca de passes, Vidal cruza da direita e defesa rebate com Fábio Santos.

6' Grande início de jogo em Caxias do Sul. Atlético Mineiro povoa o meio campo, mas não consegue criar até aqui.

4' ESPALMA VICTOR! Wallacer experimenta o chute de longe e o goleiro vai ao canto para espalmar à meia altura.

4' AFASTA A DEFESA! Bola quase chega em Hugo novamente.

Hugo Almeida já havia marcado o gol da classificação do Juventude na Série C. Atentamos a ele no pré-jogo.

2' Atlético Mineiro se ajeita com a bola no chão após o susto.

Cruzamento parte da esquerda com o lateral Pará e Hugo testa com força, fora do alcance de Victor, que se estica, mas vê a bola entrar na lateral da rede: 1 a 0 aos jaconeros, que devolvem já o placar da ida.

0' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JUVENTUDE! PARÁ CRUZA E HUGO DE CABEÇA!

0' BOLA ROLANDO! SAÍDA PARA O JUVENTUDE!

Uniformes um pouco semelhantes. Juventude de verde e branco, em camisa listrada. O Atlético Mineiro está todo de branco, em camisas, calções e meias.

Juventude promove ação em combate ao câncer de mama. Mais um clube brasileiro engajado na luta pelo outubro rosa.

19:25 Equipes sobem ao gramado em Caxias. Quase tudo pronto para bola rolar no estádio Alfredo Jaconi!

19:18: Noite chega de vez em Caxias do Sul. Equipes completaram o trabalho de aquecimento e retornarão em definitivo.

Ao mesmo horário, duelam Internacional e Santos no estádio Beira-Rio. Vantagem mínima é do Santos, que bateu o Colorado por 2 a 1 na ida.

Técnico Marcelo Oliveira reforça a defesa para povoar o meio campo diante dos esmeraldinos de Caxias do Sul.

Público começa a chegar em bom número no estádio Aflredo Jaconi. Noite especial de Copa para os jaconeros, campeões em 1999.

Banco do Atlético: Giovanni, Uilson, Edcarlos, Gabriel, Lucas Cândido, Cazares, Carlos Eduardo, Clayton e Hyuri.

ATLÉTICO-MG: Victor; Patric, Leonardo Silva, Erazo, Fábio Santos; Rafael Carioca, Junior Urso, Leandro Donizete, Otero; Robinho, Pratto.

JUVENTUDE: Elias; Vidal, Klaus, Ruan Renato e Pará; Wanderson, Sananduva, Lucas e Wallacer; Roberson e Hugo.

Há de se elogiar a estrutura do Esporte Clube Juventude em aguentar as torrenciais chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde o final de semana e permanecem pelo estado nesta quarta-feira. Jogo previsto para o início das 19h30.

"Árbitro Jailson Macedo Freitas (BA) fez uma vistoria no gramado do Alfredo Jaconi e confirmou o jogo entre Juventude x Atlético-MG", informação do repórter Eduardo Costa, da Rádio Caxias.

Chove muito em Caxias do Sul, assim como em grande parte do estado do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Vamos aguardar pela hora do jogo.

O técnico Antonio Carlos Zago está à frente do Juventude há mais de um ano e acumula feitos, como o vice-campeonato gaúcho, após eliminar o Grêmio e o acesso recente conquistado para disputar a Série B de 2017. Seu trabalho é elogiado e analisado por clubes da Série A nacional.

O zagueiro Klaus volta a ser titular e deve compor a dupla de zaga com Ruan Renato. Uma das apostas do Juventude é o bom momento do goleiro Elias, um dos heróis do acesso conquistado em Fortaleza.

O provável Juventude a campo contra o Atlético Mineiro é: Elias; Vidal, Klaus, Ruan Renato e Pará; Vacaria, Wanderson (Lucas), Felipe Lima e Wallacer; Roberson e Hugo.

O palco da partida entre Juventude x Atlético Mineiro é o estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a casa do Juventude. A bola rola a partir das 19h30.

Fique de olho: Juventude x Atlético AO VIVO: Lucas Pratto. Autor do gol no jogo de ida, o atacante argentino pode pintar novamente no ataque como esperança de gols. Marcar fora de casa facilitará e muito as coisas para o Galo, que, a partir disso, poderia sofrer até dois gols no confronto.

Fique de olho: Juventude x Atlético AO VIVO: Hugo. O atacante vem sendo crucial para os jaconeros na temporada. Na Série C, guardou o gol da classificação no estádio Castelão lotado em Fortaleza. Ele tem 30 anos e passagens por Botafogo, Coritiba, Goiás e Náutico. Bom posicionamento na área, oportunismo e boas conclusões. Olho nele!

Gol da vitória do Atlético Mineiro sobre o Juventude, por 1 a 0, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2016:

Na fase anterior, mesmo com dificuldades, o Atlético-MG eliminou a Ponte Preta, em Campinas, após empate por 1 a 1 no estádio do Mineirão. Saber distribuir o jogo fora de casa pode ser o trunfo para o Galo liquidar a classificação no estádio Alfredo Jaconi.

Já o Galo mineiro pode confiar no seu retrospecto defensivo. O goleiro Victor concedeu entrevista e disse que é sempre difícil jogar em Caxias do Sul, acostumado nos anos em que defendeu o Grêmio Porto Alegrense. Pelo Galo, ele já foi campeão da Copa na edição de 2014 e espera repetir o feito.

O Juventude aposta no bom futebol de Wallacer e no oportunismo do atacante Hugo, marcador do gol da classificação na Série C, no início deste mês de outubro.

O Juventude é considerado copeiro. Além da conquista a nível nacional, raridade entre clubes do interior, o esmeraldino possui força nos mata-matas. Na fase anterior, eliminou nada mais e nada menos que o grande São Paulo, brasileiro que mais avançou na Libertadores 2016. Já na Série C do Campeonato Brasileiro, os jaconeros passaram pelo Fortaleza, em dois empates, por terem marcado gol fora de casa e calaram o estádio do Castelão, no Ceará.

Nesta fase, o jogo de ida foi disputado no Mineirão e o Atlético-MG traz a vantagem. Placar de 1 a 0 em favor dos atleticanos, em gol marcado pelo argentino Lucas Pratto. Apesar do gol, o Atlético jogou pouco, abaixo de sua expectativa pelo futebol e pelo recheado elenco. Com isso, ainda precisa confirmar classificação na serra. Um empate serve para chegar às semifinais.

O Atlético-MG não foi menos histórico. Conquistou em 2014 sobre o maior rival, o Cruzeiro. Final marcante na história do estádio Mineirão, com a primeira conquista do Galo na Copa.

Ambas as equipes possuem um título da referida Copa do Brasil. O Juventude conquistou em 1999, em final contra o Botafogo, justamente no último jogo do Maracanã com público superior a 100 mil pessoas.

Olá ao amigo e à amiga que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Juventude x Atlético-MG AO VIVO, pelo jogo de volta da Copa do Brasil 2016, na fase quartas de final. Fique conosco! A bola rola a partir das 19h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.