Resultado Atlético MG x Internacional pela Copa do Brasil 2016 (2-2)

Partida de volta válida pelas semifinais da Copa do Brasil 2016. Realizada no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Em jogo truncado, Atlético-MG empata com Inter e avança à segunda final da história

100% focado em garantir a sua permanência na elite do futebol nacional, o Inter também entra em campo no próximo domingo (6), justamente contra o primeiro colocado, o Palmeiras, no Allianz Parque.

Cada vez mais distante do líder Palmeiras, o Galo volta a entrar em campo pelo Brasileirão no domingo (6), quando encara o Coritiba no Couto Pereira.

O adversário do Galo na final será o Grêmio, que ficou no zero diante do Cruzeiro em Porto Alegre nesta noite. A partida de ida no Mineirão terminou em 2 a 1 para os gaúchos. O primeiro duelo irá acontecer no próximo dia 23.

Em uma partida emocionante, com altos e baixos de ambas as equipes, o Atlético-MG empata com o Internacional em 2 a 2 e garante sua classificação para a final por ter vencido os colorados no Beira-Rio por 2 a 1. O sonho do bicampeonato está vivo (Foto: Twitter/ Atlético-MG).

95' FIM DE JOGO NO HORTO. O ATLÉTICO-MG ESTÁ NA FINAL DA COPA DO BRASIL, E IRÁ ENCARAR O GRÊMIO NA GRANDE DECISÃO!!!

95' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG, Clayton entra na vaga de Robinho.

94' CARTÃO VERMELHO PARA O INTERNACIONAL, Após confusão do banco de reservas, que teria sido atingido com um copo atirado pela torcida do Galo, Paulão é expulso.

93 ' CARTÃO AMARELO PARA O INTERNACIONAL, Por reclamação,Ariel e Artur recebem o cartão.

90' TEREMOS QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS

88' CARTÃO AMARELO PARA O ATLÉTICO-MG, Para Rafael Carioca, que acabou de entrar em campo.

86' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG, Destaque do Galo na partida, Otero sai para a entrada de Rafael Carioca.

84' Inter não consegue se impor na partida. O Galo é quem está mais próximo do gol neste instante.

79' Ceará faz falta em Robinho pela lado esquerdo, o atacante do Galo simula uma suposta agressão mas o árbitro, bem posicionado, nada assinala.

75' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL, Ariel entra na vaga de Aylon.

75' SUBSITUIÇÃO NO INTERNACIONAL, Andrigo entra no lugar de Anderson.

73' DANILO FERNANDES DE NOVO, Otero mais uma vez de longa distância obriga o goleiro do Inter a realizar uma grande defesa.

72' OLHA O GALO, Otero finaliza de longe mas Danilo Fernandes manda pra escanteio. Na sequência Fabinho quase desvia para a própria meta.

69' Alan Costa se choca pelo alto no campo de ataque do Inter, defensor cai no chão mas o árbitro não vê. O mesmo só paralisa a partida quando o Galo está no campo de ataque, causando tumulto no gramado do Horto.

Gol de Pratto que vai grantindo o Galo na decisão

66' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL, "Amarelado", Eduardo Sasha entra na vaga de Valdívia, que fazia boa partida.

60' Leandro Donizete faz linda jogada, Pratto recebe na área e bate forte de perna esquerda, sem chances para Danilo Fernandes. Na noite em que completa 100 jogos com a camisa do Galo, Lucas Pratto faz o gol que vai garantindo a vaga atleticana para a grande final da Copa do Brasil.

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG, É DE PRATTO

59' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG, Cazares entra no lugar de Luan

56' PASSOU PERTO, Valdívia cobra falta, a bola desvia na barreira e por pouco não morre no canto esquerdo da meta de Victor.

55' CARTÃO AMARELO PARA O ATLÉTICO-MG, Primeiro cartão para o Galo, após entrada forte de Luan em Valdívia.

Falha de Victor e gol de Anderson: o segundo gol do Inter que vai levando a partida para as penalidades

O gol de Robinho que igualou o marcador no fim da etapa inicial.

50' CARTÃO AMARELO PARA O INTERNACIONAL, Infaltilmente Valdívia puxa o braço de Victor durante a reposição, e recebe o terceiro cartão da partida.

48' William avança pela ponta esquerda do ataque colorado, limpa três marcadores mas demora pra finalizar e perde boa oportunidade.

Confira o gol de Aylon que abriu o marcador na primeira etapa

45' Artur tenta alçar a bola na área, mas a bola toma outra direção e quase engana Victor, que parece estar em uma noite não muito boa no Horto.

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA EM BELO HORIZONTE

Visando iniciar uma pressão, mas com pouca eficiência, o Atlético-MG pecou nas conclusão de suas jogadas e abusou ao dar diversos contra-ataques ao Inter, que aproveitou as oportunidades com Aylon e Anderson para marcar dois gols. Robinho anotou o tento do Galo. Resultado por enquanto vai levando a partida para as penalidades no Independência.

CARTÃO AMARELO PARA O INTERNACIONAL, Após o término da primeira etapa todos os jogadores do Inter vão reclamar com o árbitro que não deixou a equipe colorada bater o escanteio, e o atacante Eduardo Sasha, que está no banco de reservas recebe o segundo cartão da partida.

FIM DE UMA PRIMEIRA ETAPA EMOCIONANTE NO HORTO

48' Uma falha incrível do goleiro Victor, que domina mal e deixa o meia Anderson roubar a bola e empurrar pro fundo do gol.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE

45' Ceará falha no meio de campo, Lucas Pratto arranca com velocidade e toca pra Robinho, que dentro da área bate firme de perna esquerda pra deixar tudo igual no Horto.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO GALO

44' Teremos mais quatro minutos de acréscimos nesta primeira etapa em BH.

