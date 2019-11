Resultado Vitória 1-2 Atlético-PR AO no Brasileirão 2016

46 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Teremos um minuto de acréscimo

43 min: No Vitória sai Flávio e entra Cárdenas

42 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! Lucho rouba a bola e toca para Pablo que sozinho toca por cima do goleiro e vira o jogo no Barradão

40 min: UUUUH! Zé Love recebe na área, ajeita e chuta na trave

33 min: Marinho arranca da direita e tenta o chute, a bola explode na zaga do Atlético-PR

29 min: GOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! Lucas Fernandes recebe bom passe, e toca para Pablo sozinho sem goleiro empatar o jogo

21 min: Marinho levanta a bola na área mas a zaga paranaense afasta o perigo

15 min: Pablo tenta a jogada na entrada da área mas Kanu faz o corte

10 min: Nicolas recebe lançamento de Paulo André mas perde o domínio da bola

4 min: GOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Marinho recebe lançamento, bate, a bola sobra novamente para o atacante que limpa a zaga e abre o placar o barradão

0 min: Começa o jogo!

Já o Atlético-PR está confirmado com: Weverton, Léo, Paulo André, Marcão e Nicolas; Otávio, Ernani, Lucho Gonzalez, Lucas Fernandes e Nikão; Pablo.

O Vitória vem a campo com: Fernando Miguel, Diego Renan, Victor Ramos, Kanu e Euller; Zé Welison, Willian Farias e Flávio; Marinho, Kieza e Zé Love.

Vamos as escalações das equipes!

A Twitter List by mneves_

Restando cinco rodadas, ou quinze pintos em disputa para Vitória e Atlético-PR, os rubro-negros se enfrentam neste domingo (6), às 17 horas (de Brasília), em Salvador no Vitória x Atlético-PR , sustentando lutas distintas na tabela de classificação. De um lado, os mandantes do Vitória, tentam desesperadamente escapar da incômoda zona de rebaixamento. Ocupando a 17ª posição, os baianos precisam da vitória, além de um tropeço do Internacional, que pega o líder, Palmeiras, para terminarem a rodada fora da degola.

Contudo, pelo lado paranaense, os atleticanos pensam também em triunfo, mas em luta completamente antagônica. Na sexta colocação, o Atlético ocupa a última posição do G-6, o grupo de seis clubes que se classificam para a Copa Libertadores da América, o que significaria um sonho realizado na temporada, caso a equipe consiga sustentar tal desempenho nas cinco partidas que restam.

O Vitória vem de resultado, de certo modo, positivo, já que a equipe conseguiu arrancar um bravo empate diante do Fluminense, na reabertura do Maracanã para os tricolores, após estarem perdendo pelo placar de 2 a 1. Pelo outro lado, o Atlético-PR, não pode se vangloriar do último jogo. A equipe comandada por Paulo Autuori foi superada pelo Cruzeiro, na Arena da Baixada, pelo placar de 1 a 0.

Com Zé Love à disposição, Argel finaliza preparação do Vitória

Argel Fucks finalizou a preparação do Vitória para o confronto que pode ser decisivo, diante do Atlético-PR, neste domingo. No Barradão, palco do duelo, o treinador propôs um trabalho tático, visando o aprimoramento da postura da equipe diante do esquema do adversário, seguido de uma atividade voltada a pratica das bolas paradas, tanto ofensiva quanto defensivamente. Repetindo por diversas vezes as mesmas jogadas, Fucks fez questão de levar seus atletas à exaustão, tentando não dar nenhuma oportunidade no fundamento ao adversário, forte em jogadas de bolas aéreas.

A principal notícia para o torcedor do rubro-negro é o retorno do atacante Zé Love. O jogador ficou de fora do empate por 2 a 2 diante do Fluminense, no Maracanã, na última sexta feira, pois cumpria suspensão automática pelo número de cartões amarelos recebidos. Contudo, o volante Marcelo estará inapto a ser escalado, pelo mesmo motivo de Love na rodada anterior. Outra novidade divulgada por Argel é a entrada de Flávio no meio campo, ao lado de Willian Farias e José Welison.

Sem mistério, Autuori define Atlético em último trabalho, já em Salvador

Visando definir a equipe que enfrenta do Vitória neste domingo, Paulo Autuori não fez questão do efeito surpresa e deixou claro o elenco que deverá ir à campo. O trabalho, no CT Osório Villas-Boas, do Bahia, foi recheado de jogadas de bola parada, assim como o do rival. Os vinte relacionados se movimentaram, mesclando jogadas ofensivas e defensivas, de bolas alçadas na área, jogadas ensaiadas e até penalidades máximas.

Sobre os relacionados ao jogo Vitória x Atlético-PR , Autuori terá duas baixas. Primeiro, André Lima, que se recupera de lesão muscular na coxa. Depois, Thiago Heleno, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Cruzeiro e está suspenso. Sem os dois, a Comissão Técnica promoverá mudanças mínimas, buscando não alterar muito o modo de jogar do time. Wanderson ou Marcão são cotados para a vaga de Thiago Heleno. Já no ataque, Luan pode pintar no lugar de André, ou em uma proposta mais ousada, Matheus Rosetto pode entrar no meio, com Pablo sendo deslocado para o ataque.