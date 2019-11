Resultado Santos x Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

A Twitter List by mneves_

Clima de decisão e rivalidade aflorada. São com esses elementos que Santos e Palmeiras entram em campo neste sábado (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em tom de final, a partida pode significar muito para ambos os lados, já que Flamengo e Atlético-MG, segundo e terceiro colocados, se enfrentam em Minas Gerais.

Em quarto lugar, com 58 pontos, o Peixe pode encostar de vez na vice liderança e ficar próximo da vaga direta para a Libertadores, caso vença o clássico e o duelo entre Galo e Fla termine empatado.

Já para o Verdão, líder com 67 pontos, a igualdade em Belo Horizonte e uma vitória na Baixada Santista significará abrir vantagem de oito pontos de diferença para o segundo lugar e ficar cada vez mais perto do título.

Dewson Fernando Freitas da Silva será o árbitro do jogo. Ele será auxiliado por Marcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araujo Neves.

O duelo marca o jogo de número 316 entre as equipes, e desde o ano passado, a rivalidade entre Palmeiras e Santos se intensificou ainda mais. Em 2015, foram sete confrontos – quatro deles válidos por duas finais: a do Campeonato Paulista, vencida pelo Peixe, e da Copa do Brasil, conquistada pelo Verdão.

Neste ano, os times voltaram a fazer uma decisão e se enfrentaram pela semifinal do Campeonato Paulista, que terminou com vitória do Peixe nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, empate em 1 a 1, no Allianz Parque. Mina marcou para o Palmeiras e Gabigol para o Santos.

As metas do Santos no último domingo (23), contra a Chapecoense foram atingidas. Além da vitória por 1 a 0, o Peixe não perdeu nenhum jogador suspenso para o clássico. David Braz, Renato, Lucas Lima, Jean Mota, Copete e Yuri entraram em campo pendurados, mas saíram ilesos e ficam à total disposição do técnico Dorival Júnior.

No entanto, dois importantes atletas para o esquema do comandante são dúvidas. O meia Vitor Bueno está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda e depende de liberação do departamento médico para jogar. Já Ricardo Oliveira foi substituto no segundo tempo do jogo em Chapecó com dores na coxa direita. O atacante iniciou o tratamento imediatamente e agora deverá passar por avaliação mais detalhada para definir se terá condições de ir para o jogo.

Em caso de ausência da dupla, Jean Mota deve ser o escolhido para substituir Victor Bueno, como já tem acontecido nos últimos jogos. Contratado do Fortaleza, o meia já tem 20 partidas pelo alvinegro e foi titular no Brasileirão nas últimas quatro rodadas. No ataque, Rodrigão fica como opção para o lugar de Ricardo Oliveira.

Quem fica fora é o zagueiro Gustavo Henrique, que se recupera de uma entorse no joelho esquerdo.

A novidade pelos lados do Palmeiras deve ser a estreia do goleiro Vinicius Silvestre no time profissional. O jovem de 22 anos deverá ser o escolhido por Cuca para substituir o titular Jaílson, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Sport e está suspenso. Vinicius está no clube há dez anos e desde então tem sido destaque nas equipes de base do Verdão, chegando, inclusive, a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-15.

A outra opção na meta é Vagner, que chegou do Avaí no começo do ano. O goleiro, no entanto, já teve oportunidades no time titular neste Campeonato Brasileiro, quando foi escolhido por Cuca para substituir o então recém lesionado Fernando Prass. Porém, não agradou ao acumular falhas na derrota contra o Botafogo e no empate com a Chapecoense, ainda no primeiro turno.

Entre os retornos, o Palmeiras contará com o atacante Gabriel Jesus, que cumpriu suspensão automática após receber três cartões amarelos e ficar de fora do jogo contra o Sport. O jogador tem 11 gols e é o artilheiro do time no torneio. Para o camisa 33 o clima já é de reta final com a camisa verde. Caso não cumpra mais nenhuma suspensão, restarão apenas mais seis jogos de Jesus vestindo a camisa do Palmeiras.

No departamento médico, além de Fernando Prass, que se recupera da cirurgia no cotovelo, está João Pedro, em fase de transição física. Dos demais, todo o elenco está à disposição de Cuca.