Resultado Coritiba x Fluminense no Brasileirão 2016 (1-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante este partida entre Coritiba x Fluminense. Até a próxima!

O empate não é bom para nenhum dos times. O Coritiba continua próximo do Z-4, enquanto o Fluminense permanece fora do G-6.

Com um jogador a menos desde os 41 minutos do primeiro tempo, o Coritiba foi valente e buscou o empate diante do Fluminense. Gum e Leandro marcaram os gols do jogo.

48' Fim de jogo!

46' Vamos até 48'

45' CARTÃO AMARELO PARA GIOVANNI! (FLUMINENSE)

44' Scarpa lança Marcos Jr, que cabeceia na trave. Outra boa chance desperdiçada pelo Fluminense!

43' Wellington Silva cruza e encontra Giovanni, que livre, cabeceia por cima.

42' Após cobrança, Wellington Silva arruma tiro de meta.

41' Coritiba tem falta perigosa para cobrar.

39' Com um a mais, Fluminense permanece pressionando o Coxa.

37' Juan cobra falta, mas carimba a defesa, que afasta.

34' Magno Alves arrisca e Wilson fica com a bola.

33' Fluminense pressiona nesse momento. Por pouco não marca com Marcos Jr.

31' Scarpa lança Marcos Jr, que manda para o gol. Mas árbitro anula por impedimento.

30' Kazim sente a coxa e recebe atendimento. Coxa já fez as três alterações.

27' Magno Alves recebe lançamento de Scarpa e cruza, mas Wilson defende.

25' Jogo fica aberto. Coritiba e Fluminense vao ao ataque, já que o empate é péssimo para ambos.

23' Scarpa arrisca de fora, mas bola sai sem perigo.

22' Substituição no Fluminense! Sai: Richarlison; Entra: Magno Alves

19' Com o gol de empate, o Coritiba sobe para 14ª, com 38 pontos.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA!! LEANDRO!! Atacante recebe belo passe de Kazim e, na cara do gol, deixa tudo igual!

17' Substituição no Fluminense! Sai: Wellington; Entra: Marcos Jr

15' Coritiba segue no ataque e cede espaços ao Flu.

13' Flu fica com a posse de bola e recebe vaias da torcida.

12' Yago recebe na área, gira e chuta com perigo para fora.

10' Coritiba tenta ficar com a bola para evitar os contra-ataques do Flu, que tem um a mais.

7' Wellington recebe de Scarpa, dribla jogador do Coritiba e chuta por cima. Mais uma boa chance desperdiçada pelo Flu.

5' Richarlison tem boa chance para finalizar, mas se atrapalha e é desarmado.

3' CARTÃO AMARELO PARA HENRIQUE! (Fluminense)

3' Juan cobra falta e a defesa afasta,

1' Lembrando que o Coritiba joga toda a etapa final com a menos pois Kleber foi expulso.

0' Começa o 2º tempo!

0' Substituição no Coritiba! Sai: Nery; Entra: Wallison

0' Substituição no Fluminense! Sai: Douglas; Entra: Marquinho.

Com gol de Gum, o Fluminense vai vencendo o Coritiba por 1 a 0. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

50' Fim do 1º tempo!

49' Torcida vaia muito o árbitro Raphael Claus.

47' Com um a menos, o Coritiba pressiona o Flu nesses minutos finais.

45' Vamos até 50'

45' Jogo fica paralisado com muita reclamação por parte dos jogadores do Coritiba.

42' Atacante, que havia acabado de entrar, fez falta em Wellington Silva e recebeu vermelho direto.

41' CARTÃO VERMELHO PARA KLEBER! (CORITIBA)

40' Juninho solta a bomba e leva perigo contra o gol de Julio Cesar.

39' Com a mexida, Juninho vai para a zaga e Juan é deslocado para a lateral.

38' Substituição no Coritiba! Sai: Luccas Claro; Entra: Kléber.

38' Substituição no Coritiba! Sai: Raphael Veiga; Entra: González

37' Coritiba vai ao ataque, enquanto o Flu, fechado, tenta se aproveitar nos contra-ataques.

36' Coritiba vai mexer duas vezes já nesse primeiro tempo.

34' Kléber, artilheiro do time, aquece nesse momento.

33' Juan cobra e a bola fica com Julio Cesar.

32' Coritiba tem falta para cobrar. Juan na bola.

30' Coritiba vai ao ataque em busca do empate.

28' CARTÃO AMARELO PARA DOUGLAS! (FLUMINENSE)

27' Douglas faz falta em Leandro e para contra-ataque.

25' Coritiba melhora e pressiona o Fluminense nesse momento.

23' Raphael Veiga faz lindo lançamento para Leandro, que na cara do gol, manda por cima. Foi a primeira chance de gol do Coxa!

20' Coritiba e Fluminense não vencem há três rodadas e buscam a recuperação no Brasileiro.

19' CARTÃO AMARELO PARA RICHARLISON! (FLUMINENSE)

19' Após o gol, o Fluminense segue pressionando o Coritiba, que ainda não assustou a meta do Julio Cesar.

