Torcida do Grêmio volta a esgotar ingressos e decisão com Cruzeiro terá Arena lotada

Quase 31 mil ingressos foram vendidos para Grêmio x Cruzeiro, pelo confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil 2016, na Arena do Grêmio, às 21h45 desta quarta-feira (2). O feriado deve representar mais um público acima dos 50 mil na Arena, o quarto no ano. O recorde foi obtido no clássico Gre-Nal 411, com 53.287 torcedores no estádio gremista.

A torcida está mobilizada pela confirmação da classificação à final. A vantagem é grande e foi obtida em Minas Gerais, no estádio do Mineirão, no jogo de ida. Os gols da partida foram marcados por Luan, ainda no primeiro tempo, e Douglas, de perna direita, no segundo. Os 2 a 0 permitem ao Grêmio administrar o resultado a favor. O time gaúcho pode perder por até um gol de diferença em seus domínios para jogar a final da Copa do Brasil.

No histórico das semifinais, jamais um placar de dois gols de diferença conseguido fora foi revertido, mas é preciso atenção diante de um perigoso Cruzeiro. Os mineiros marcaram cinco gols fora contra o Botafogo e quatro em casa diante do Corinthians; nisso, possuem o melhor ataque da competição.

O Twitter oficial do Grêmio Porto-Alegrense anunciou nesta segunda-feira o esgotamento dos ingressos em todos os setores. Somente a reserva de camarotes pode acomodar mais gremistas na noite de decisão da semifinal. Um telefone foi disponibilizado para os interessados em comparecer ao jogo.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi poupou quase todos os titulares no empate em 0 a 0 diante do Figueirense, em Florianópolis. Somente o goleiro Marcelo Grohe, mostrando-se recuperado de lesão, esteve em campo entre os 11 que devem iniciar diante do Cruzeiro. A expectativa é por manter a equipe do jogo de ida, em Belo Horizonte, com exceção de Maicon. O volante Jailson pode iniciar: Marcelo Grohe; Edilson, Kannemann, Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Jailson, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Luan.