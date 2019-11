Resultado Ponte Preta x Santos no Brasileirão 2016 (1-2)

A Twitter List by mneves_

Sem margem para erros. Assim pensam Ponte Preta e Santos para o duelo deste sábado (5), às 21h, em Campinas. Apesar de objetivos diferentes – G6 para os pontepretanos e o título para os santistas -, as duas equipes sabem perfeitamente que um tropeço no Moisés Lucarelli pode encerrar o objetivo de cada um já que podem terminar até nove pontos atrás dos seus concorrentes.

O retrospecto recente indica um jogo equilibrado. Nos últimos 26 jogos, foram treze vitórias do Santos, dez vitórias da Ponte Preta e outros três empates. Um dado, porém, joga a favor do time campineiro: o Peixe não vence em Campinas desde 2004 em jogos válidos por torneios nacionais. No primeiro turno, na Vila Belmiro, vitória do Santos por 3x1.

Apesar da posição tranquila na tabela em relação à zona de rebaixamento, primeiro objetivo do clube, a semana da Ponte Preta não foi das mais tranquilas. A notícia de um pré-contrato assinado pelo atacante Roger com o Botafogo fez com que a diretoria tomasse a decisão de rescindir o contrato com o atacante antes mesmo do final do campeonato.

Pivô da polêmica, Roger diz não concordar com a postura dos dirigentes da Macaca: “Não concordo com a forma como estou saindo. Isso me frustra um pouco, me deixa chateado, mas tenho de acatar. Na minha opinião, cometeram um erro comigo, uma grande injustiça”, afirmou o atacante.

Dentro de campo, o técnico Eduardo Baptista sinaliza a entrada óbvia de William Pottker no lugar de Roger. Pottker já vem fazendo boas partidas ao longo do ano e não deve ser um problema para a Macaca nesta reta final. Se no ataque e na defesa Eduardo não apresenta dúvidas, o meio-campo ainda é uma incógnita. Eduardo testou Wendel e Elton ao lado do volante João Vitor, único garantido no setor.

Apesar dos questionamentos sobre a motivação, o elenco pontepretano nega qualquer possibilidade de corpo mole nas últimas partidas. O aumento das vagas na Libertadores pode ajudar nesse processo.

“Lógico que o primeiro objetivo, como sempre dissemos, foi atingido. Não foi fácil chegar aos 45 pontos. Temos 15 pontos para disputar por uma camisa tradicional como a da Ponte. Temos que se dedicar ao máximo, somar o máximo de pontos. O torcedor pode ter certeza que não tem ninguém de férias”, afirmou Wendel.

A provável Ponte Preta vs Santos será: Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Antônio Carlos e Reinaldo; João Vitor, Wendel (Elton) e Maycon (Thiago Galhardo); Clayson, Rhayner e William Pottker.

O Peixe terá uma missão ingrata diante da Ponte Preta nesse sábado. Além do tabu de não vencer a Ponte em Campinas desde 2004 por campeonatos nacionais, viu todos os rivais paulistas perderem para a Macaca neste Brasileiro. Palmeiras, São Paulo e Corinthians não conseguiram conquistar um ponto sequer em Campinas.

Dorival Júnior sabe que a dificuldade é grande, mas que os três pontos são vitais para quem deseja o título brasileiro. Um tropeço pode deixar o time santista nove pontos atrás do líder Palmeiras com apenas 12 pontos em disputa. Mesmo com boa situação no campeonato, ele tem recebido críticas que considera injustas.

“Nós temos a melhor sequência de jogos nos últimos anos em Ponte Preta x Santos. E as pessoas falando em queda de produção. Ninguém sustenta um campeonato jogando no limite. Não tem como. Tivemos desgaste enorme, é muito difícil manter o nível. Os times sentem, Atlético Mineiro e Palmeiras sentiram também, e o Santos se mantém em boa colocação, mesmo com muitos problemas”, afirmou Dorival.

Ricardo Oliveira endossa as palavras de Dorival e acredita no título do Santos. “Estamos na briga. Todos estão concentrados, cientes da dificuldade de jogar em Campinas, mas estamos motivados para brigar por coisas grandes na competição. Nosso comprometimento é total para este desafio”, afirmou o atacante santista.

O treinador santista só tem dores de cabeça com a dupla de zaga em Ponte Preta x Santos . Luiz Felipe e Gustavo Henrique seguem fora do time e serão substituídos por David Braz e Fabián Noguera, que já vem jogando juntos. No banco, ele não terá o atacante Paulinho, também lesionado.

Desta forma, o Santos deve jogar com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Fabián Noguera e Zeca; Thiago Maia, Renato e Jean Mota; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.