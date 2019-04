Primeira fase do PE A-2 chega ao fim; campeonato aguarda Justiça para definir mata-mata

A primeira fase do Campeonato Pernambucano Série A-2 2016 terminou em rodada marcada por chuva de gols. O pontapé inicial das quatro partidas da nona jornada foi dado às 16h (horário de Brasília; 15h no horário local) deste sábado (29).

Afogados da Ingazeira e Flamengo de Arcoverde asseguraram, respectivamente, a liderança e a vice-liderança com goleadas. Enquanto o Afogados fez 4 a 0 sobre o Ferroviário do Cabo no Vianão, o Fla superou a Cabense por vantagem um pouco mais dilatada, de 5 a 0, no Áureo Bradley. Genildo, Pedro Maycon, Lucas e Márcio assinaram os gols do líder da competição. Os tentos do segundo colocado foram marcados por Erikys, Marlon (duas vezes), Marclênio e Jefferson Renan.

Já as outras duas partidas do dia derradeiro terminaram empatadas. No Carneirão, Vera Cruz e Timbaúba ficaram no 1 a 1. Rafinha, para o Galo das Tabocas, e Candinho, para o Morcego, balançaram as redes em Vitória de Santo Antão. Por sua vez, Barreiros e Centro Limoeirense não saíram do zero no Luiz Brito. Quem folgou na rodada foi o lanterna Íbis.

Classificação da primeira fase e confrontos das quartas de final estão sujeitos a mudanças

Originalmente, a classificação da primeira fase da segunda divisão pernambucana terminou com a soberania do Afogados da Ingazeira e seus 19 pontos. Flamengo de Arcoverde, Vera Cruz, Barreiros e Timbaúba vieram logo em sequência, com 17, 16, 15 e 14 pontos, respectivamente. Distantes do topo da tabela, Centro Limoeirense, Cabense e Ferroviário do Cabo fecharam a zona de classificação com sete, cinco e quatro pontos, nesta ordem. O Íbis somou apenas dois pontos e figurou na última colocação.

Com isso, os embates das quartas de final ficariam da seguinte forma:

Afogados da Ingazeira (1º)* x Ferroviário do Cabo (8º)

Flamengo de Arcoverde (2º)* x Cabense (7º)

Vera Cruz (3º)* x Centro Limoeirense (6º)

Barreiros (4º)* x Timbaúba (5º)

* Decidem a eliminatória em casa

Entretanto, pode haver mudanças na tabela. Barreiros, Centro Limoeirense e Ferroviário do Cabo foram denunciados ao Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) por terem escalado jogadores irregulares em jogos da primeira fase. Inicialmente penalizadas com perda de seis pontos e multa de R$ 300, as equipes recorreram da decisão no tribunal e reconquistaram a pontuação de outrora. O julgamento definitivo do caso está agendado para as 18h da próxima quinta-feira, dia 3 de novembro.

Caso as punições sejam confirmadas, o Barreiros terminará a primeira fase com seis pontos e cairá para a quinta colocação, perdendo, assim, o direito de decidir as quartas de final em seus domínios. O Centro ficará em oitavo, com apenas um ponto somado. O Ferroviário ficaria com maior prejuízo: teria pontuação negativa (-2) e seria o lanterna. Ou seja, estaria eliminado. A vaga do Ferrim ficaria com o Íbis. Mesmo sem ter vencido uma partida sequer, o Pássaro Preto ficaria no sétimo lugar e avançaria à fase decisiva.

A partir daí, os jogos do mata-mata seriam:

Afogados da Ingazeira (1º)* x Centro Limoeirense (8º)

Flamengo de Arcoverde (2º)* x Íbis (7º)

Vera Cruz (3º)* x Cabense (6º)

Timbaúba (4º)* x Barreiros (5º)

* Decidem a eliminatória em casa

Os jogos de ida das quartas estão marcados para o dia 12 de novembro. Já as partidas de volta serão uma semana depois, dia 19. Os horários ainda serão definidos pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).