Resultado Grêmio x Cruzeiro pela Copa do Brasil 2016 (0-0)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão. Obrigado pela companhia, torcedor. Em instantes, o pós-jogo desta grande partida na Arena do Grêmio!

50' Termina a partida! Grêmio faz lição de casa, segura Cruzeiro com 0 a 0 e está na final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG!

48' Arbitragem manda Cruzeiro a repetir cobrança de falta. Bola sai pela linha de fundo.

47' Edimar sofre falta de Pedro Geromel na entrada da área.

46' SUBSITUIÇÃO NO GRÊMIO!

Sai: Rafael Tyere; Entra: Douglas

45' Teremos seis minutos de acréscimo!

44' NÃO VALEU! Luan recebe na frente e manda para o gol, mas arbitragem já havia flagrado a posição de impedimento do camisa 7.

43' Alisson cruza da esquerda e Ábila aparece para cabecear pela linha de fundo.

40' Cruzeiro toma espaço no ataque, mas defesa do Grêmio está muito bem postada.

38' Goleiro do Grêmio irá permanecer na partida.

36' Marcelo Grohe volta a sentir dores no pé e provavelmente será substituído.

34' Grêmio apenas administra o resultado nestes minutos finais.

30' Marcelo Grohe cai no gramado e recebe atendimento médico.

28' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

Sai: Ramiro; Entra: Jaílson

27' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Willian; Entra: Alex

25' Agora é Marcelo Oliveira que reclama de pênalti. Arbitragem manda seguir e adverte o jogador verbalmente.

23' Ramiro é derrubado por Bruno Rodrigo, pede pênalti e arbitragem manda seguir.

21' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Robinho; Entra: Ábila

20' Rafael Sóbis é puxado e arbitragem flagra a infração.

19' Pedro Geromel cabeceia e Rafael executa mais uma defesa.

18' RAFAEL! Ramiro manda a bomba de fora da área e o goleiro do Cruzeiro voa na bola para espalmar.

16' Rafael Sóbis arrisca de fora da área e Marcelo Grohe defende sem maiores problemas.

13' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Arrascaeta; Entra: Rafael Sóbis

12' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

Sai: Pedro Rocha; Entra: Everton

11' Edilson cobra falta da direita e zaga do Cruzeiro leva a melhor.

08' Grêmio quase marca gol olímpico em cobrança de escanteio. Bola acerta a trave!

07' RAFAEEEEEEEEEEEEEEEEEL! Grêmio chega no contra-ataque com Douglas, Luan e Pedro Rocha, que ficou cara a cara com o goleiro celeste, que impede o gol à queima-roupa.

05' GROHE! Robinho arma contra-ataque e passa para Alisson, que corta Geromel, bate no canto e goleiro do Grêmio espalma para escanteio.

03' Robinho manda cobrança fechada e Marcelo Oliveira alivia o perigo.

02' Willian é derrubado por Walace e arbitragem marca falta. Vem bola na área do Grêmio!

01' Grêmio retorna pressionando a saída de bola do Cruzeiro. Edimar quase perdeu o domínio da redonda.

00' Começam as emoções da segunda etapa de Grêmio e Cruzeiro! Vamos para os últimos 45 minutos da semifinal!

Cruzeiro também volta sem alterações.

Grêmio está de volta para o segundo tempo. Sem alterações!

48' Final de primeiro tempo na Arena! Grêmio e Cruzeiro vão saindo de campo sem gols nestes primeiros 45 minutos.

47' Ariel Cabral é lançado, mas a defesa gremista faz o corte.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

42' Cruzeiro tem mais volume de jogo, mas Grêmio fecha a porta pelo meio.

40' Robinho cai na entrada da área e pede falta. Arbitragem manda o lance seguir.

38' Ariel comete falta em Luan. Douglas cobra infração e Lucas Romero afasta o perigo.

35' Mais um lançamento para Pedro Rocha. Desta vez, o goleiro Rafael foi quem ficou com a bola.

