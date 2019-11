Cruzeiro anuncia benefícios aos sócios-torcedores para os três últimos jogos em casa

Após muita polêmica envolvendo os moldes do programa do sócio-torcedor do Cruzeiro, o presidente da Raposa, Gilvan de Pinho Tavares, anunciou, nesta quarta-feira (19), a volta da concessão de quatro ingressos com desconto para os associados. A medida vale para quem adquirir entradas para os três últimos jogos da equipe no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Assim, quem optar por comprar jogo a jogo, não terá a concessão do benefício dos quatro ingressos com desconto, tendo este número reduzido a dois. Já os Os Sócios Cativos (Tríplice Coroa, Libertadores, Brasileiro, SuperCopa, Copa do Brasil e Recopa), que já possuem acesso garantido ao estádio, adquirirem o pacote para os duelos contra o Fluminense, Santos e Corinthians, terão as quatro entradas com 50% de desconto, mesma dedução da categoria Cruzeiro Sempre.

"Atendendo ao apelo da torcida, eu resolvi trazer de volta os mesmos benefícios que havíamos concedidos para vocês, os quatro ingressos com desconto. Mas o Cruzeiro precisa de vocês. Vocês terão que comprar os quatro ingressos, para os três jogos restantes no Campeonato Brasileiro. Precisamos de vocês no estádio, estimulando nossos atletas, que contam com a presença de vocês", declarou Gilvan Tavares.

O torcedor que quiser adquirir o pacote, deverá acessar o site www.sociodofutebol.com.br. A venda é sempre feita até seis horas antes do início de cada partida ou até que se esgotem as entradas. Para ter acesso ao estádio é necessário que todo torcedor esteja com seu ingresso ou com o cartão do programa em mãos, incluindo crianças.

Confira o pronunciamento de Gilvan Tavares: