Resultado Atlético Nacional x Coritiba na Copa Sul-Americana 2016 (3-1)

Atlético Nacional (COL) e Coritiba se enfrentam na próxima quarta-feira (26), no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia. O jogo está marcado para às 21h45, horário de Brasília. Essa será a partida de volta das quartas de final da Copa Sul Americana. O jogo de ida, disputado no estádio Couto Pereira, terminou empatado em 1 a 1. Para avançar de fase o Coxa terá que vencer os atuais campeões da Libertadores ou empatar a partir de 2 gols.

O objetivo maior do Atlético Nacional é estar bem para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado no Japão em dezembro. Mesmo assim Reinaldo Rueda, treinador do Atlético, garantiu para a imprensa Colombiana que sua equipe não vai abrir mão da Copa Sul Americana.

O técnico aproveitou ainda para elogiar a equipe de Coritiba: “um adversário que já mostrou nas fases anteriores, eliminando o Belgrano, fora de casa, que é capaz de reverter situações desfavoráveis”, disse o treinador.

Reinaldo Rueda não poderá contar com o zagueiro Francisco Nájera, expulso no primeiro jogo entre as equipes e nem com o lateral Daniel Bocanegra, que sofreu uma grave lesão na perna esquerda. Assim o time titular do Atlético Nacional deve ser: Franco Armani; Gilberto García, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Farid Díaz; Diego Arias, Mateus Uribe, Orlando Berrío, Macnelly Torres, Alejandro Guerra; Miguel Borja.

O meia Juan sentiu dores no joelho e será desfalque para o time do Coritiba, com isso o treinador da equipe, Paulo César Carpegiani, utilizará, o também meia, Ruy na vaga de Juan no meio de campo da equipe Paranaense.

Segundo a atacante Kleber umas das armas do Coxa diante do Atlético Nacional será a bola parada. A bola parada do Coritiba é muito boa e atualmente a equipe é a segunda com melhor aproveitamento desse quesito no Campeonato Brasileiro, já foram oito gols marcados após bolas paradas. Porém, não é só na bola parada que os Paranaenses esperam surpreender os Colombianos. Carpegiani também espera aproveitar os espaços deixados pelo adversário.

“Um time leve, um time que, desde a Libertadores, está jogando com uma confiança muito alta. Tem uma boa equipe, uma equipe leve, uma equipe técnica, mas também é vulnerável em algumas situações. Acho que a bola parada, a gente pode aproveitar melhor. É uma equipe que gosta de jogar bastante e, em certos momentos, dá muito espaço também para a gente poder jogar. Acho que a gente pode aproveitar essas situações aí na partida”, disse Kleber Gladiador.

Paulo César Carpegiani tem apenas uma dúvida no ataque, entre Kazim e Kleber. Com isso o provável time do Coritiba será: Wilson; Cesar Benítez, Walisson Maia, Luccas Claro, Juninho; João Paulo, Edinho, Juan, Raphael Veiga; Leandro e Kazim (Kleber).

Mesmo com a Copa Sul Americana em segundo plano são esperados cerca de 40.000 torcedores no estádio. Assim o clima promete ser de caldeirão para empurrar os donos da casa para a semifinal da competição.