34' Pedro Rocha é lançado no ataque, mas Léo é mais eficiente e se antecipa para fazer o corte.

32' Muitas faltas marcadas neste momento, sobretudo no meio de campo.

30' Partida esfria neste momento. Grêmio um pouco mais nervoso em campo.

27' PRA FORA! Arrascaeta cobra colocado e manda por cima da meta de Marcelo Grohe.

26' É FALTA! Henrique é derrubado por Marcelo Oliveira na entrada da área. Chance excelente para o Cruzeiro.

25' Cobrança de escanteio termina no desvio de Maicon. Mais um tiro de canto para o Cruzeiro...

24' Willian arrisca de fora da área, bola desvia, sai pela linha de fundo e ganha escanteio.

22' NO TRAVESSÃO! Ariel Cabral arrisca, com categoria, de fora da área e a bola acerta no poste superior da meta defendida por Marcelo Grohe.

19' Tentativa de lançamento para Willian termina no corte de Marcelo Oliveira.

17' Kannemann acerta Willian, que recebe atendimento médico. Atacante sofreu um corte e possívelmente terá que receber pontos no intervalo.

15' Grêmio chega com Luan pela esquerda e cruza. Finalização gaúcha vai por cima da meta de Rafael.

14' Walace também arrisca para o gol e manda longe da meta de Rafael.

13' Robinho aparece muito bem na entrada da área e bate de primeira. Marcelo Grohe faz a defesa.

11' Ramiro aparece bem e cruza visando Pedro Rocha, mas Henrique aparece e faz o corte providencial.

09' Defesa do Grêmio se acerta e Cruzeiro é obrigado a apostar nos lançamentos longos.

08' Robinho puxa contra-ataque para o Cruzeiro após escanteio do Grêmio, mas acaba desarmado.

07' Grêmio descola escanteio após Lucas Romero mandar pela linha de fundo.

05' Douglas cobra falta fechado e bola acaba saindo pela linha lateral.

04' Edilson sofre falta na direita. Vem bola na área do Cruzeiro!

03' Henrique toca de mão na bola e é flagrado pela arbitragem.

02' Cruzeiro não deixa o Grêmio tomar as rédeas da partida. Mineiros atacam ostensivaemente.

01' Willian tenta o primeiro ataque do jogo, mas acaba desarmado.

00' Rola a bola para Grêmio e Cruzeiro! Vamos para os primeiros 45 minutos de partida.

Em instantes, Grêmio e Cruzeiro pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado na Arena do Grêmio.

Grêmio e Cruzeiro em campo neste momento!

Arena do Grêmio vai sendo ocupada pelos torcedores. Pouco mais de 30 mil já ocuparam seus lugares. Faltam 25 minutos para o início deste grande duelo.

Enquanto o Grêmio manteve a escalação que venceu a primeira partida, Mano Menezes ousou e reformulou a equipe celeste, com Lucas Romero na lateral direita, além de optar por Alisson e Willian, mantendo a dupla Sóbis/Ábila no banco de reservas.

GRÊMIO DEFINIDO! Renato Portaluppi também confirma Tricolor Gaúcho: Marcelo Grohe; Edilson, Kannemann, Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Luan.

CRUZEIRO ESCALADO! Mano Menezes surpreende e promove várias alterações no time: Rafael; Lucas Romero, Léo, Bruno Rodrigo e Edimar; Ariel Cabral, Henrique, Robinho, Alisson e Arrascaeta; Willian.

Confira como foi a chegada do Grêmio na Arena

Grêmio também já está na Arena. Mandantes foram recebidos com muita festa pela torcida!

Chegada do Cruzeiro à Arena do Grêmio bastante conturbada. Ônibus da delegação celeste acabou sendo apedrejado por gremistas.

