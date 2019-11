Resultado Palmeiras 1x1 Grêmio na Copa do Brasil

Ficamos por aqui! Muito obrigado a você que acompanhou conosco ao jogo entre Palmeiras e Grêmio! Até a próxima!

Agora, a Copa do Brasil é representada por apenas dois estados:

Inter x Atlético-MG

Grêmio x Cruzeiro

COM 2 A 1 NA ARENA DO GRÊMIO E 1 A 1 NO ALLIANZ PARQUE, O TIME GAÚCHO ESTÁ NA SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL!

O GRÊMIO ESTÁ NAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL!

48' FIM DE JOGO NO ALLIANZ PARQUE!

48' Até o goleiro Jaílson na área!

47' Walace tenta passe para Douglas, que perde a bola e faz a falta. É a última chance do Verdão!

47' Gabriel Jesus cruza e Kannemann afasta!

47' Erik é desarmado por Douglas, que manda para lateral

46' Falta de Bolaños em cima de Egídio. Falta só um minuto e o Palmeiras troca passes!

46' Egídio tenta cruzamento na área e Léo afasta!

45' Léo tira de soco!

45' Iremos aos 48!!

45' Falta para o Palmeiras e Jean vai jogar na área!

44' Éverton tenta passe para Luan no contra ataque e Edu Dracena fica com ela. Vem o Palmeiras!

44' Gabriel Jesus arrisca, a bola desvia em Kannemann e é escanteio para o Verdão!

43' O Palmeiras troca passes e tenta pressionar!

42' Zé Roberto tenta passe e dá a bola de graça para o goleiro Léo

42' Luan está claramente sentindo a coxa. Palmeiras toca a bola e tentar ir ao ataque!

41' Cruzamento para a área e Geromel afasta

41' PERDEU! Douglas não domina, na entrada da área!

41' O Palmeiras pressiona, mas não consegue marcar. Contra ataque do Grêmio!

40' Luan tenta cavar falta conta Egídio, mas manda a bola pela lateral

39' Douglas tenta passe para Bolaños, mas exagera na força e manda em lateral

38' Luan tenta drible em cima de Thiago Santos e erra, dando tiro de meta para o Verdão

38' Walace tenta lançamento para Éverton e Edu Dracena corta

37' O Grêmio troca passes na defesa

36' Marcelo Oliveira tenta sair driblando, mas perde na entrada da área

36' Walace recebe de Bolaños, mas não domina e dá lateral de graça para o Palmeiras

35' Falta de Thiago Martins em Luan no campo de defesa.

34' IMPEDIDO! Bolaños recebe de Douglas em posição irregular

34' Palmeiras tenta atacar com Erik, mas ele perde a bola para Walace

33' CARTÃO AMARELO! Edu Dracena reclama demais e é advertido.

32' Jogo parado. Douglas está no chão após levar chute forte no braço.

31' CARTÃO AMARELO! Ao comemorar, Éverton tirou a camisa.

30' ELE MARCA O SEU SEGUNDO GOL SEGUIDO PELO GRÊMIO! ÉVERTON RECOLOCA O TRICOLOR NO CAMINHO DA SEMIFINAL!

30' O INCISIVO E JOVEM ATACANTE, QUE SAIU DO BANCO! ELE RECEBEU DE DOUGLAS, CORTOU PARA O MEIO E BATEU NO CANTO DO GOLEIRO JAÍLSON!!!

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!! ÉVERTON!!!!!

29' Walace tenta passe para Éverton e Edu Dracena afasta

28' Éverton tenta jogada pela ponta e é cortado por Jean.

28' Ramiro deixou o campo para a entrada do equatoriano Bolaños

27' Douglas lança Ramiro, que não alcança e vê Jaílson ficar com ela

27' Vai entrar Miller Bolaños no Grêmio

26' O Palmeiras tenta segurar a bola na defesa

25' Irritado por uma falta a favor do Palmeiras, Renato reclamou demais e foi expulso pelo juiz.

25' Está expulso o técnico Renato Portaluppi, por reclamação.

24' Zé Roberto entra no lugar de Lucas Barrios

23' Zé Roberto vai entrar, em seguida.

23' PRESSÃO! Sequência de lances e cruzamentos na área termina com chute de Luan, desviado por Thiago Martins. O Grêmio troca passes!

22' JAÍLSON! Douglas cobra falta, a bola desvia na barreira e sobra para Ramiro, que bate forte para defesa do arqueiro! É escanteio!

21' No Palmeiras, vem Erik. Cleiton Xavier é quem dá lugar ao meia

21' Entra em campo o goleiro Léo no lugar de Bruno Grassi

20' CARTÃO AMARELO! Pedro Geromel leva amarelo por lance anterior.

