Resultado Grêmio x Sport no Campeonato Brasileiro (0-3)

Por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima com mais Brasileirão, com mais futebol, com mais esporte pela VAVEL Brasil! Um grande abraço!

O Sport aproveitou bem suas chances e fez 3 a 0 no Grêmio em plena Arena. É a maior derrota por diferença de gols do Grêmio na sua nova casa, na 4ª temporada dela. Já Diego Souza, com dois gols no jogo, vira artilheiro do campeonato ao lado de Fred, com 13 gols.

Sport enfrenta o Cruzeiro (C), Atlético-PR (F), América (F) e Figueirense (C).

Grêmio ainda enfrenta São Paulo (F), Santa Cruz (C), América (F) e Botafogo (C). Sequência para buscar o G-6 ou G-7.

Grêmio permanece em oitavo com 49 pontos. Sport é o 14º, com 43 pontos.

"Hoje jogamos mal, principalmente eu. Quando a gente ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Temos mais jogos do Brasileiro e só depois podemos pensar na final", comenta o zagueiro do Grêmio, Pedro Geromel.

"A equipe é aguerrida, que bota a cara em momentos difíceis. Encarou um Grêmio, não com sua força máxima, mas é o Grêmio e dentro de sua casa. Vamos buscar sair dessa situação", diz o craque do Sport, Diego Souza.

47' FINAL DE JOGO! Grêmio 0-3 Sport

Lenis serve passe preciso para Diego Souza entrar livre na área e tirar de Marcelo Grohe. 3 a 0. Por derrubar Lenis, Kannemann leva terceiro cartão amarelo.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! DIEGO SOUZA FAZ MAIS UM!

43' Sport troca passes e deixa o tempo passar na Arena. Grêmio sem reações maiores.

39' TROCA NO SPORT: sai Apodi e entra Serginho. Troca na lateral dos recifenses.

38' Torcida do Grêmio pediu para Apodi plantar caju ou algo parecido.

37' Apodi sente lesão e vai ser atendido no campo.

36' Matheus Ferraz afasta o perigo na cobrança gremista.

35' Guilherme chuta, a bola desvia e sai em escanteio para o Grêmio.

35' TROCA NO GRÊMIO: sai Pedro Rocha e entra Guilherme.

34' Cobrança de falta do Sport vai por cima.

33' CARTÃO AMARELO! Pedro Geromel por falta sobre Ruiz.

30' QUASEEEEEEEEEEE! Diego Souza entra livre, toca por cima do goleiro Grohe, a bola vai caprichada, arrumada, como uma noiva e beija a trave! O meia fica incrédulo, pois já saía para comemorar! Segue 2 a 0!

29' Marcelo Oliveira cruza da esquerda e Renê afasta em cabeçada, antes da chegada de Pedro Rocha.

27' EPA! Kannemann disputa bola com Everrton Felipe, o atacante pede pênalti e o jogo segue na Arena.

27' PRA FORAAAA! Mais uma do Sport! Reinaldo Lenis invade a área com facilidade, chega até a lateral da pequena área e chuta para fora quando buscava o ângulo!

Público total de 12.444 na Arena do Grêmio.

TROCA NO SPORT: Reinaldo Lenis vem a campo no lugar de Rogério.

23' PRA FORA! Douglas cobra a falta, Geromel cabeceia, mas novamente a bola está na linha de fundo.

22' CARTÃO AMARELO! Apodi também poderia ser expulso em entrada forte sobre Marcelo Oliveira.

20' MARCELO GROHE! Diego Souza se finge de morto, mas daí acorda, puxa para a perna esquerda, chuta forte e Grohe está bem colocado para defender.

19' PRA FORAAA! Douglas cobra escanteio da esquerda e Kannemann cabeceia a bola por cima da meta.

18' CARTÃO AMARELO! Neto, do Sport.

17' Grêmio precisa reagir logo se quiser pontuar esta noite. Segunda-feira amaldiçoada. Time joga pela terceira vez no estádio nas segundas e ainda não marcou gol. Outras duas foram pelo estadual.

15' Pedro Rocha dribla Ferraz, tenta chutar cruzado, bola pega em Apodi, nele próprio e sai em tiro de meta.

14' Ronaldo deixa o campo de maca. Rodrigo Mancha vai entrar.

13' Escanteio para o Grêmio pela direita. Zaga do Sport cedeu. Ronaldo desaba em campo após dividida.

11' Bate-rebate na área do Sport, mas defesa rechaça a jogada gremista.

