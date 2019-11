Resultado São Paulo x Corinthians no Brasileirão 2016 (4-0)

Um grande abraço, fica o convite e até a próxima.

O Corinthians novamente toma quatro gols e certamente entrará em crise nessa reta final.

O Tricolor goleia o rival Corinthians e escapa da zona de rebaixamento.

93' Acabou!

92' GOLEADA! Contra-ataque gigante, João Schimit serve Luis Araújo, que entra livre e dá no cantinho na saída de Cássio.

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUIS ARAÚJO, DO SÃO PAULO!

90' Timão tenta alguma coisa ainda. Difícil.

89' Mais cinco minutos.

88' Partida virou uma guerra. Só foiçada.

87' AMARELO, LUIS ARAÚJO. Matou ataque corinthiano.

86' Mais um passe errado corinthiano... Foi o jogo todo assim.

85' Reta final de jogo.

84' AMARELO, WESLEY. Deu um rodo em Rildo.

83' MUDA O TRICOLOR: Wesley entra e sai David Neres.

82' Rildo teve mais uma chance e novamente erra.

81' Festa total no Morumbi.

80' MUDA O TRICOLOR: Pedro entra e sai Chaves.

79' Timão chegava pela esquerda, mas Rildo tocou errado na pequena área.

78' Corinthians não consegue fazer nada em campo.

77' Jogadores corinthianos apáticos demais. Parecem nem sentir.

76' Ainda pesa bastante o recente 6 a 1 no ano passado. Torcedor vai ao delírio.

75' São Paulo joga como quer!

74' Willians comete falta em Cueva, homem do jogo.

73' A atuação do Fágner é uma coisa pavorosa.

72' Torcida canta olé!

71' Corinthians é um show de horrores no Morumbi.

70' MUDA O CORINTHIANS: Camacho entra e sai Guilherme.

69' Corinthians totalmente perdidinho.

68' Timão tenta com Romero, mas ele sai com bola e tudo.

67' Se o tricolor apertar, enfia goleada no Morumbi.

66' DESENCANTOU! Cueva enfia, Chaves recebe com liberdade, bate cruzado e manda no cantinho!

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CHAVES, DO SÃO PAULO!

64' CÁSSIO! João Schimit manda de longe e o goleiro só desvia em escanteio.

63' Corinthians perdidinho na partida.

62' MUDA O TIMÃO: Rildo na vaga de Marquinhos Gabriel.

61' PRA MATAR! Cueva enfia para entrada do Neres. Arana foi tirar e foi todo mole. O garoto recuperou e bateu na saída do Cássio.

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DAVID NERES, DO SÃO PAULO!

59' PRA FOOOORA! Contra-ataque tricolor com Cueva puxando pra diagonal e servindo Chaves entre a defesa. Um tapa colocado de frente ao gol, mas pra fora!

58' Tricolores tentam provocar e Corinthians vai caindo.

57' E o jogo será reiniciado.

56' Deve vir punição ao time tricolor.

55' Há muitas reclamações e o juiz já anotou mais uma paralisação.

54' E o jogo tá parado por sinalizadores. Novamente.

53' AMARELO, RODRIGUINHO. Foi o clássico rodo. Parecia video-game.

52' Oswaldo muda o Timão. Romero atua mais centralizado no ataque e Guilherme joga na criação.

51' FOOORA! Cruzamento de Marquinhos Gabriel, Giovanni se antecipa, testa e manda pra fora.

50' Romero ainda não conseguiu acertar nada. Vida fácil pra zaga tricolor.

49' Os dois times brigam contra a bola.

48' Luis Araújo manda de fora e Cássio pega sem problemas.

47' Chaves tenta de bicicleta, mas isola.

46' Chaves arrancou pela esquerda, mas foi desarmado por Willians.

45' Tudo pronto, a bola volta a rolar.

MUDA O TIMÃO: Arana entra na vaga de Uendel.

Equipes retornam para a segunda etapa.

O segundo tempo promete muito.

Corinthians erra muitos passes e não tem sequência nas jogadas, apesar de ter criado ótima chance.

O São Paulo vence com gol de Cueva após pênalti muito discutível e vai escapando do rebaixamento. Jogo é muito fraco no Morumbi.

47' Acabou!

46' QUAAASE! Cruzamente rasteiro de Marquinhos, a bola passa por todos e Mena salva do pé de Romero!

45' Corinthians tem mais a bola, mas erra demais.

44' E teremos mais três minutos.

43' PRA FOOOOOOOOOORA! Lindo lance de Giovanni, abrindo pra Uendel, que cruzou no segundo pau e Romero perdeu debaixo do gol!

42' É um festival de erros no Morumbi.

