Resultado Cruzeiro x Grêmio na Copa do Brasil 2016 (0-2)

A VAVEL Brasil agradece a companhia! Nossa transmissão termina por aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, em breve o pós-jogo deste grande duelo!

Léo, zagueiro da equipe mineira, comentou o resultado e procurou manter a positividade em busca da vaga na final

"Temos que administrar o resultado negativo, é um jogo de 180 minutos. Temos que levantar a cabeça em busca do resultado lá. Como fizeram aqui, podemos fazer lá. Temos que levantar a cabeça para virar no próximo jogo, reverter o quadro, que é possível sim"

O resultado é muito vantajoso para o Grêmio, que faz o confronto de volta em casa, podendo até perder por 1 a 0.

50' Fim de papo no Mineirão!

47' O Cruzeiro não desiste, ataca e vai para cima, tentando diminuir a vantagem gremista

Público pagante: 50.715, público presente: 53.452

45' Péricles Bassols dá 5 minutos de acréscimos

44' Cobrança de falta do Cruzeiro pela esquerda, mas Jailson sobe e afasta

42' Arrascaeta tenta cruzamento aberto, a bola vai nas mãos de Marcelo Grohe

42' Substituição na equipe gremista! Luan sai para a entrada de Kaio

39' Douglas ganha na disputa, mas a bola desvia e sai pela lateral

36' Douglas tenta encontrar Everton, que estava livre para iniciar o contra-ataque, Rafael chega e manda para a lateral

34' Bruno Rodrigo trava troca de passes, que começou com Everton, Douglas e Ramiro. No momento do passe para Luan, o zagueiro fez a interceptação

33' Douglas encontra Luan na esquerda, o atacante tenta o drible, mas acaba desarmado pelo marcador

32' Grohe é atendido no gramado após sentir dores musculares

31' Cobrança de falta para o Cruzeiro, Arrascaeta finaliza forte e a bola passa rente a trave

27' Everton se livra da marcação e passa por Romero e Léo, mas faz toque longo demais e Rafael fica com a bola

24' Substituições! Na equipe do Cruzeiro sai Sóbis, para entrada de Willian. No Grêmio, Pedro Rocha sai insatisfeito e Everton entra

23' Luan faz o domínio e prende a bola, acaba sofrendo falta no campo de ataque

20' Sóbis recebe de Edimar, tenta chute cruzado, a bola passa pelo goleiro gremista, mas a zaga estava atenta e afasta

20' Léo encontra Ábila na área, o jogador tenta, mas finaliza muito mal

18' Edimar faz domínio e tenta o cruzamento, mas a bola vai direto nas mãos de Grohe

16' Em contra-ataque, Kannemann faz jogada com Ramiro que domina e lança Douglas. O jogador invade a área e bate cruzado para o fundo do gol

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É do camisa 10, Douglas!

14' Contra ataque cruzeirense, Pedro Rocha tenta encontrar Luan do outro lado do campo, mas Rafael fica com a bola

13' Ábila tenta um voleio após cruzamento, mas Geromel tira antes do jogador encontrar a bola

10' Jogo parado no Mineirão! Douglas divide bola no alto e leva pancada na cabeça, o jogador é retirado de campo para atendimento=

09' Cartão amarelo! Kannemann dá forte entrada em Robinho após contra-ataque

08' Contra-ataque da Raposa! Robinho encontra Sóbis na esquerda, que tenta finalização dentro da área, a bola desvia em Geromel e facilita a defesa de Grohe

06' Edílson tabela e tenta cruzamento, Bruno Rodrigo sobe mais que Pedro Rocha e tira

05' Edimar bate a falta no canto, mas ela vai para fora

04' Cruzeiro volta mais atento, Robinho recebe na entrada da área e Kannemann comete falta no jogador. Falta perigosa e próxima da área

03' Cruzamento na área, Sóbis disputa no alto com Edilson e a bola termina com Kannemann que tira sem dificuldades

00' Começa o segundo tempo!

Substituições: no Cruzeiro, Alisson entra no lugar de Lucas. No Grêmio, Maicon sai para entrada de Jailson

47' Fim da primeira etapa! Grêmio segue vencendo por 1 a 0

45' O juiz dá 2 minutos de acréscimo

43' Grêmio joga fácil e de forma inteligente, mais uma grande troca de passes. Desta vez, termina com Ramiro que deixa para Walace concluir, o atleta tenta, mas escorrega na entrada da área

39' Em cobrança de tiro de meta, o goleiro Grohe erra mais uma vez e bate para lateral

38' Douglas desarma Romero e tenta concluir jogada para Luan, mas a defesa cruzeirense é mais ágil e intercepta

35' Arrascaeta é lançado mais na frente, mas Geromel chega no lance e a bola termina com Grohe

34' QUASE! Ramiro domina e arrisca chute perigoso. Rafael faz milagre e espalma, por pouco Pedro Rocha não pega o rebote

33' Ábila tenta correria pela direita, mas comete falta no seu marcador e o juiz marca para o Grêmio

32' Arrascaeta se livra da marcação, mas Wallace pega sobra de bola e faz a proteção para ganhar tiro de meta para o Grêmio

31' Grêmio domina bem a partida e o Cruzeiro tem dificuldades na criação das jogadas devido a forte marcação

30' Jogo parado! Douglas leva pancada na cabeça e espera atendimento em campo

27' Luan arrisca bem e deixa Rafael em situação perigoso, mas o atacante se adiantou e o juiz marcava impedimento

26' Edimar tenta cruzamento na área, Grohe chega no soco e afasta o perigo

25' Pedro Rocha jogada pela esquerda, mas é tranquilamente desarmado por Leo

21' Edílson segue tentando o gol de fora da área, o jogador recebeu e arriscou por cima do gol cruzeirense

Muito entrosamento do time gaúcho! Espetacular troca de passes no lance do gol de Luan, que não marcava há 12 jogos

20' O Grêmio troca passes por mais de um minuto, por fim Marcelo Oliveira trabalha com Pedro Rocha que deixa para Luan finalizar. O atacante domina e consegue encobrir o goleiro Rafael batendo colocado!

