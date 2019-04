Jorginho lamenta resultados mas confia no elenco para reverter situação

Após empate em 1 a 1 com o Luverdense, na última terça-feira (8), o técnico Jorginho concedeu entrevista coletiva e estudou o momento do Vasco no Brasileirão Série B. O resultado sucedeu na perda da segunda colocação e diminuiu a distância para o quinto colocado em apenas dois pontos.

"Estamos em um momento difícil, extremamente delicado. Sabemos disso. A gente lamenta muito o que o nosso torcedor está passando, sofrendo com isso. Sabemos que o torcedor é um apaixonado, que sofre com a situação. Nós, profissionais, estamos fazendo de tudo, mas as coisas não estão saindo bem. Tivemos vontade no primeiro tempo, saímos na frente, mas não poderíamos ter tomado aquele gol de bola parada. Jordi até fez uma boa defesa, mas não conseguimos afastar. A equipe deles veio com a proposta de jogar nos nossos erros e foi feliz. Agora, temos que ter perseverança. Não podemos desistir" declarou Jorginho.

O treinador reconhece que a situação não é mais confortável, mas lembra que o time vascaíno ainda depende de suas próprias forças para retornar a Série A. Segundo Jorginho, não faltará entrega, muito menos vontade de vencer nos três jogos que restam para o fim do Campeonato Brasileiro.

"O acesso depende só de nós e acredito muito que iremos subir. Nossa proposta era de a estar classificado a sete ou oito rodadas do fim. Criou-se uma expectativa muito grande porque estivemos muito bem no início do ano. Ganhamos do Flamengo, do Botafogo e do Fluminense. Todos esperavam que o Vasco sobrasse na Série B, mas não é um torneio fácil. Nossos jogadores não são jogadores que costumam disputar esse torneio. Conseguimos manter o grupo para esse ano, mas a forma de jogar é diferente. Vimos hoje que não é um jogo bonito, mas forte. É um momento difícil que temos de ultrapassar. Só existe uma forma de sair dessa situação: ganhando os jogos. Vamos ter a vantagem de ter um confronto direto com um desses que estão lutando para entrar no G-4. Então, é fundamental nós fazermos o nosso resultado" - disse o treinador.

O Vasco se prepara para o confronto do próximo sábado (12), contra o Bragantino, no Estádio Nabizão. Em caso de derrota, poderá cair para a quinta colocação.