18' Scarpa cruza e Cícero, de cabeça, quase amplia para o Fluminense.

16' Wilson cai e pede atendimento no gramado.

15' A vitória parcial vai colocando o Fluminense na sétima posição, com 49 pontos. O Coxa permanece em 16º, a um ponto do Z-4.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! GUM!! Scarpa cobra falta fechado e o zagueiro abre o placar no Couto Pereira!

13' Fluminense tem falta perigosa para cobrar na direita.

11' Richarlison arrisca e manda para fora. Foi a primeira finalização do jogo.

8' Duelo corrido e com poucas faltas, no momento.

6' Scarpa arrisca o chute, mas Nery trava.

5' Jogo aberto nesse momento. Tanto Coxa quanto Fluminense vao ao ataque, mas ainda não conseguiram chutar a gol.

4' Gum, zagueiro do Fluminense, completa neste domingo 350 jogos pelo clube.

3' Jogando em casa, o Coritiba vai ao ataque, mas esbarra na defesa do Flu.

2' Jogo começa movimentado nesses primeiros minutos.

0' Começa o jogo!

Times já prontos. Bola vai começar no Couto Pereira!

FLUMINENSE ESCALADO! Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e Giovanni; Pierre, Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Wellington e Richarlison.

CORITIBA ESCALADO! Wilson; Benítez, Luccas Claro, Nery Bareiro e Juninho; João Paulo, Juan, Raphael Veiga; Iago dias, Leandro e Kazim

Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais de Coritiba x Fluminense. Fique ligado!

Sem vencer há três jogos, Coritiba e Fluminense duelam no Couto Pereira com objetivos distintos

A arbitragem do confronto Coritiba x Fluminense fica por conta de Raphael Claus (SP). Ele terá como auxiliares Kleber Lucio Gil (SC) e Rogerio Pablos Zanardo (SP).

O estádio do Couto Pereira é o palco do jogo Coritiba x Fluminense. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público.

Já no Fluminense, o técnico Levir Culpi repetirá o mesmo time que foi derrotado pelo São Paulo na última rodada. O volante Pierre era dúvida por conta de dores musculares, mas mostrou-se recuperado. No mais, o Tricolor deve ir a campo com: Julio César, Wellington Silva, Gum, Henrique e Giovanni; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa e Marcos Júnior; Wellington e Richarlison.

Para o time que vai a campo, o Coritiba terá o retorno do atacante Kléber Gladiador, recuperado de lesão. Ele, porém, iniciará a partida no banco de reservas. No mais, o Coxa deve ir a campo com: Wilson, Benítez, Luccas Claro, Juninho e Nery; João Paulo, Edinho (Iago), Juan e Raphael Veiga; Leandro e Kazim.

No Fluminense, a pressão pelo resultado também é grande. Vindo de três derrotas seguidas, o técnico Levir Culpi quer a vitória para retornar ao G-6: ''Eu assisti ao jogo do Coritiba contra o Atlético Nacional, que é o atual campeão da Libertadores. Foi igual. Qualquer resultado lá será normal. Vai depender da circunstância, das oportunidades para marcar. O jogo será equilibrado. Nossa postura não deve ser diferente. O que deve mudar é o resultado. Perdemos por três vezes consecutivas. Para ter resultado, precisamos de atitude e aproveitar as chances'', declarou.

Durante a semana, o meia Raphael Veiga tem sido especulado no Palmeiras, líder do Brasileiro. Isso não pareceu ter incomodado o técnico Paulo César Carpegiane, que o confirmou no time titular e ainda fez elogios ao atleta, de 21 anos: ''Isso é de cada um. Sempre penso que o jogador quando consegue se dar bem financeiramente, ele vai produzir dentro de campo. O menino é muito bom, mas precisa ter tranquilidade e nem penso em tirá-lo da equipe. A torcida também precisa ter compreensão. Não existe jogador inegociável'', avaliou.

No histórico de confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Coritiba leva vantagem sobre o Fluminense. Ao todo, foram 38 jogos, com 15 vitórias do Coxa, 11 empates e 12 triunfos tricolores. Também, o Verdão marcou mais gols: 50 contra 48.

O último encontro entre Coritiba x Fluminense aconteceu no primeiro turno da competição. Na 13ª rodada, as equipes apenas ficaram no empate sem gols em Volta Redonda.

No Campeonato Brasileiro, o Coritiba está próximo do Z-4, na 15ª posição com 37 pontos. Mais acima, aparece o Fluminense, em nono, com 46.

Coritiba x Fluminense vêm de derrotas na última rodada. O Coxa perdeu o clássico contra o Atlético-PR por 2 a 0, enquanto o Tricolor foi derrotado em casa pelo São Paulo, por 2 a 1. Aliás, ambos os times não vencem há três rodadas e buscam se recuperar no Brasileirão.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Coritiba x Fluminense minuto a minuto, partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, a ser disputada no estádio Couto Pereira, às 18h30 (horário de Brasília).