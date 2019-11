Resultado Palmeiras x Sport no Campeonato Brasileiro 2016 (2-1)

19:05 Muito boa noite a você que acompanhou a vitória do Palmeiras sobre o Sport conosco. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado

Palmeiras faz eficiência prevalecer diante de bom futebol do Sport, vence e dispara na liderança

18:58 Os times voltam a campo, pela 33ª rodada do Brasileirão, já na próxima semana. Os paulistas vão até Santos encarar o Peixe na Vila Belmiro no sábado (29), às 19h30 (de Brasília), já os pernambucanos recebem a Ponte Preta, na quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro

18:55 Vitória, somada ao empate do Flamengo, deixa o alviverde mais líder que nunca, abrindo seis pontos. Já o rubro-negro cai para a 15ª posição, já que o Internacional empatou com Grêmio em 0 a 0

94' Final de jogo no Allianz Parque para Palmeiras 2x1 Sport! Gols de Dudu e Tchê Tchê, apesar da polêmica, dão vitória ao Verdão; Rogério descontou para o Leão

93' UHHHHHHHHHHHHH! Dudu é lançado em profundidade, mas Magrão corta

91' Cartão amarelo para Jaílson! Goleiro do Palmeiras é punido por retardar o reinício do jogo

90' Quatro minutos de acréscimo

89' Cartão amarelo para Thiago Santos! Volante do Palmeiras é punido por falta no meio

88' Alviverde vai buscando explorar as falhas defensivas do Leão para ir às redes

86' Sport se faz presente ao ataque e tenta aproveitar um espaço para deixar tudo igual

84' Sem criatividade, equipes não conseguem empolgar o público no Allianz Parque

82' Cartão amarelo para Ruiz! Atacante do Sport é punido por reclamação

81' Palmeiras abdica de atacar e visa aproveitar o contra-ataque para confirmar o triunfo, mas não é efetivo

79' Substituição no Sport! SAI Rogério, ENTRA Vinícius Araújo

78' Lá vem Vinícius Araújo... é a última mudança no Sport

77' Leão pressiona e busca o empate a todo custo no Allianz Parque, já que pontuar é fundamental nessa reta final

75' UHHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio, Matheus Ferraz cabeceia e o arqueiro palmeirense faz um milagre

74' UHHHHHHHHHHHHHH! Diego Souza arremata com força e Jailson faz boa defesa

73' Mudança no Palmeiras! SAI Allione, ENTRA Cleiton Xavier

71' UHHHHHHHHHHHH! Após saída errada do Palmeiras, Apodi tenta surpreender e quase marca um golaço

70' Apesar da intensidade, as equipes não conseguem ser criativas

68' No Allianz Parque, público total de 31.107, gerando uma renda de R$ 2.172.551,24

66' Atletas do Palmeiras, empurrados pelos torcedores, pressionam a arbitragem

64' Jogo fica muito truncado, com muitas faltas marcadas a favor dos dois times

63' Mexida no Palmeiras! SAI Lucas Barrios, ENTRA Alecsandro

62' Modificações no Sport! SAEM Everton Felipe e Rodney Wallace, ENTRAM Apodi e Ruiz

59' Pernambucanos são mais incisivos e são mais dispostos no ataque

57' Duelo fica movimentado e equilibrado, mas com poucos lances no ataque

55' Palmeirenses fazem jogo mais cauteloso e exploram a vantagem no placar para ganhar tempo

53' Cartão amarelo para Diego Souza! Meia do Sport é punido por falta no meio

51' Agora é a vez do alviverde pressionar e tentar buscar sacramentar o triunfo

49' Nem mesmo a desvantagem no resultado faz com que os leoninos abdiquem de atacar, pois atacam com liberdade e se aproximam do gol

47' Leão começa em cima na etapa final e buscando o empate

45' Bola rolando no Allianz Parque para o segundo tempo de Palmeiras 2x1 Sport!

