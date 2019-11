Resultado Sport x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

22:34 Muito boa noite a você que acompanhou a vitória do Sport sobre a Ponte Preta conosco. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado

22:31 As equipes voltam a campo, pela 34ª rodada do Brasileirão, na próxima semana. O Leão vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio no domingo (6), às 17h (de Brasília), enquanto a Macaca recebe o Santos no Moisés Lucarelli, no sábado (5), às 21h (de Brasília)

22:29 Com a vitória, os rubro-negros pulam para a 14ª posição e vão aos 40 pontos, abrindo cinco para o Z-4. Já os alvinegros ficam na 10ª colocação e com 45 pontos

22:27 Torcida faz a festa junto na arquibancada, enquanto os atletas festejam no campo de jogo

93' Final de jogo na Ilha do Retiro para Sport 1x0 Ponte Preta! Gol de Rogério, aos 8 do 2º tempo, dá o triunfo ao Leão

92' Rodney Wallace faz boa jogada individual e bate sem forças para Aranha defende

90' Três minutos de acréscimo

88' Na Ilha do Retiro, público total de 24.324, gerando uma renda de R$ 127.530,00

87' Rubro-negro se fecha a todo custo e administra o resultado

85' Jogo fica nervoso na reta final. Apodi leva cotovelada de Reinaldo e sai sangrando de campo

83' Minutos finais vão se aproximando e a Ilha do Retiro segue tensa

81' Ponte tenta as últimas cartadas para conseguir arrancar o empate

79' Apesar do evidente equilíbrio, o Leão é quem aperta e busca ir ao ataque com mais qualidade

77' Mexida na Ponte Preta! SAI Ravanelli, lesionado, ENTRA Zé Robeto

75' Última mudança no Sport! SAI Rogério, autor do único gol até o momento, ENTRA Apodi

73' UHHHHHHHHH! Renê cobra escanteio fechado e Diego Souza cabeceia com perigo

71' Maycon ficou caído após levar a pior em dividida, porém já está de volta ao campo de jogo

69' Leão aproveita a superioridade no placar e em campo para tentar se aproximar do segundo gol

67' UHHHHHHHHHHHHHH! Samuel Xavier serve Diego Souza com qualidade e o meia sai de frente para Aranha, mas bate para fora e perde boa chance

65' Cartão amarelo para Rodney Wallace! Meia do Sport é punido por matar o contra-ataque da Ponte Preta

63' Cartão amarelo para Samuel Xavier! Lateral-direito do Sport é punido por falta e recebe o terceiro da série, virando desfalque para o jogo contra o Grêmio

62' Macaca aperta agora e busca chegar à igualdade, porém não vai ao ataque com qualidade

61' Mexida na Ponte Preta! SAI Rhayner, ENTRA Felipe Azevedo

59' Substituição na Ponte Preta! SAI Wendel, ENTRA Ravanelli

58' Cartão amarelo para Rhayner! Atacante da Ponte Preta é punido por segurar Renê e matar o contra-ataque

57' Agora em desvantagem, a Macaca sai ao ataque e busca empatar o jogo

55' Torcida do Sport vai ao delírio e faz a festa na Ilha do Retiro. Leão vai abrindo cinco pontos para o Z-4 neste momento

53' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! ROGÉRIO! Matheus Ferraz dá chutão, Diego Souza raspa e a bola cai no pé de Rogério. Em velocidade, o atacante rubro-negro invade a área e estufa o barbante. Sport 1x0 Ponte Preta

51' Mesmo com pouca criatividade, os rubro-negros pressionam e não cedem espaço aos alvinegros

49' Torcida segue cantando e incentivando o Leão para atacar, porém ainda sem surtir o efeito esperado

47' Mais recuada, a Macaca aposta no contra-ataque para sair à frente no placar, mas não é criativa

46' Bem como no primeiro tempo, o Sport tenta encurralar a Ponte na defesa

45' Bola rolando na etapa final na Ilha do Retiro para Sport 0x0 Ponte Preta!

