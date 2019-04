Corinthians divulga nota defendendo presidente Roberto de Andrade após nova acusação

A crise interna do Corinthians parece não ter fim. Após uma primeira notícia de que o atual presidente Roberto de Andrade teria assinado um documento dando garantias à construtora Odebrecht, ainda como candidato, a Revista Época noticiou que o presidente repetiu a ação e assinou um contrato de administração da empresa Omni ao estacionamento da Arena Corinthians, quase um mês antes da vitória de Roberto na eleição alvinegra.

Segundo a reportagem, uma reunião oficial aconteceu no dia 5 de fevereiro e a eleição foi dois dias depois. Já o contrato assinado no dia 10 de janeiro, teve assinatura e carimbo presidencial de Roberto, mas ele só viria ser presidente quase um mês depois.

A notícia não caiu bem no lado do Parque São Jorge e o clube tratou de emitir uma nota no começo dessa tarde desmentindo a reportagem e defendendo o presidente Roberto de Andrade. No documento, o clube trata como "falaciosa" e "fantasiosa" a reportagem da revista.

Confira a nota na íntegra:

"Novamente vítima de ataque injustificado à sua honra – sabe-se lá orquestrado por quem ou com qual objetivo –, o presidente Roberto de Andrade Souza vem a público reiterar que jamais fraudou qualquer documento, seja relacionado ao Corinthians, seja em sua vida pessoal ou profissional, como equivocadamente insiste a Revista Época. O contrato objeto desta última matéria foi comercialmente acordado entre as partes, redigido, validado pelo Departamento Jurídico do Clube e encaminhado para a assinatura das outras partes contratantes antes da eleição do Presidente Roberto. Quando o contrato retornou assinado pelas outras partes, Roberto de Andrade já era o presidente do Corinthians e já exercia regularmente seu mandato. A Revista Época foi devidamente informada de que o Presidente Roberto já estava no exercício do mandato quando assinou o documento, mas preferiu insistir em sua fantasiosa e falaciosa versão."