De volta ao time titular, William Oliveira ainda não sabe se terá o contrato renovado

Eurico Miranda tem a fama de sempre observar as atuações dos destaques das equipes pequenas no Campeonato Carioca, e normalmente reforça o elenco vascaíno com alguns atletas nos quais a comissão técnica vê algum potencial. Esse foi o caso de William Oliveira.

O volante tem 24 anos e atuou por cinco diferentes clubes na carreira, antes de chegar ao Vasco. Jogando pelo Madureira no Estadual deste ano, William se destacou por sua polivalência. O jogador tem como principais características sua boa velocidade e sua entrega, que somadas a outros fatores, despertaram a atenção do Gigante da Colina para a disputa da Série B.

Ainda que com alguns jogadores renomados exercendo a mesma função que William no elenco vascaíno, o jovem atleta impressionou o técnico Jorginho nos treinamentos e logo recebou uma oportunidade, na vitória por 2 a 0 contra o Vila Nova, fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Após estrear, o jogador foi recebendo a oportunidade de atuar por mais tempo, até chegar ao posto de titular da equipe. Agradando não só ao técnico Jorginho, mas também a torcida, o volante vascaíno decaiu junto às atuações ruins do time, logo após a perda da longa invencibilidade que havia começado a ser construída ainda em 2015.

Caminhando ao final da temporada, o então titular Marcelo Mattos se contundiu, e outros experientes jogadores não agradaram na equipe titular, como Diguinho, Julio dos Santos e Bruno Gallo, assim, William volta a ser titular ao lado de Douglas nessa reta final do campeonato, voltando a ter boas atuações e ganhar a confiança da torcida.

"Nós temos uma equipe forte. O momento na competição não é bom, mas estamos trabalhando forte todos os dias pelo nosso objetivo de voltar para a Série A. Vamos em busca dos três pontos contra o Brasil de Pelotas, tentar passar o Atlético-GO e garantir a vaga na primeira divisão", disse William quando questionado sobre a fase irregular do Vasco.

Emprestado pelo Madureira até o final da temporada, o atleta ainda não sabe se permanecerá em São Januário e não tem falado muito sobre o assunto com a imprensa. Entretanto, é provável que seu contrato seja renovado, até porque os outros atletas que exercem a mesma função são mais velhos, e já demonstraram sentir bastante fisicamente durante temporada.

"Minha intenção, claro, é ficar. Ficarei muito feliz. Mas a renovação, por enquanto, vai ter que esperar. Agora o meu foco é 100% no objetivo da equipe de voltar para a Série A. Isso fica com os meus empresários, não estou pensando nisso agora. Só quero ajudar o Vasco a subir", disse o jogador quando questionado sobre sua renovação.

Vice-líder da Série B, o Vasco vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Brasil de Pelotas no próximo sábado (5), às 16h30. Os cariocas precisam vencer e torcer por mais um tropeço do Atlético-GO para voltarem à liderança.