20' Bruno Grassi não poderá continuar na partida.

19' CARTÃO VERMELHO! Está expulso o meia Allione! Carrinho violentíssimo em Éverton!

19' Fabiano deixa o campo para a entrada de Jean

18' Vem aí Jean no Palmeiras!

18' Éverton tenta jogada no ataque, mas é desarmado por Fabiano

17' Cleiton Xavier joga na área e Geromel tira

16' Allione tenta puxar contra ataque com meia lua em Geromel, que interrompe a jogada, cometendo falta

15' Éverton aciona Ramiro, que divide com Egídio e ganha lateral no campo de ataque

15' Pedro Rocha deixa o campo para a entrada de Éverton

15' Marcelo Oliveira afasta

14' O Palmeiras tem escanteio para bater! Vem Cleiton Xavier na bola!

14' Vai entrar Éverton no time gaúcho

13' Pedro Rocha tenta passe para Douglas, mas perde a bola

12' JAÍLSON! Chute de Walace foi no cantinho e o goleiro palmeirense pegou!

12' Após o atendimento, jogo retorna

11' Cai o goleiro Bruno Grassi.

10' Thiago Santos cabeceia para o chão após cruzamento de Egídio e Bruno Grassi fica com ela.

9' Falta de Maicon em Barrios.

9' O Verdão segue no ataque!

8' Egídio cruza e Geromel afasta. Na sequência, Cleiton Xavier comete falta em Maicon

7' Falta para o Palmeiras no campo de defesa

5' AGORA A VAGA É DO PALMEIRAS! AGORA É 1 a 0 NO ALLIANZ PARQUE!

5' ESCANTEIO COBRADO POR CLEITON XAVIER, BOLA ESCORADA POR THIAGO SANTOS E THIAGO MARTINS CABECEIA NO CANTINHO!!!!

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!! THIAGO MARTINS!!!!

5' Egídio cruza alto, na segunda trave e Edílson afasta para escanteio

4' Luan bate forte demais. Na sequência, Egídio tenta dominar e sofre falta de Edílson

3' JAÍLSON! Douglas cobra falta na cabeça de Marcelo Oliveira, que testa forte para boa defesa do arqueiro!

3' Falta de Gabriel em cima de Walace na ponta esquerda. Vem bola na área do Verdão!

2' De novo Jaílson! Luan lança Walace, que não alcança e vê o goleiro sair para mandar em lateral!

2' Fabiano tenta mandar a bola na área e Pedro Rocha afasta

1' O Palmeiras troca passes na defesa

0' JAÍLSON! Douglas recebe de Luan dentro da área e o goleiro palmeirense afasta!

0' O Palmeiras também volta a campo com a mesma equipe.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO DO ALLIANZ PARQUE!

O Grêmio volta sem mudanças para o segundo tempo.

Por enquanto, nenhuma equipe voltou para o campo.

Primeiro tempo:

Posse de bola: PAL 59% x 41% GRE

Finalizações: PAL 10 x 2 GRE

Escanteios: PAL 3 x 0 GRE

Palmeiras e Grêmio estão no zero a zero! Por enquanto, o time gaúcho vai ficando com a vaga!

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!

46' Geromel tenta lançamento e erra feio.

45' Walace domina e troca passes com a zaga gremista.

45' Douglas recebe passe de Luan, mas se atrapalha e perde a bola

45' Maicon tira de cabeça.

44' Fabiano sobe livre ao ataque, acha espaço e finaliza de longe. Kannemann desvia para escanteio

43' Tentativa de lançamento de Maicon para Pedro Rocha, que perde para Edu Dracena

43' Pedro Rocha recebe de Luan na entrada da área, mas é desarmado por Allione

42' No ataque, Luan tenta passe em profundidade para Ramiro, que perde a bola em lateral

41' Ramiro divide com Egídio e sofre falta no meio de campo

41' Cruzamento de Cleiton Xavier e Grassi tira de soco

41' CARTÃO AMARELO! Douglas reclama demais e é advertido.

41' Como sempre, Edílson e Cleiton Xavier na bola.

40' CARTÃO AMARELO! Edílson faz falta dura em Gabriel Jesus. É falta boa para o Verdão na meia esquerda!

39' Fabiano recebe de Allione, mas não alcança e cruza forte, para fora

38' ESQUENTA O CLIMA! Walace e Allione estranham-se após falta no campo de ataque do Grêmio.

37' O Palmeiras pressiona, tenta chegar com Gabriel Jesus na meia lua e Geromel bate forte para afastar!