21:36 Times já de volta ao campo de jogo. Vai reiniciar o duelo

21:35 Duas mexidas no Sport nese intervalo. SAEM Everton Felipe e Paulo Roberto, ENTRAM Neto Moura e Ruiz

21:33 Já já a bola vai voltar a rolar na Ilha! Não saiam daqui

21:30 O equilíbrio foi tanto nessa primeira parte de jogo que Sport e Ponte Preta criaram o mesmo número de boas oportunidades

21:27 Já os jogadores do Sport saíram diretamente para o vestiário, sem dar declarações na saída de campo

21:24 Wendel, volante da Ponte Preta, reconhece o equilíbrio visto na etapa inicial: "Partida igual. Criamos muito, assim como o Sport, mas estamos buscando algo mais. Espero que, nesse segundo tempo, consigamos concretizar em gol"

21:22 Leão deixa o gramado sob misto de vaias e aplausos ao final do primeiro tempo

45+2' Final de primeiro tempo na Ilha do Retiro para Sport 0x0 Ponte Preta! Em uma etapa inicial muito equilibrada, os times ficam no zero

45+1' Leão aperta, mas sem conseguir ser efetivo nos acréscimos

45' Dois minutos de acréscimo

44' Ruiz é chamado por Daniel Paulista e desce para o vestiário antes do intervalo

43' Times se perdem na criação e pouco assustam a meta adversária nesses últimos minutos

42' Clayson é servido por Rhayner e chuta cruzado para boa defesa de Magrão

41' Reta final do primeiro tempo e o jogo segue sem movimentação no setor ofensivo

39' Cartão amarelo para Wendel! Volante da Ponte Preta é punido por puxar a camisa de Everton Felipe

38' UHHHHHHHHHH! Rithely acha Rogério livre pelo meio, que tenta chutar e é bloqueado pela marcação

37' Confronto fica truncado e sem muitos lances ofensivos

35' Clayson se joga após dividida com Rithely e sai reclamando com a arbitragem

33' Sport cede espaços pelo meio e permite que a Ponte contra-ataque em velocidade

31' Cartão amarelo para Reinaldo! Lateral-esquerdo da Ponte Preta é punido por falta em Diego Souza

30' Meia hora de jogo e os mandantes, empurrados pelos torcedores, apertam a saída de bola

28' Mais recuados, os alvinegros não saem para o setor ofensivo e não levam perigo, perdendo a bola com facilidade

26' Mesmo melhor no jogo, os rubro-negros não conseguem assustar Aranha

24' Leão vai para o abafa e não dá espaço para a Macaca atacar, sendo superior em campo

22' Sport peca na transição ofensiva, principalmente quando as bolas passam por Paulo Roberto, que falha no último passe

20' Duelo é muito truncado e sem muito ritmo ofensivo, com as duas marcações se sobressaindo

18' Pontepretanos agora apostam no contra-ataque para surpreender os leoninos, contudo ainda sem eficiência

16' Torcida reconhece as dificuldades em campo e incentiva o time da arquibancada

14' Leoninos exploram melhor seus lances e começam a chegar com mais atenção no ataque

12' UHHHHHHHHHHHHHHH! Rogério serve Rodney Wallace, que bate no canto, pegando de surpresa, e Aranha espalma

11' Sem criatividade e efetividade, as equipes deixam o jogo com mais equilíbrio e menos jogadas

9' Partida é muito estudada e truncada pelo meio-campo, com a forte marcação dos dois times

8' Rubro-negros sentem o bom início do adversário e começam a sair mais ao ataque

6' UHHHHHHHHHHHHHH! Rithely chuta mascado e a bola cai no pé de Rogério, que só desvia e Aranha faz a defesa tranquilo

4' Com mais posse de bola e maior volume, a Macaca detém os lances no setor ofensivo, porém não é criativa

3' Torcida incentiva e o Leão vai para cima tentando reequilibrar as ações ofensivas

2' Macaca começa em cima, mas com o Sport bem postado na defesa e atento às jogadas

1' UHHHHHHHH! Nino Paraíba cruza e William Pottker cabeceia próximo à trave direita

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Ponte Preta! Saída de bola é da Macaca

20:31 Um minuto de silêncio para homenagear Carlos Alberto Torres, falecido na última terça-feira (25)

20:30 Plantel do Sport cumprimenta Eduardo Baptista antes da bola rolar

20:30 Tudo pronto para o apito inicial! Neste momento, o tradicional "Cazá, Cazá!"

20:29 Baiano Jaílson Macedo de Freitas apita o jogo, sendo auxiliado pelo conterrâneo Alessandro Rocha de Matos e pelo carioca Dibert Pedrosa Moisés

20:28 Hino nacional sendo executado no momento na Ilha do Retiro

20:26 Leão vai a campo com o uniforme rubro-negro, já a Macaca vai toda de branco

20:25 TIMES NO GRAMADO! Sport e Ponte Preta sobem para o campo de jogo

20:23 Times prontos para entrar em campo e para realizar todo o protocolo da CBF

20:21 Eduardo Baptista, atual técnico da Ponte Preta, é recepcionado sob misto de aplausos e vaias pelos torcedores do Sport

20:19 Reservas das equipes entram no gramado. Quase tudo pronto para o protocolo da CBF

20:17 Torcida rubro-negra fazendo muito barulho neste momento

20:14 Times voltaram aos vestiários. Já já a bola vai rolar na Ilha do Retiro!