10' Grêmio adianta os laterais e tenta avnaçar as linhas. Por enquanto, sem resultado.

8' Sul-africano Ty é desarmado, mas Sport erra passe na sequência.

7' PRA FORAAAA! Diego Souza manda um balaço de longe e a bola viaja próxima ao ângulo. Tiro de meta.

6' CARTÃO AMARELO! Walace recebe pelo Grêmio.

5' Jailson cruza errado e a bola vai direto pela linha de fundo.

3' Grêmio busca se arrumar no jogo.

Cruzamento da direita de Ruiz e Rogério chuta de primeira, para outro golaço na Arena!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! ROGÉRIO DE PRIMEIRA! FUZILA A META MAIS UMA VEZ!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

TROCA NO GRÊMIO: Ty no lugar de Henrique Almeida. Batista no lugar de Negueba.

No jogo, um primeiro tempo de boas chances pelos dois lados. Douglas, Pedro Rocha e Negueba tiveram espaço e finalizaram para fora, todas com perigo. Já o Sport teve chance clara com Everton Felipe, que invadiu a área e mandou por cima. Quando organizou melhor o meio de campo, o Sport teve as melhores ações do fim da etapa e foi feliz em belo chute de Diego Souza. O camisa 87 fez o primeiro gol da noite, no ângulo de Marcelo Grohe. Ganha o Leão da Ilha por 1 a 0, cada vez mais longe do rebaixamento.

O Grêmio jamais perdeu para o Sport em Porto Alegre por campeonatos brasileiros. Será que hoje?

"A gente tem um pouco mais de controle do jogo, mas não pode descuidar. Tenho um carinho muito grande por este torcedor (do Grêmio). Em 2007, tive uma grande temporada aqui", comenta Diego Souza, o autor do golaço da partida até aqui. Vantagem dos recifenses nesta noite.

FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Diego Souza acordou a coruja no apagar das luzes. Dominou com categoria e, aproveitando o espaço cedido pelos volantes, acertou um lindo chute no ângulo. 1 a 0 ao Leão da Ilha.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! DIEGO SOUZA EM UM GOLAÇO!

43' IH, NEGUEBA! Entrada forte do jogador já amarelado e poderia até ser expulso pela aplicação do segundo. Árbitro administra.

42' FALTA EM MAGRÃO! Levantamento é cabeceado pela zaga para trás e o goleiro do Sport sofre a infração.

41' Everton Felipe derruba Douglas e Grêmio tem falta boa!

39' OPA! Apodi acerta Pedro Rocha com um tapa intencional. Árbitro só manda cobrar a falta.

38' Sport acionando Rogério na esquerda, Souza centralizado e Everton Felipe pela direita. Dão mais trabalho nessa reta final de primeiro tempo.

37' Melhora o Sport, troca passes, Diego Souza tenta cavar um pênalti com toque no braço e árbitro não vai na dele.

36' Outra vez sai com pressa o Sport, Diego Souza consegue receber na transição, rola para trás e o chute novamente vai por cima.

34' Troca de passes segue por Diego Souza, ele abre o jogo e a finalização vai sobre a meta.

32' Apodi busca se criar nas jogadas como nos tempos de Chapecoense, em que as escapadas surtiam efeito.

30' OUTRA AFUERAAAAAA! Douglas comanda jogada, abre com Negueba, o 77 chuta de canhota e a bola passa perto! Magrão acompanha a saída!

29' Douglas sofre combate de Apodi, cai e o Sport retoma a saída de bola.

26' CARTÃO AMARELO! Negueba, do Grêmio, por falta em que o árbitro marcou vantagem anteriormente.

24' PRA FORAAAAAAAA! Pedro Rocha avança pela esquerda, tinha opções de passe, resolve chutar e a bola passa rasteira, muito próxima! Raspa a trave do goleiro Magrão!

23' Torcedor busca puxar cânticos na Arena, apesar da presença de público menor do que de costume.

22' DEFENDE MAGRÃO! Henrique Almeida recebe na lateral da área, entrega atrás para Walace, que chuta rasteiro e Magrão agarra firme.

21' PRA FORAAAAAA! Everton Felipe faz linda finta, invade a área, tenta o chute sem ângulo e erra o alvo!

20' Falta de Apodi sobre Marcelo Oliveira na subida ofensiva do lateral-direito do Sport.

18' PRA FORAAAAAAA! Negueba avança, toca para Douglas e o canhoto chuta de primeira e quase marca o golaço!