18:01 Para a etapa final, o Verdão vem com mudança. Sai Fabiano, entra Thiago Santos

17:58 Já já os times voltam para o segundo tempo! Não saiam daqui

17:55 No Maracanã, o Flamengo vai sendo superado pelo Corinthians por 2 a 1, que faz o Porco abrir sete pontos para o Urubu

17:54 Já Tchê Tchê, autor do segundo gol do Palmeiras, admite as dificuldades e dedica o tento ao filho: "Jogo difícil, todos os jogos vão ser dessa maneira. Torcida é maravilhosa quando jogamos em casa. Esse gol é para eles e ao meu filho, que está em casa me assistindo"

17:52 Meia-atacante do Sport, Diego Souza sai indignado com a mão na bola não marcada: "Vergonhoso. Quando é a favor dos outros volta a bola, interfere. Ali foi pênalti claro, na cara dele, braço esticado. Infelizmente eles têm medo de errar para quem está lá em cima"

17:49 Mesmo com a desvantagem no intervalo, os leoninos tiveram mais vontade de buscar ir às redes e criaram as melhores chances

45+1' Final de primeiro tempo no Allianz Parque para Palmeiras 2x1 Sport! Gols de Dudu e Tchê Tchê a favor do Verdão, enquanto Rogério pelo Leão

45' GOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! TCHÊ TCHÊ! Após cobrança de lateral dentro da pequena área, Dudu chuta e a marcação bloqueia. Na volta, Tchê Tchê manda para o gol. Palmeiras 2x1 Sport

45' Um minuto de acréscimo

44' Alviverde aperta e busca aproveitar erros do Leão

42' Duelo fica truncado nesse final de primeiro tempo e com poucos lances

40' Verdão agora pressiona para tentar sair em vantagem no intervalo

38' Cartão amarelo para Fabiano! Lateral-direito do Palmeiras é punido por falta em Rogério

37' UHHHHHHHH! Moisés bate cruzado e Magrão faz uma grande defesa com a ponta dos dedos. Na sobra, Jean manda para fora

35' Mesmo com o empate dos pernambucanos e tendo a torcida a seu favor, o Verdão não consegue sair para o ataque com qualidade

33' UHHHHHHHHHHH! Everton Felipe é lançado e sai de frente a Jailson, mas manda para fora. Perde a chance da virada o Leão!

31' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! ROGÉRIO! Após boa cobrança de escanteio, Rithely cabeceia na trave. No rebote, Rogério toca para o gol. Paalmeiras 1x1 Sport

28' Com disposição, os leoninos atacam com intensidade e chegam perto do empate

26' Jogo segue equilibrado e com chance dos dois times criarem boas chances

24' Leão, apesar de estar em desvantagem, segue indo para o ataque com a mesma vontade

22' Atletas rubro-negros seguem reclamando da arbitragem pela mão na bola não marcada

20' GOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! DUDU! Jogadores do Sport ficam pedindo mão de Mina após cabeçada de Rithely, porém a arbitragem manda seguir. Na sequência, Moisés dá lançamento para Dudu, que sai cara a cara com Magrão e manda para o fundo do gol. Palmeiras 1x0 Sport

19' UHHHHHHHHHHH! Samuel Xavier cruza rasteiro no meio da pequena área e Rogério chuta fraco, mas Jailson faz uma boa defesa

17' E o Flamengo, com um gol irregular, empata no Maracanã. Gol de Guerrero

15' Jogo é movimentado, mas com pouca criatividade dos dois lados e sem qualidade ofensiva

13' Leoninos exploram o contra-ataque e tentam uma nova alternativa para atacar

11' Mesmo com maior disposição ofensiva, os palmeirenses não são criativos e pouco leva perigo

10' Paulistas vai começando a achar espaços e se consolida no setor de ataque

9' Pernambucanos apertam a saída de bola e tentam aproveitar falhas para sair em vantagem

8' Partida fica muito pegada e com poucos lances ofensivos, deixando o público angustiado

7' Torcida alviverde comemora o gol marcado, já que o duelo está sem muitas emoções no Allianz

6' Enquanto isso, no Maracanã, Guilherme abre o placar: Flamengo 0x1 Corinthians. Resultado é favorável ao Verdão

5' Leão segue com boa presença ofensiva e ganha uma falta perigosa, mas não consegue ser efetivo

4' UHHHHHHHH! Rodney Wallace cruza e Diego Souza quase toca para o gol

3' Em homenagem ao Outubro Rosa, os números na camisa do time alviverde estão em rosa

2' Leão equilibra as ações e o jogo fica equilibrado no meio-campo

1' Empurrado pela torcida, que canta alto, Palmeiras começa em cima do Sport

0' Bola rolando no Allianz Parque para Palmeiras x Sport! Saída de bola é do Leão

