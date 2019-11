Resultado Atlético-MG x Figueirense no Campeonato Brasileiro 2016 (3-0)

O Atlético-MG não abriu mão do título brasileiro. Apesar dos oito pontos atrás do líder Palmeiras, o time alvinegro ainda pretende jogar suas últimas fichas para tentar ficar com a taça. Mesmo na semifinal da Copa do Brasil e a poucos dias do primeiro confronto contra o Internacional, o técnico Marcelo Oliveira não deverá mexer muito na equipe e vai buscar a vitória no Horto em Atlético-MG x Figueirense hoje.



Do time que vem atuando nos últimos jogos, a tendência é que apenas alguns jogadores mais desgastados sejam poupados, o que pode ser o caso de Robinho. O camisa 7 está a três compromissos seguidos atuando e pode ficar de fora por causa da parte física. Se sair, Cazares deverá ser o substituto. A maior perda, no entanto, é a do capitão Leonardo Silva, que sofreu uma lesão na coxa e dificilmente volta a jogar em 2016. Dentro de campo, Fred será seu substituto com a braçadeira, enquanto o jovem promissor Gabriel formará a dupla de zaga ao lado de Erazo.



"Estou feliz por jogar em um momento tão importante do campeonato. A gente espera que o Léo se recupere logo, mas o Atlético está muito bem servido em todas as posições. Estou preparado, venho treinando muito. Infelizmente teve a lesão do Léo, o calendário é muito cheio, mas o Atlético tem um grupo qualificado para suprir essas ausências", comentou o zagueiro.



Com uma série de desfalques, Marquinhos Gomes fez mistério durante os treinos. Rafael Moura e Dodô, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, desfalcam o time. As principais opções para o ataque são Rafael Silva e Lins. Pelo meio, Bady é uma boa opção para a vaga de Dodô. Mas nada está certo. O treinador alvinegro disse que trabalhou duas formações, mas não confirmou a equipe que entrará em campo no Horto.



"A semana tem sido proveitosa para prepararmos uma estratégia que seja adequada às nossas opções. Imaginando um jogo de transição, não adianta colocar todas as balas no cartucho e atirar de uma vez só. Tem que ter uma estratégia bem definida para a sequência de 90 minutos", disse o treinador.