40' PERDEU AYLON, Anderson levanta a bola na área, Victor, por mais uma vez, sai mal do gol e Aylon desvia pra fora. Por pouco o Inter não marca o segundo.

39' DANILO FERNANDES! Pratto toca pra Carlos César dentro da área, o lateral finaliza com dificuldades de perna esquerda e Danilo Fernandes defende com segurança no centro do gol.

35' CARTÃO AMARELO PARA O INTERNACIONAL, Por reclamação, Ceará recebe a punição.

32' Rodrigo Dourado arrisca de fora da área mas acaba isolando.

30' NA TRAVEEE! Lucas Pratto domina com categoria o lançamento de Luan, finaliza por baixo de Danilo Fernandes e a bola carimba a trave direita do Inter.

28' Valdívia arrisca de longe mas sem levar muito perigo à meta de Victor. Inter muito melhor neste instante no Horto.

26' É DO GAROTO AYLON. Alan Costa faz o lançamento, Valdívia encontra Anderson que toca para Aylon, que livre de marcação só empurra para o fundo das redes. O Inter está vivo na semifinal da Copa do Brasil.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL

21' CARTÃO AMARELO PARA O INTERNACIONAL, para o garoto Aylon. Primeiro cartão do jogo.

20' Galo chega bem. Após cobrança de escanteio a bola segue viva na área, Robinho arrisca da meia lua mas manda longe.

18' Atlético tenta exercer uma pressão mas falha na conclusão das jogadas, e segue sem levar perigo à meta gaúcha. Já o Inter, busca aproveitar os contra-ataques, que estão aparecendo com frequência até então.

15' Pratto tenta encontrar Robinho na grande área mas Danilo Fernandes sai bem para fazer a defesa.

13' POR POUCO, Mais uma vez o Inter chega com perigo. Victor sai mal do gol após lançamento na área, a bola sobra para Valdívia que finaliza mal, mesmo com a meta adversária vazia.

11' VICTOR, Valdívia de longe bate forte, rasteiro, e obriga o arqueiro do Galo a realizar a primeira grande defesa da noite.

9' Após "cera" de Valdívia, Otero levanta bola na área do Inter mas Erazo cabeceia para fora.

7' Entrada forte de Fabinho em Otero pela esquerda. Vai ter bola na área do Inter.

5' PERDEU! William arranca em velocidade pela direita, encontra Valdívia dentro da área que acaba isolando, perdendo uma boa oportunidade.

1' O QUE É ISSO ERNANDO? O zagueiro do Inter falha feio, a bola sobra pra Lucas Pratto que entra na área, o argentino busca Robinho na segunda trave mas Alan Costa manda pra escanteio.

1' Inter vai ao ataque neste início de jogo, pressionando o Galo.

0' COMEÇA A PARTIDA NO INDEPENDÊNCIA

Fim do hino nacional. Vai começar a partida em Belo Horizonte, muita expectativa para o este duelo entre mineiros e gaúchos.

Equipes em campo diante de um Horto lotado

Atacante Lucas Pratto fará seu jogo de número 100 com o manto alvi-negro. O argentino marcou o gol que deu a vitória para o Galo no duelo de ida no Beira-Rio.

Fim do aquecimento no Independência. Logo logo uma das duas equipes sairá do gramado do Horto com uma vaga garantida na grande decisão da Copa do Brasil 2016.

Há sete anos sem disputar uma decisão de torneio nacional, o Inter entra em campo em Belo Horizonte com: Danilo Fernandes; Ceará, Alan Costa, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho, William, Anderson e Valdívia; Aylon

Galo definido para o duelo: Victor; Carlos César, Gabriel, Erazo, Fábio Santos; Leandro Donizete, Júnior Urso, Otero; Robinho, Lucas Pratto, Luan.

Equipes já estão finalizando o processo de aquecimento no gramado do Horto

No ano passado, Atlético Mineiro e Inter brigavam por uma vaga às semifinais da Copa Libertadores da América. Confira os melhores momentos de dois grandes jogos entre as equipes Atlético-MG x Internacional .

Na luta contra o rebaixamento, estando a uma posição da zona da degola com dois pontos de vantagem sobre o o Vitória, o Inter desperdiçou pontos fundamentais na última rodada do Brasileirão ao empatar por 1 a 1 com o Santa Cruz, em duelo realizado em Porto Alegre.

Ocupando a quarta colocação com 60 pontos, a sete do líder Palmeiras, o Atlético-MG que na base do "Eu Acredito" ainda sonha com o título empatou em BH com o Flamengo na última rodada, em um confronto direto na caça aos palmeirenses.

No duelo Internacional e Atlético Mineiro de ida no Beira-Rio, Otero e Pratto marcaram na vitória do Galo por 2 a 1. William diminuiu para os donos da casa, mantendo a esperança colorada para o duelo de volta.

Entrando já na fase de mata-mata, o Atlético chegou à esta fase batendo Figueirense (oitavas) e Juventude (quartas); em sua campanha, o Inter superou Fortaleza (oitavas) e Santos (quartas).

Atlético-MG e Internacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (03) na segunda partida válida pelas semifinais da Copa do Brasil. Em momentos completamente distintos no Campeonato Brasileiro, os mineiros buscam coroar a boa temporada com o bicampeonato da competição. Já o Colorado, que ainda luta contra o rebaixamento, segue sonhando com a possibilidade de terminar o ano não somente com sua permanência na Série A, mas também com um título de extrema importância no cenário nacional.

