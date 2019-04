Resultado Internacional x Atlético-MG na Copa do Brasil 2016 (1-2)

Internacional e Atlético-MG travam, na noite desta quarta-feira (26), o primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil. Vivendo momentos opostos do Campeonato Brasileiro, Colorado e Galo mudam a chave visando uma vaga na final da competição. O jogo será realizado no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul/RS, às 21h45 (de Brasília).

Para chegar até essa fase da Copa do Brasil, o Inter superou Fortaleza (oitavas) e Santos (quartas). Já o Atlético precisou bater Figueirense (oitavas) e Juventude (quartas). Os dois times entraram na fase de mata-mata.

Na última rodada do Brasileirão, o Colorado empatou sem gols com o Grêmio, na Arena do Grêmio, e segue lutando contra a zona de rebaixamento. Por sua vez, o Atlético venceu com autoridade o Figueirense, por 3 a 0, e continua almejando o título brasileiro, que não vai para a sala de troféus do time alvinegro desde 1971.

Internacional e Atlético contabilizam apenas um título da Copa do Brasil. Os gaúchos venceram o Fluminense para levantarem o troféu na edição de 1992, enquanto os mineiros ficaram com a taça de 2014 após baterem o arquirrival Cruzeiro na decisão.

Na briga pelo descenso no Campeonato Brasileiro, o treinador do Inter, Celso Roth, parece que vai dar uma prioridade a mais para o campeonato. Isso porque o comandante indicou, no treino dessa terça-feira (25) à tarde, a equipe que vai pegar o Atlético, pela Copa do Brasil, com apenas cinco titulares.

Após deixar o vestiário do Beira-Rio e rumar ao gramado do estádio, o técnico chamou Danilo Fernandes, William, Paulão, Rodrigo Dourado e Alex para uma conversa junto aos outros seis jogadores que devem entrar em campo nesta quarta.

Alex não esteve à disposição de Roth para o Gre-Nal do último domingo, visto que precisou cumprir suspensão pelo acumulo de cartões. Dourado, por sua vez, foi expulso no clássico e não enfrenta o Santa Cruz, no sábado (29). Danilo Fernandes será mantido como titular porque a função requer sequência. Já William e Paulão continuam entre os titulares para não descaracterizar totalmente a estrutura do time.

William, contudo, não irá jogar na lateral direita. Durante o treino dessa terça-feira, ele atuou na linha de três meias, ao lado de Anderson e Alex. Fabiano foi quem ficou com a posição de lateral-direito. Dourado e Eduardo Henrique ficaram como volantes na atividade no Beira-Rio.

Para o jogo Internacional x Atlético-MG , Roth não poderá contar com sete atletas: Anselmo, Ariel, Eduardo, Marcelo Lomba, Fernando Bob, Nico López e Diego.

Dono da lateral direita contra o Galo, Fabiano ressalta a vontade de conquistar a Copa do Brasil. “Em um clube como o Inter, que já ganhou tudo, você precisa vestir a camisa. É uma competição diferente. Quem entrar, estará motivado a conquistar a Copa do Brasil. Precisamos ter sabedoria. São dois jogos. Não se decide amanhã [quarta-feira]”, disse.

O técnico do Atlético, Marcelo Oliveira, fez mistério no último treino para enfrentar o Internacional, realizado nessa terça-feira (25), e fechou os portões do CT do Grêmio para a imprensa. Segundo a assessoria do clube, houve um trabalho tático seguido de treino de jogadas de bola parada.

Para o duelo diante do Inter, Marcelo fará duas mudanças em relação ao time que entrou em campo contra o Figueirense, no último domingo (23). Poupado diante do Figueira, Fábio Santos volta à lateral esquerda, mandando o jovem Leonan para o banco. Já o atacante Fred, que não pode jogar nesta edição da Copa do Brasil por já ter atuado pelo Fluminense, dá lugar ao argentino Lucas Pratto.

Havia a expectativa de que o lateral-direito Marcos Rocha e o meia Maicosuel fossem relacionados e viajassem com o elenco para o Rio Grande do Sul. Ambos, no entanto, seguem no departamento médico atleticano e permaneceram em Belo Horizonte para continuar a recuperação. Além deles, o zagueiro Leonardo Silva, o meia Dátolo e o atacante Carlos também estão fora de ação devido a lesões.

Marcelo Oliveira insinuou que pode fazer algumas alterações na equipe em função do desgaste físico gerado pela disputada de Brasileirão e Copa do Brasil nesta reta final de temporada. O lateral Fábio Santos, que inclusive ganhou descanso contra o Figueirense – atuou alguns minutos no segundo tempo depois de entrar no lugar de Leonan –, aprova o rodízio no time.

“O Marcelo tem tentado rodar bastante a equipe. Vamos jogar quarta e sábado, com pouco tempo de recuperação, então, isso é importante. São jogos decisivos, um atrás do outro, e é importante rodar a equipe. Tem jogadores que acabaram estreando, caso do Leonan, que foi muito bem. Você acaba ganhando um jogador a mais para o grupo. Então, está todo mundo feliz, todo mundo sendo aproveitado e rendendo o esperado. Tomara que a gente possa coroar com uma boa vitória, uma boa classificação para a final e uma chegada forte no Campeonato Brasileiro também para que agente possa ter um final de ano bacana”, afirmou.