GOOOOOOOOOOOOOLAÇO DE LUAN! Grêmio abre o placar no Mineirão

18' Edílson bate cruzado de fora da área, passou perto e assustou, mas a bola vai para fora

16' Marcelo Oliveira livre, tem chance de finalização, mas não consegue encontrar o gol

14' Robinho ganha na disputa de bola e tenta jogada com Ábila, mas a zaga gremista consegue interceptar

11' Grohe erra saída, Arrascaeta tenta, mas Kannemann chega violentamente e consegue tirar

10' Luan tenta bater cruzado pela direita, mas sem perigo a bola vai pra fora

06' Grêmio sai pelo meio com Pedro Rocha, mas disputa bola com Bruno Rodrigo e acaba desarmado

04' Grohe salva mais uma vez, Arrascaeta chega pela esquerda e tenta encontra Ábila na área, mas o arqueiro gremista chega primeiro!

02' Edílson tenta passe e a bola fica com Arrascaeta, que invade a área e tenta finalização. Grohe fez bela defesa e deixou o rebote, mas Kannemann sobe e tira de cabeça

01' Primeira falta do jogo, Sobis tenta domínio, mas faz toque de mão e o juiz marca

00' Começa a partida entre Cruzeiro e Grêmio

Um minuto de silêncio em homenagem ao eterno Capita, que faleceu nesta terça-feira (25), aos 72 anos

Torcida cruzeirense lota o Mineirão e faz uma bela festa para a equipe

Os clubes já estão em campo para a execução do Hino Nacional

O Mineirão será o palco de Cruzeiro x Grêmio , pela primeira partida das semifinais da Copa do Brasil

Foto: Bruno Santos / Especial à VAVEL Brasil

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Grêmio: Ramón Ábila, atacante do Cruzeiro! O camisa 50 da Raposa foi um dos responsáveis pela passagem do time para às semifinais da Copa do Brasil. Será que o "Wanchope" irá balançar às redes do Mineirão novamente?

Foto: Washington Alves / Light Press

FIQUE DE OLHO Jogo Cruzeiro x Grêmio : Luan, atacante do Grêmio! O camisa 9 do Tricolor Gaúcho é uma das principais armas do técnico Renato Portaluppi para superar a defesa do Cruzeiro nesta noite.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Mano Menezes valorizou o duelo de logo mais. Afinal, são os dois maiores campeões da Copa do Brasil em campo. Ou seja, times experientes quando o assunto é título. No entanto, o treinador celeste assume a responsabilidade de sua equipe por atuar dentro de casa.

"Estamos muito próximos de uma final, mas temos dois jogos contra um grande adversário. São os maiores campeões e não por acaso na história, os clubes tiveram muitos méritos, sabem jogar e se comportar nessa hora. Temos a responsabilidade dos primeiros 90 minutos na nossa casa. Vamos trabalhar para construir uma vantagem, por menor que seja. É o nosso objetivo e para isso vamos", disse.

Renato Gaúcho definiu as prioridades para encarar o jogo de ida da semifinal no Mineirão: marcar um gol fora e estar sempre atento, em laterais próximas da área, escanteios ou faltas.

"É uma partida que terá 180 minutos e precisamos ser malandros. Nós sabemos das nossas responsabilidades, precisamos fazer um gol fora e, se possível, não tomar. Precisamos estar alerta a cada minuto. Cobro que ninguém dê as costas para a bola durante as cobranças de falta ou escanteio", alegou o ex-atacante.

Mano Menezes não conta com o lateral Ezequiel, que já defendeu o Criciúma na competição de mata-mata. O lateral-direito Lucas fica responsável por guarnecer a faixa do campo. O restante da defesa deve ser composta pela dupla entre Léo e Bruno Rodrigo, além de Edimar na esquerda.

Renato Gaúcho conta com a volta de Douglas, poupado no empate por 0 a 0 no clássico Gre-Nal. Miller Bolaños, o equatoriano que ainda não engrenou com a camisa tricolor, deve voltar ao banco de reservas, mas é opção. Pedro Rocha também deve iniciar entre os 11, com Everton, ingressante no segundo tempo da classificação diante do Palmeiras e no Gre-Nal, como arma secreta. Expulso ao agredir o colorado Rodrigo Dourado, o lateral Edilson não desfalca nesta semifinal, enquanto não tem punição definida.

O Grêmio eliminou o Palmeiras e precisará passar por outro Palestra Itália no caminho do torneio. Já o Cruzeiro passou pelo Corinthians com direito ao sonoro placar de 4 a 2 nas quartas de final.

Não é somente uma semifinal de Copa do Brasil: é a semifinal que reúne os dois maiores campeões do torneio, em um duelo de 180 minutos a partir desta quarta-feira (26), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Boa noite, torcedor! Fique conosco e acompanhe a partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, entre Cruzeiro x Grêmio. A bola rola à partir das 21h45, no Mineirão. Fique conosco!