16:59 Equipes preparadas para o início do jogo

16:57 Tudo pronto para o pontapé inicial! Acompanhem conosco

16:55 Hino nacional sendo executado no momento no Allianz Parque

16:53 Times perfilados para a entrada em campo para o protocolo da CBF

16:50 Palmeirenses cantam alto no Allianz Parque momentos antes do apito inicial

16:47 Duelo marca o reencontro de Vitor Hugo, Moisés e Alecsandro com o Sport, enquanto Diego Souza e Edmilson são os ex-Palmeiras no Leão

16:44 Jogadores já retornaram aos vestiários. Já já a bola rola! Não saiam daqui

16:38 No Sub-20, o Sport vai derrotando o Santa Cruz por 1 a 0. Isso leva a decisão aos pênaltis lá na Ilha do Retiro

16:35 Times já estão no gramado realizando o aquecimento antes da bola rolar

16:32 Sport tenta surpreender, assim como fez nos últimos dois anos contra o Palmeiras, para se afastar da zona de rebaixamento. Vitória é o mais importante para o Leão nesta tarde

16:29 Allione foi escolhido para substituir Gabriel Jesus, com Róger Guedes sendo opção entre os reservas do Verdão

16:26 Rodney Wallace e Rogério foram poupados do último treino do Leão em Recife, mas não viraram problema

16:23 Cuca tem disponíveis nos suplentes: Vinícius, Thiago Martins, Egídio, Gabriel, Arouca, Thiago Santos, Erik, Róger Guedes, Rafael Marques, Alecsandro e Leandro Pereira

16:21 Jaílson; Fabiano, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Tchê Tchê, Moisés e Jean; Dudu, Allione e Lucas Barrios

16:20 PALMEIRAS DEFINIDO! Com Fabiano na lateral-direita e Jean no meio, o Verdão está confirmado para o duelo de logo mais

16:18 No banco de reservas, o comandante rubro-negro tem como opções: Agenor, Durval, Apodi, Ronaldo, Gabriel Xavier, Neto Moura, Edmilson, Ruiz e Vinícius Araújo

16:16 Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Rithely, Paulo Roberto, Everton Felipe, Diego Souza e Rodney Wallace; Rogério

16:15 SPORT ESCALADO! Conforme o treinador Daniel Paulista adiantou no embarque para São Paulo, o time titular vai ser mantido

16:12 Esperança é de bom público logo mais, devido à ótima fase que vivem os alviverdes e a necessidade da vitória

16:09 Outro jogo que interessa diretamente ao Palmeiras é Flamengo x Corinthians, que duelam também às 17h, no retorno do Maracanã. Siga conosco por aqui

16:06 2º Batalhão da PM, com respaldo do MP e da sub-prefeitura, fechou o entorno do Allianz Parque, permitindo apenas a entrada de torcedores com ingresso

16:03 Neste momento, o Sub-20 do Sport está decidindo o certame estadual ante o Santa Cruz, na Ilha do Retiro, em Recife. Leão perdeu a ida por 1 a 0 e precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ser campeão

16:00 Plantel alviverde também já chegou ao Allianz Parque! Já já as escalações serão divulgadas

15:57 O trio de arbitragem é liderado pelo mineiro Ricardo Marques Ribeiro, do quadro da Fifa. Ele terá como auxiliares Nadine Schramm Câmara Bastos, também integrante do escalão internacional, mas de Santa Catarina, e Pablo Almeida da Costa, seu conterrâneo

15:54 Elenco do time paulista ainda está a caminho do estádio. Deve chegar em instantes

15:51 Torcida do Palmeiras vai chegando em bom número. Presença dos torcedores será fundamental para maior consolidação no topo da classificação

15:48 Delegação do Sport acaba de chegar ao Allianz Parque

15:45 Quem também volta a ser opção no time rubro-negro é o meia Gabriel Xavier, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo contra o Vitória

15:39 Pelo lado do Leão, nenhuma baixa por lesão e/ou suspensão. O último a sair do departamento médico foi o atacante Luis Carlos Ruiz, que ficou de fora por um mês

15:36 Enquanto isso, Fernando Prass e João Pedro seguem no DM do alviverde

15:33 Já Edu Dracena foi titular contra o Grêmio no meio da semana e, por conta de desgaste, poupado por Cuca

15:30 Para a partida de logo mais, o Verdão não vai poder contar com o atacante Gabriel Jesus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Palmeiras x Sport , partida válida pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 17h00 (horário de Brasília), na Allianz Parque, em São Paulo.