36' É muito perde e ganha no meio de campo!

35' Cleiton Xavier tabela com Fabiano e bate da entrada da área. Geromel desvia e a zaga afasta.

35' Marcelo Oliveira afasta e, no rebote, Gabriel bate para defesa segura de Bruno Grassi

34' Egídio e Cleiton Xavier na bola. A falta é à direita, pouco antes da área gremista

34' Falta para o Palmeiras! Vem bola na área do Tricolor!

33' GRASSI! Cruzamento fechado quase engana o goleiro, que mergulha para espalmar!

32' Thiago Martins cabeceia em cima de Walace e ganha escanteio

32' Cleiton Xavier recebe na área e tenta finalizar, mas Kannemann bloqueia e manda para escanteio

32' Atacantes do Grêmio pressionam a saída de bola do time paulista

30' O Palmeiras troca passes na defesa.

30' Pedro Rocha tenta alcançar lançamento de Douglas, mas não alcança

29' Douglas bate para o gol e manda muito longe da meta

29' Ramiro tenta lançar Luan, mas Thiago Martins afasta

28' Luan sofre falta de Edu Dracena no meio de campo

26' IMPEDIDO! Jaílson manda para o campo de ataque e Barrios estava em posição irregular.

26' INCRÍVEL! Kannemann salva o Grêmio duas vezes! Allione e Barrios finalizam de dentro da área e o zagueiro evita o gol!

25' Barrios tenta jogada pela ponta direita e é desarmado por Geromel

25' O jogo ganha em emoção! Duas grandes chances!

24' PRA FORA! Pedro Rocha tabela com Douglas, sai na cara do gol e bate para fora!

23' SALVA MARCELO OLIVEIRA! QUE DEFESA! Allione recebe cruzamento de Egídio na grande área e, livre, bate para o gol. O lateral gremista se joga na bola e evita o gol palmeirense!

22' Edílson faz boa jogada após lindo drible de Pedro Rocha. O lateral cruza, mas Edu Dracena afasta. Na sequência, Ramiro faz falta em Gabriel.

22' Egídio tenta avançar pela esquerda, mas Ramiro protege e ganha a lateral

21' Cleiton Xavier tenta passe de costas para Allione, mas a zaga protege e ganha o tiro de meta

20' Allione tenta o drible, mas Marcelo Oliveira manda para lateral.

20' Egídio tenta lançamento para Fabiano, que não alcança a bola.

19' Gabriel arrisca da entrada da área e isola

18' IMPEDIDO! Edílson lança Luan, que voltava de posição irregular

18' Thiago Santos tenta enfiada para Gabriel Jesus, que cai sozinho e perde para a zaga gremista.

18' A bola não para no pé de nenhum jogador. As condições do gramado também atrapalham.

17' Douglas tenta puxar contra ataque, mas erra passe na frente.

17' Fabiano domina no meio de campo e é derrubado por Kannemann. Falta.

15' Edílson cobra baixo e Egídio tira de cabeça

15' Falta boa para o Grêmio! Vem bola na área do Verdão! Douglas e Edílson estão na bola.

13' No contra ataque, Luan recebe de Douglas e tenta dar meia lua em Thiago Martins, mas perde para o zagueiro

12' Grande cruzamento de Egídio! Ele cobrou a falta com perfeição!

12' NO TRAVESSÃO! Cruzamento achou a cabeça de Barrios, que testou no poste! O Palmeiras chega bem!!!

11' Allione sofre falta na meia direita. Marcelo Oliveira foi quem cometeu.

10' Douglas bate falta e a bola passa por todos os defensores.

10' Luan tenta avançar pelo meio de campo e é derrubado por Thiago Santos. Falta para o Grêmio!

9' Gabriel atrapalha-se com a bola, divide com Walace e manda pela linha de fundo. Tiro de meta.

8' TIRA A ZAGA! Gabriel Jesus cruza rasteiro na área e Edílson afasta

7' Lançamento na esquerda para Ramiro, que não consegue alcançar e é tiro de meta

6' Ramiro tenta jogada no ataque, mas é desarmado. Na sequência, chutão da zaga gremista e tiro de meta.

5' IMPEDIDO! Barrios faz belo lançamento para Gabriel Jesus, que recebe dentro da área, mas já estava irregular

5' Tricolor troca passes neste momento.

4' O Grêmio desafoga com Luan, que sofre falta no meio de campo

4' Fabiano cruza e Geromel afasta. Palmeiras no ataque!

