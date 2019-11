Resultado Vitória x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2016 (0-1)

VITÓRIA: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Victor Ramos e Euller; Willian Farias, José Welison e Cárdenas (Serginho); Kieza, David (Tiago Real) e Zé Love. Técnico: Argel Fucks.

CRUZEIRO: Rafael; Ezequiel, Léo, Bruno Rodrigo e Edimar; Denílson, Ariel Cabral, Robinho e Rafael Sobis; Arrascaeta e Ábila. Técnico: Sidnei Lobo

Apesar do compromisso no meio da semana contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro não pode tirar o olho e se descuidar do Brasileirão. Na 13ª colocação e a três pontos da zona do rebaixamento, o time mineiro visita o Vitória nesta tarde de domingo. Sem perder no Barradão há 12 anos para o adversário, o time mineiro chega embalado em Salvador para tentar mais uma vitória no palco que garantiu o título brasileiro de 2013.



Foi no Barradão que o Cruzeiro superou o Vitória por 3 a 1 e garantiu o título brasileiro de 2013, voltando a conquistar o torneio depois de dez anos. Além disso, a última derrota para o Leão dentro de seu estádio aconteceu ainda na temporada de 2004, por 3 a 2. Números que animam, mas que não confortam os jogadores da Raposa.



"Vamos ter mais um jogo difícil. Temos de ir precavidos, pois o adversário também vai querer vencer. Mas nosso objetivo é conquistar os três pontos e assim nos distanciar da zona de rebaixamento", falou o lateral Edimar.



Para esta partida Vitória x Cruzeiro , Mano Menezes será um dos desfalques celestes. Punido pelo STJD, o treinador será substituído pelo auxiliar Sidnei Lobo. Já as mudanças no time titular serão duas, ambas na dupla de volantes. Ariel Cabral joga no lugar de Romero, suspenso, enquanto Denílson herda a vaga de Henrique, poupado com desgaste muscular.



Novamente na zona de rebaixamento após perder por 1 a 0 para o Sport na última rodada, o Vitória ainda não está definido pelo técnico Argel Fucks. Sem o zagueiro Kanu e o volante Amaral, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, ele ainda não terá Marcelo, que foi expulso na última partida. O treinador testou mais uma vez Victor Ramos na zaga e José Welison no meio-campo. Por causa da lesão de Marinho, ainda no departamento médico, David e Tiago Real brigam por uma vaga no ataque.