17' Marcelo Grohe defende e liga o contra-ataque.

17' Falta para o Sport na direita do ataque. Combate em Ruiz resulta a infração.

15' Sport tem ineficiência na ligação entre os setores. Grêmio pode aproveitar nas roubadas de bola.

13' Cobrança na barreira.

12' CARTÃO AMARELO! Matheus Ferraz pela falta.

12' FALTAAAAA! Douglas enfia bola para Pedro Rocha e o jovem é derrubado por Matheus Ferraz.

11' Cruzamentos na área gremista e a zaga despacha o perigo com Wallace Oliveira.

9' Sport tenta lance agudo no fundo de campo e a bola sai em tiro de meta.

7' Grêmio troca passes.

5' Apodi faz o corte, a bola pega em Walace e é lateral na defesa do Sport.

4' Ruiz tenta passe na área e Kannemann corta pela linha lateral.

1' Negueba combate no carrinho e a bola sai em tiro de meta ao Sport.

0' PRA FORA! Wallace Oliveira arrisca torto pela linha de fundo. Douglas sentiu a perna no lance anterior, mas já deu o pique para tentar acompanhar o lance de ataque.

0' COMEÇA O JOGO! Mexe na bola o Grêmio Porto-Alegrense!

Vamos ao início de partida! Bola no centro de campo e saída de jogo pertencente ao Grêmio, com Henrique Almeida.

Grêmio e Sport Recife se enfrentaram numa segunda-feira no Campeonato Brasileiro de 1997. Os gols tricolores foram de Arce e Tinga, em vitória gremista por 2 a 1.

Dewson Freitas, do Pará, é o árbitro da partida. O mesmo apitou dois clássicos Gre-Nal com vitórias do Grêmio em 2015 e 2016.

Hino nacional brasileiro com as equipes perfiladas no campo de jogo.

Equipes no gramado da Arena do Grêmio!

Sport Recife está com um uniforme alternativo, um tom pastel. Meio dourado. Um tom arenoso.

Grêmio está com o uniforme tradicional tricolor. Camisa em predomínio de azul, calções pretos e meias brancas.

Os times já estão no vestiário e retornarão para o gramado em definitivo. Grêmio x Sport Recife , na 34ª rodada do Brasileiro 2016.

O Sport é 15º colocado com 40 pontos. Uma vitória praticamente liquida suas chances de rebaixamento. No momento, são 13% de chances. Um empate também não é encarado como mau resultado.

No primeiro turno, o Sport Recife levou a melhor em vitória por 4 a 2. Foi uma derrota dura para o Grêmio, que quer a reabilitação para alcançar o G-6. O Tricolor é 8º, com 49 pontos. Em caso de vitória, toma o sexto posto do Atlético Paranaense.

O jogo Grêmio x Sport começa às 20h00, no horário de Brasília, e a previsão de público é ruim na Arena do Grêmio. O Tricolor busca vaga no G-6, mas o foco maior é a final da Copa do Brasil, ainda este mês de novembro.

O Sport está sem o volante Rithely e Ronaldo começa o jogo pelo Leão da Ilha. A dúvida era entre o garoto e Rodrigo Mancha, mas o técnico Daniel Paulista optou por Ronaldo.

O Grêmio poupa os titulares Ramiro, Maicon e Luan. Edilson está suspenso pelo STJD por cinco jogos e Miller Bolaños está com a seleção do Equador para disputa das Eliminatórias Sul-Americanas.

Banco do Sport: Agenor, Durval, Rodrigo Mancha, Gabriel Xavier, Serginho, Tulio, Edmilson, Reinaldo Lenis e Vinícius Araújo.

Sport: Magrão; Apodi, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Ronaldo, Neto Moura, Diego Souza, Everton Felipe e Rogério; Ruiz.

Banco do Grêmio: Léo, Rafael Thyere, Wallace Reis, Fred, Iago, Kaio, Guilherme Amorim, Lincoln, Guilherme, Tilica, Ty Sandows e Batista.

Grêmio: Grohe; Wallace Oliveira, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson, Negueba, Douglas e Pedro Rocha; Henrique Almeida.

As duas equipes já estão na Arena do Grêmio para o jogo de logo mais. Confira as escalações.

Boa noite ao amigo e à amiga ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, emoções de Grêmio x Sport Recife , na 34ª rodada do Brasileirão 2016! A bola rola a partir das 20h00, no horário brasileiro de verão. Fique conosco!