41' Entrada forte de carrinho de Luis Araújo em Romero. Juiz ignorou o cartão.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' MUDA O SÃO PAULO: Kelvin sai e entra Luis Araújo.

38' Não dá mais para Kelvin, que sente a coxa.

37' Thiago Mendes manda de fora e isola.

36' Corinthians não consegue trocar três passes na defesa.

35' E já já o São Paulo fará uma mudança.

34' DENIS! Rodriguinho avança pelo meio, senta o pé direito e Denis cai bem pra defender.

33' FOOOOOOORA! Chaves gira bem contra Vilson, leva na força e bate de canhota, mas manda na rede do lado de fora.

32' São muitos passes errados para apenas meia hora de jogo.

31' É um jogo tão feio que até lateral é péssimo.

30' É um jogo muito fraco tecnicamente.

29' Agora o juiz vai conversar com o banco do São Paulo.

28' AMARELO, ROMERO. Entrada muito forte em Kelvin.

27' Torcida vaia muito o time corinthiano.

26' São Paulo procurando muito Kelvin pela esquerda.

25' Sempre Cueva nas bolas paradas.

24' Balbuena comete falta em Chaves. Chance de mandar bola na área.

23' Muita dificuldade corinthiana em sair jogando.

22' Corinthians errando um caminhão de passes no meio-campo.

21' E segue sinalizador nas arquibancadas do Morumbi.

20' Jogo muito ruim no Morumbi, Poucas emoções.

19' Partida nervosa. Jogadores se provocando.

18' Jogo reiniciado.

17' E o juiz para o jogo por ter sinalizador acesso....

16' AMARELO, JOÃO SCHIMIT. Matou contra-ataque.

15' QUE CATEGORIA! Cavadinha, no meio, matando Cássio!

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CUEVA, DO TRICOLOR!

13' Cueva na bola.

12' AMARELO, VILSON. Por reclamação. Todo o time pressiona.

11' PÊNALTI! Kelvin recebe na esquerda, traz na diagonal, divide com Fágner e cai. O juiz foi na dele e apita a falta.

10' Kelvin recebe na esquerda após erro de Rodriguinho, mas chuta muito mal de canhota.

9' Agora foi a vez de David Neres cometer uma falta dupla em Marquinhos Gabriel.

8' Solada de Guilherme em Maicon. Primeira falta mais pesada.

7' Timão tenta sair do abafa na base do contra-ataque.

6' Jogo começa feio demais. Muitos erros de criação.

5' Giovanni bate da esquerda, mas na mão do Denis.

4' Boa tabela entre Marquinhos e Guilherme, mas Maicon afasta o perigo. Escanteio.

3' Tricolor tenta se impor e furar o bloqueio alvinegro.

2' Corinthians começa todo fechadinho em seu campo.

1' A torcida tricolor canta alto noMorumbi.

0' Começou!

Timão com camisa preta listrada em branca na horizontal, calção e meias pretas.

São Paulo com camisa branca com listras vermelhas e pretas na altura do peito, calção e meias brancas.

São Paulo vem de derrota contra o lanterna América. Corinthians vem de empate contra Chapecoense em casa.

Muita festa da torcida tricolor. Muita gente no Morumbi.

Claúdio Francisco Lima, do Sergipe, será o juiz do jogo.

Times perfilados, momento do Hino Nacional Brasileiro.

Equipes sobem ao gramado. Protoco oficial da CBF.

A goleada há quase um ano ainda repercute forte demais no lado tricolor. Chance de revanche?

Pressão enorme pra cima das duas equipes. A torcida tricolor pode ajudar e atrapalhar na mesma moeda.

Timão querendo uma vaga no G6 e a vitória é quase que obrigatória.

O Tricolor quer espantar de vez as chances de rebaixamento e complicar a vida do rival na busca da Libertadores.

Noite de tempo frio na capital paulista. Morumbi com mais de 44 mil pessoas e já já os times sobem.

Timão com Cássio; Fágner, Vilson, Balbuena, Uendel; Willians; Giovanni Augusto, Rodriguinho, Guilherme, Marquinhos Gabriel; Romero. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Tricolor com Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio, Mena; Thiago Mendes, João Schimit, David Neres, Cueva, Kelvin; Chaves. Técnico: Ricardo Gomes.

Equipes escaladas!

Um torcedor são-paulino foi preso após matar uma galinha à pauladas.

As equipes se preparam e estão presentes no Morumbi. Teremos apenas tricolores no estádio.

A VAVEL Brasil traz tudo o São Paulo x Corinthians à partir das 19h, pelo horário brasileiro de verão.

Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada nesta semana. O que demonstra que o torcedor são-paulino tem correspondido a iniciativa da diretoria em diminuir o valor das entradas.

Autor do gol no Majestoso do primeiro turno, que terminou em 1 a 1 na Arena Corinthians, o peruano Christian Cueva que segue com um dos grandes jogadores do Tricolor nesta temporada projetou o clássico e exaltou a torcida são-paulina e comentou a possibilidade, mesmo que distante, de conquistar uma vaga na próxima Libertadores da América.

Após mais de uma década, o atacante Jô acertou sua volta ao Corinthians nesta última semana. Mais experiente e com uma carreira vitoriosa, o jogador de 29 anos falou sobre a expectativa de vestir novamente o manto alvi-negro.

"Corinthians é minha casa. Quando surgiu a possibilidade de voltar, independente de colocação ou que divisão estivesse, foi minha melhor escolha. O clube cresceu e tem uma estrutura que realmente é muito boa. Passei por clubes na Europa, e poucos têm uma estrutura dessa. Antigamente tinha container, chuveiro gelado, mas o Corinthians é assim. Viver o dia a dia, estar de corpo e alma. A estrutura é maravilhosa", declarou Jô.

Visando manter o tabu diante do Tricolor no Estádio do Morumbi, o lateral Fagner projetou o duelo e falou sobre sua carreira e as recentes convocações para a Seleção Brasileira do comandante Tite.

"Todo clássico tem sua tensão natural. O Corinthians tem de repetir o que fez contra o Flamengo, fora de casa, conseguindo se impor. Nervosismo a gente deixa de fora, para o adversário, queremos a vitória, sabemos a importância disso. Sorte é uma coisa relativa, a gente não pode ter só sorte na vida. Existem muitos outros fatores. Me sinto uma pessoa privilegiada. São 10 anos de carreira, estou no Corinthians, hoje faço parte da Seleção, tenho uma família maravilhosa", concluiu.

O Morumbi promete grande público, com mais de 45 mil pessoas em torcida única.

Fique de olho São Paulo e Corinthians : Rorigo Caio, volante: Convocado por Tite, Rodrigo é um dos que se salva num ano atípico.

Fique de olho São Paulo e Corinthians: Guilherme, atacante: Criticado pela falta de raça, o camisa 10 mostra enorme qualidade, mas sem encaixar bons jogos.

Além disso, Cássio está de volta após lesão de Walter. já no ataque, Guilherme entra na vaga de Marlone.

O Corinthians enfrenta problemas internos, como vazamento. Mas no lado esportivo, muita comodidade pra quem precisa de uma das vagas.

O São Paulo ainda não definiu a equipe, mas ao que tudo indica, Wesley seguirá pela lateral direita, enquanto Denis faz tratamento técnico.

Com ingressos mais baratos a diretoria tricolor já reservou mais de 45 mil ingresssos. Teremos Morumbi lotado e com torcida única, lei do estado paulista.

Nesse ano, dois duelos e ambos em Itaquera do São Paulo e Corinthians. Pelo Paulistão vitória corinthiana por 2 a 0. Já no primeiro turno, empate e primeiro ponto conquistado pelo Tricolor.

Relembre a humilhação corinthiana quase um ano depois em São Paulo x Corinthians .

Os jogadores do São Paulo ainda não engoliram o 6 a 1 corinthiano na festa do hexa. Alguns atletas estiveram em um dos lados.

Essa crise tem batido no comando da equipe. Oswaldo de Oliveira retorna e tem a missão de conduzir o seu time à Libertadores.

A semana corinthiana foi pesada. Isso porque denúncias contra o presidente Roberto de Andrade, além de um suposto medo do estacionamento da Arena Corinthians ir para na Radial Leste, importante avenida paulista.

Atual campeão, mas sem quase ninguém daquele time, o Corinthians tem sofrido demais durante a temporada com regularidade. Mas ainda assim, o time não corre riscos de rebaixamento.

Já o Timão quer espantar a crise técnica e de bastidor. Após empate em casa contra Chapecoense, o alvinegro saiu do G6, mas ainda só depende de si para avançar.

Ao mesmo tempo, um triunfo atrapalha demais o time rival na busca pelo G6 da Libertadores. Num mesmo jogo, dois bons objetivos.

No lado tricolor, a vitória é fundamental para acabar de vez com o fantasma do rebaixamento no Brasileirão. O time é um dos poucos que nunca caíram no nacional.

Encontro de duas equipes inimigas e que se enfrentam por objetivos diferentes, ainda que quase semelhantes.

Sábado agradável e ótimo pra se acompanhar um dos maiores clássico do futebol brasileiro. Nada mais, nada menos do que São Paulo x Corinthians!