3' Douglas tenta tabela com Pedro Rocha. A defesa afasta e a bola segue com os gaúchos

2' Palmeiras tenta trocar passes na defesa, mas a marcação do Grêmio não permite

1' Cobrança de lateral na área e Gabriel Jesus não domina. Tiro de meta.

1' Fabiano tenta chegar na linha de fundo, mas é cortado por Geromel

0' Edílson lança para Ramiro, e Egídio corta para lateral

0' BOLA ROLANDO no Allianz Parque! Agora é hora de ver quem vai à semifinal da Copa do Brasil! É hora de Palmeiras x Grêmio!

Já está tudo pronto! Vai começar a partida!

A arbitragem hoje fica por conta de Elmo Alves Resende Cunha, auxiliado por Bruno Boschilia e Cristhian Sorence!

As equipes estão em campo! Vai começar a semifinal da Copa do Brasil!

E a primeira semifinal da Copa do Brasil já está definida: Internacional x Atlético Mineiro

Dentro de 10 minutos: Palmeiras x Grêmio!

Aquecimento encerrado! As equipes descem para o vestiário!

Rival do Grêmio, o Internacional já garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Brasil

As equipes realizam trabalho de aquecimento neste momento

Boa noite a você que acompanha a VAVEL Brasil! Hoje iremos curtir juntos ao jogo entre Palmeiras e Grêmio , valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil!

Reservas do Tricolor: Léo, W. Oliveira, Rafael Thyere, Iago, Jaílson, Kaio, Lincoln, Bolaños, Ty, Everton, Guilherme e H. Almeida

Reservas do Verdão: Vagner, Jean, R. Carvalho, Augusto, Zé Roberto, Arouca, M. Sales, Rodrigo, Erik, L. Pereira, Alecsandro e R. Marques.

GRÊMIO ESCALADO! Renato Portaluppi manda a campo: Bruno Grassi; Edilson, Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Douglas; Luan e Pedro Rocha

PALMEIRAS ESCALADO! O time de Cuca vem com Jailson; Fabiano, Edu Dracena, Thiago Martins e Egidio; Thiago Santos, Gabriel e Cleiton Xavier; Allione, Barrios e Gabriel Jesus

Ambas as delegações já encontram-se no Allianz Parque

Dentro de uma hora: Palmeiras x Grêmio na VAVEL!

Já o Verdão pode ter de fazer clássicos pelo resto da competição, se pegar o Corinthians na semifinal e o Santos na final, por exemplo

Pelo chaveamento, o Tricolor pode até enfrentar um de seus maiores rivais em uma possível final: seja ele o Inter ou o Juventude

Grêmio e Palmeiras marca o duelo do maior campeão da competição e o atual campeão

Já o Grêmio deverá vir com força total, visto que jogou com time reserva contra o Santos, no Domingo.

Palmeiras x Grêmio: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida https://t.co/wlWuM8Lsce pic.twitter.com/GfPCB6Nh3J — Gremista ZH (@gremistazh) 18 de octubre de 2016

Os únicos titulares em Palmeiras x Grêmio hoje que o técnico relacionou foram Jaílson, Jean, Zé Roberto e Gabriel Jesus

Querendo um time 100% para o Campeonato Brasileiro, Cuca não relacionou para hoje os seguintes atletas: Mina, Vitor Hugo, Tchê Tchê, Moisés, Róger Guedes e Dudu

A missão do Tricolor é dificílima, visto que em jogos como visitante, só conseguiu evitar gols do Alviverde em 5 de 33 partidas.

Na história do confronto, o Verdão tem larga vantagem: venceu 33 dos 78 jogos até hoje, contra apenas 17 do Tricolor e 28 empates.

Pela Série A, Grêmio e Palmeiras enfrentaram-se duas vezes neste ano, sendo a primeira 4 a 3 para o Alviverde e a segunda 0 a 0

No Brasileirão, as duas equipes jogaram fora de casa no último final de semana. Enquanto o Grêmio foi até a Vila Belmiro e empatou com o Santos, o Palmeiras teve de ir até Florianópolis, onde venceu o Figueirense

GRÊMIO (2016)

vs Cruzeiro - 1V 1D

vs Corinthians - 1V 1E

PALMEIRAS (2016)

vs Cruzeiro - 1E 1D

vs Corinthians - 3V

Quem passar para as semifinais terá pela frente Cruzeiro ou Corinthians

Será uma chance de ouro para Renato Portaluppi cair de vez nas graças da torcida, já que o treinador vem tendo boa sequência desde que chegou ao clube

Embalado no Brasileirão, o Verdão é primeiro colocado e não mede esforços para vencer a competição: entrará em campo hoje com time reserva