O Sport na rodada passada vinha com o objetivo de se recuperar na competição dentro de casa diante do Vitória, no domingo (9), na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Os leoninos sofreram bastante, principalmente por conta de dois pênaltis marcados para adversários, que desperdiçou parando um em Magrão e outro na trave, mas garantiram um importante triunfo pelo placar mínimo. O gol do Leão da Praça da Bandeira foi marcado por Diego Souza.

Palmeiras e Sport se enfrentaram 49 vezes na história, o Palmeiras leva vantagem, foram 23 vitórias do Verdão, 11 empates e 15 vitórias do Leão.

Na última rodada o Sport venceu o Vitória pelo placar de 1 a 0, jogando em casa.

O Palmeiras venceu o Figueirense na última rodada. Jogando fora de casa, a equipe venceu por 2 a 1, Jean marcou os dois gols do Verdão.

O Sport está na 14ª posição com 37 pontos, 10 vitórias, 7 empates e 14 derrotas

O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 64 pontos, 19 vitórias, 7 empate e 5 derrotas.

Na última rodada, o Palmeiras teve pela frente um duelo com o Figueirense, no domingo (9), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina. Os alviverdes fizeram uma boa apresentação e bateram o Figueira, em confronto marcado por arbitragem polêmica. O Verdão venceu o confronto por 2 a 1, com os gols sendo marcados por Jean, enquanto Rafael Silva descontou para o alviverde.

Já o Sport vem apresentando um desempenho de altos e baixos. Entre resultados bons e ruins, o momento agora é de buscar uma sequência positiva para evitar uma entrada na zona de rebaixamento em um momento tão decisivo da competição nacional. O Leão tem dez vitórias, sete empates e 14 derrotas, ficando na 14ª colocação, com 37 pontos.

O Palmeiras vem fazendo um campeonato bastante regular. O Verdão está nas primeiras colocações desde o começo da competição e surge como o principal favorito para ficar com o título nacional por tudo que desempenhou nas últimas rodadas com resultados positivos, enquanto seus rivais perderam. A equipe alviverde obtém até o momento 19 vitórias, oito empates e cinco derrotadas, ocupando a primeira posição, com 64 pontos

No Allianz Parque, a última vez que Palmeiras e Sport se enfrentaram foi no dia 19 de novembro de 2014. As duas equipes se enfrentaram pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em confronto que marcou a estreia do novo estádio alviverde, mas a festa mesmo ficou por conta do time rubro-negro, que dominou o confronto com superioridade e garantiu uma vitória por 2 a 0. Os gols do Leão foram marcados por Ananias e Patric.

A última vez que Palmeiras e Sport estiveram duelando pela Série A do Campeonato Brasileiro foi no dia 4 de julho deste ano. O confronto, válido pela 12ª rodada, realizado na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, acabou sendo encerrado com vitória do Verdão. O alviverde vinha bastante embalado já na liderança da competição e não tomou conhecimento do Leão, que buscava ainda se encontrar na competição, batendo o mesmo por 3 a 1. Os gols foram marcados por Erik, Gabriel Jesus e Cleiton Xavier, enquanto Gabriel Xavier descontou para os leoninos.

Palmeiras e Sport já estiveram frente a frente em 33 oportunidades pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time paulista leva uma pequena vantagem ante os pernambucanos. O alviverde saiu de campo comemorando em 15 jogos, enquanto o rubro-negro triunfou em 11 confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empate em sete embates.

O Sport também chega para este confronto precisando vencer. O Leão não sabe o que é triunfar fora de casa desde o final do primeiro turno, mas o resultado positivo é fundamental mesmo para o time ganhar uma tranquilidade na luta contra o rebaixamento, ficando assim mais distante do temido Z-4. Uma derrota, pode deixar os rubro-negros bastante ameaçados.

O Palmeiras vem para este confronto com a missão de conquistar mais três pontos para continuar com certa tranquilidade na liderança. O Verdão vem fazendo uma competição de muita regularidade, principalmente dentro de seus domínios, e a possibilidade de levantar a taça ao final do campeonato vai se tornando cada dia mais real. Vencer este jogo, será fundamental para aumentar ainda mais a confiança do elenco e da torcida.