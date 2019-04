Oswaldo de Oliveira esboça Corinthians visando duelo contra Chapecoense

A semana cheia de treinamentos do Corinthians se aproxima do fim com a equipe de Oswaldo de Oliveira tomando corpo para enfrentar a Chapecoense, sábado à tarde (29), na Arena em Itaquera por mais uma rodada do Brasileirão 2016. O alvinegro é o sexto colocado e tenta se firmar de vez no bloco que garante uma vaga na Libertadores do próximo ano.

E no CT Joaquim Grava, a manhã de trabalhos teve o elenco completo trabalhando no campo. Oswaldo armou a equipe titular com Vilson na zaga ao lado de Pedro Henrique. Camacho segue como primeiro volante e Marlone assume a vaga de Guilherme, suspenso após expulsão contra o Flamengo. Romero foi deslocado para o comando do ataque.

O time corinthiano teve Walter; Fágner, Vilson, Pedro Henrique, Uendel; Camacho; Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho, Marlone; Romero. O elenco ainda treina nesta sexta-feira (28) antes de duelo no fim de semana. Oswaldo parou o coletivo algumas vezes dando instruções à sua equipe. Atenção na bola aérea defensiva também foi uma preocupação demonstrada no treinamento,

No time reserva, o zagueiro Balbuena treinou a parte num campo separado após o coletivo, enquanto o restante dos companheiros foi liberado. As ausências do treino de hoje foram o goleiro Cássio, o lateral Guilherme Arana e o volante Willians. Cássio e Willians foram liberados após diagnóstico de amigdalite. O jovem lateral realizou exames internos.

Jô ainda aguarda e novo diretor de futebol

Mesmo após exames realizados durante a semana, o atacante Jô ainda espera ser anunciado como novo reforço da equipe corinthiana para a temporada 2017. O jogador estava sem clube e acertou por três anos com o time alvinegro, de onde surgiu em 2003 e saiu em 2005.

Já na parte administrativa, o Corinthians confirmou o jornalista e conselheiro Flávio Adauto como novo diretor de futebol. Uma reunião ontem à noite definiu Fernando Alba, ex-diretor da base, como nome mais forte para assumir o cargo de diretor-adjunto. Ambos devem ser apresentados na sexta-feira (28).