Com expectativa de recorde de público, a Arena do Grêmio irá receber a partida entre Grêmio x Cruzeiro, válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

FIQUE DE OLHO: Luan, atacante do Grêmio! Apesar da vantagem gremista nesta noite, é sempre importante marcar gols para ficar cada vez mais próximo da vaga na final. Assim como no Mineirão, o camisa 7 será uma das principais armas do técnico Renato Portaluppi.

FIQUE DE OLHO: Rafael, goleiro do Cruzeiro! Em desvantagem na semifinal, a Raposa precisa, sobretudo, focar em não sofrer gols. Com isso, o camisa 12 celeste, conhecido por defender pênaltis, é uma das esperanças mineiras nesta noite na Arena do Grêmio.

O Twitter oficial do Grêmio anunciou, na segunda-feira (31), o esgotamento dos ingressos em todos os setores. Somente a reserva de camarotes pode acomodar mais gremistas na noite de decisão da semifinal. Um telefone foi disponibilizado para os interessados em comparecer ao jogo.

O técnico Renato Portaluppi é largamente experiente no futebol, tanto como jogador, como na carreira de técnico. Já vivenciou título da competição pelo Fluminense, em 2007 e sabe do que é preciso para disputá-la. Ciente da vantagem, o treinador gremista pede foco e concentração durante o jogo da volta. De acordo com o comandante, é necessário para evitar qualquer clima de "já ganhou".

O goleiro Marcelo Grohe acompanhou a ideia. O goleiro de convocações para seleção brasileira espera uma partida segura do time no sistema defensivo em Grêmio x Cruzeiro hoje. "Independentemente do resultado, a gente tem que entrar como se o confronto estivesse 0 a 0. A vitória lá foi boa. Não podemos negar isso. Fazer gols fora nessa competição é sempre importante, mas é um confronto de 180 minutos. Temos que entrar concentrados e não relaxar", comentou.

"Faz 9 anos que o Grêmio não chega em uma final de grande competição. Estamos focados nisso. Precisamos confirmar agora dentro de casa, fazendo um jogo concentrado e focado", afirmou Grohe.

O meia Robinho comentou sobre o time precisar superar a ansiedade da decisão no jogo Grêmio x Cruzeiro: "Eu acho que vamos deixar a ansiedade toda aqui (no treino). Muitos jogadores estão ansiosos e sou um deles. Mas tenho certeza que esta ansiedade vai ter que ficar fora do campo, porque a gente precisa buscar o resultado. Vamos nos preparar para fazer o melhor", disse.

Ele também acredita em uma nova postura e em uma atuação mais inteligente da equipe mineira para triunfar na Arena gremista: "Vamos necessitar da inteligência que nós não tivemos em BH. A gente sabe da dificuldade. É difícil o Grêmio perder em casa por dois gols de diferença. Faz tempo que isso não acontece, mas vamos em busca. Nosso time é forte, tem jogadores experientes, e tenho certeza que o Mano vai traçar uma estratégia boa pra esse jogo", reiterou o meio-campista.

O Grêmio vai com força máxima, em discursos de manter a cautela e a atenção. Nas arquibancadas, serão mais de 50 mil gremistas, que esgotaram os ingressos colocados à venda. Já o Cruzeiro espelha-se nos bons confrontos realizados nos mata-matas anteriores, quando eliminou Botafogo e Corinthians, além de toda sua tradicional história na Copa do Brasil. Os jogadores demonstraram ainda acreditaram na classificação para grande final.

Pelo lado do Cruzeiro, houve novidade no treino realizado já em Porto Alegre: o volante Henrique, que não participou dos últimos dois jogos, se recuperou de lesão e deve estar em campo com os demais jogadores pela missão por uma vaga na final.

O Grêmio arrancou com boa vantagem no jogo de ida, no Mineirão, em gols de Luan e Douglas. O Cruzeiro, por sua vez, precisa lutar pela reversão do resultado em plena Arena. Às 21h45 da noite desta quarta-feira (2), em Porto Alegre, uma das equipes azuis estará credenciada a mais uma final de Copa. São dois tetracampeões e as camisas devem ser bastante respeitadas.