20:11 Depois de brigarem no fechamento dos preparativos, o volante Ronaldo e o lateral-esquerdo Mansur posaram para uma foto juntos, divulgada pelo Sport, promovendo a paz

20:08 O último triunfo, por coincidência, foi também em Recife, ao vencer o Santa Cruz no dia 30 de junho pela 12ª rodada

20:05 Já a Ponte Preta tenta melhorar sua campanha como visitante. As duas únicas vitórias, somadas a quatro empates e 10 derrotas, faz a Macaca ter a 15ª melhor pontuação longe de casa

20:02 O último revés do Leão na Ilha do Retiro foi diante do Coritiba, pela 26ª rodada e por 1 a 0, com gol solitário de Amaral

20:00 Como mandante, o Sport não perde há três jogos, acumulando ainda um retrospecto de oito vitórias, cinco empates e três derrotas, sendo o 10º melhor time

19:54 Jogadores da Macaca também estão no gramado para realizar a última atividade

19:51 Goleiros Magrão e Agenor sobem para o campo de jogo para o último trabalho antes da bola rolar

19:48 Os portões foram abertos há uma hora para o público, que está chegando em cada vez maior número

19:45 Reservas dos alvinegros: João Carlos, Jefferson, Douglas Grolli, Abuda, Elton, Matheus Jesus, Ravanelli, Felipe Azevedo e Zé Roberto

19:43 Aranha; Nino Paraíba, Fábio Ferreira, Antônio Carlos e Reinaldo; João Vitor, Wendel e Maycon; Clayson, Rhayner e William Pottker

19:42 PONTE PRETA DEFINIDA! Como já se tinha a expectativa, a Macaca está definida com apenas uma alteração em relação ao jogo do fim de semana

19:39 Torcida do Sport, que esgotou seus ingressos antecipadamente, faz muita festa na sede neste momento

19:36 Banco do Leão: Agenor, Apodi, Durval, Henríquez, Serginho, Neto Moura, Edmílson, Ruiz, Vinicius Araújo e Túlio de Melo

19:34 Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Paulo Roberto, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza e Rodney Wallace; Rogério

19:33 SPORT ESCALADO! Com a base das últimas duas rodadas, o Leão vai a campo sem mudanças do que era esperado

19:30 Times já estão presentes à Ilha do Retiro e, em breve, vão ter as escalações divulgadas

A Ponte Preta só ganhou dois jogos como visitante: América-MG e Santa Cruz

A tendência é de que apenas William Pottker entre no time, será no lugar de Roger, suspenso por três amarelos

O técnico da Macaca avaliou o time rubro-negra e analisou sua equipe diante da derrota para o São Paulo, no Morumbi por 2 a 0, na última rodada:

"O Sport é muito forte em casa. A Ilha tem uma química diferente, o torcedor vai comparecer. Temos de ter maturidade para segurar o Sport, jogar e, quando tiver a chance, matar. Não será um jogo de muitas chances, mas as que tivermos, temos de ter tranquilidade para definir a partida. Fizemos um primeiro tempo primoroso contra o São Paulo, marcando e jogando".

A partida marca o reencontro de Eduardo Baptista e Wendel, que vai chegar ao jogo 700 em sua carreira profissional, com o Sport após deixarem o time.

O Leão vai entrar em campo sem Gabriel Xavier, que sentiu dores no pé e foi barrado por Daniel Paulista

O atacante colombiano Ruiz, ainda não está 100%. Desta forma, não será titular mesmo após ter entrado na última rodada, contra o Palmeiras

No primeiro turno, o clube alvinegro venceu de virada por 2 a 1, no Moisés Lucarelli, na ocasião chegou ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Rogério abriu o placar aos 9 minutos, mas William Pottker empatou em seguida. Na segunda etapa, Douglas Grolli ampliou, selando da vitória.

Já a Ponte, está na 10ª posição, com 45 pontos e para ainda sonhar com a zona de classificação da Libertadores, precisa do triunfo na rodada

A equipe mandante se encontra com 37 pontos, na 16ª colocação do Campeonato e precisa da vitória para não correr o risco de entrar na zona da degola.

A Ilha do Retiro é o palco do confronto de logo mais. O estádio tem capacidade para 29 mil torcedores e a promessa é de casa cheia! Os ingressos foram esgotados na última terça-feira (25) e custavam R$10 para o público em geral, os sócios tem direito a entrada gratuita em qualquer setor

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Sport x Ponte Preta válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016. Fique conosco nesta grande partida!