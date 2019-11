Resultado Brasil x Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (3-0)

Nossa transmissão termina por aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Em breve o pós-jogo deste grande duelo. Muito obrigado pela companhia, torcedor!

47' TERMINA A PARTIDA NO MINEIRÃO! BRASIL ENVOLVE ARGENTINA, VENCE POR 3 A 0 E PERMANECE NA LIDERANÇA DAS ELIMINATÓRIAS!

46' Messi arranca pela direita, arrisca e Thiago Silva desvia pela linha de fundo.

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

41' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL!

Sai: Miranda; Entra: Thiago Silva

39' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL!

Sai: Philippe Coutinho; Entra: Douglas Costa

36' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL!

Sai: Gabriel Jesus; Entra: Roberto Firmino

34' Torcida grita "olé" neste momento!

33' Paulinho toca para Neymar, que invade a área, passa por Romero, e acaba saindo com bola e tudo pela linha de fundo.

31' UUUUUUUUUUUUH! Neymar cruza da esquerda, Gabriel Jesus ganha na área, mas Romero acaba ficando com a bola.

29' Argentina fica mais com a bola, mas pouco produz.

26' SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA!

Sai: Di María; Entra: Correa

25' Messi cobra no canto esquerdo, colocado, e Alisson salta para fazer a defesa.

23' Miranda chega firme em Agüero na entrada da área e comete a falta. Vem bola perigosa para a Argentina.

22' Neymar aparece na área e finaliza, mas acaba travado pela zaga argentina.

21' Otamendi atinge Gabriel Jesus por cima e é falta para o Brasil!

20' Brasil troca passes com facilidade no campo argentino. Alegria define o atual elenco do técnico Tite.

17' Gabriel Jesus tenta dominar bola no círculo central e sofre falta dura de Otamendi, que é punido pelo cartão amarelo.

14' Torcedores no Mineirão setenciam: "O campeão voltou!"

Renato Augusto vai à linha de fundo e cruza para quem vem de trás. E quem veio? Paulinho, que mandou de primeira para o fundo do gol!

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! PAULINHO É O NOME DELE!

12' ROMEEEEEERO! Daniel Alves enche o pé na cobrança de falta e goleiro argentino espalma pela linha lateral!

11' Neymar parte na velocidade e é derrubado por Funes Mori. Argentino recebe cartão amarelo.

09' ZABALEEEEEEETA! Paulinho aparece livre na área, dribla Romero, fica com o gol livre para marcar, mas o lateral-direito argentino aparece e tira a bola em cima da linha.

07' Agüero é flagrado em posição de impedimento.

05' Argentina chega com perigo pela direita, cruza rasteiro e Alisson fica com a bola.

03' Marcelo comete falta em Agüero e recebe cartão amarelo.

02' Neymar arranca pela esquerda, passa para Gabriel Jesus na grande área, que, de primeira, manda pela linha de fundo. Jogada rápida assusta Argentina.

SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA!

Sai: Pérez; Entra: Agüero

BOLA ROLANDO PARA A ETAPA COMPLEMENTAR!

Equipes vão retornando para o segundo tempo!

47' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Brasil faz valer o mando de campo e vai vencendo a Argentina por 2 a 0, com gols de Philippe Coutinho e Neymar.

Gabriel Jesus ganha de Otamendi, observa a jogada, serve muito bem Neymar, que toca na saída de Romero!

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! É DELE! É DE NEYMAR!

42' Higuaín é flagrado em posição de impedimento.

41' Más aparece pela esquerda e cruza rasteiro. Bola passa na frente da meta de Alisson e sai pela linha de fundo.

38' Di María cobra escanteio na primeira trave e Fernandinho aparece para afastar de cabeça.

37' UUUUUUUUUUUHHHHHH! Neymar avança pela direita, arrisca sem ângulo e a bola trisca a trave antes de sair pela linha de fundo.

36' Messi acerta a barreira brasileira. Bola bate no cotovelo de Neymar dentro da área e argentinos pedem pênalti.

34' Miranda comete falta em Messi na entrada da área. Lance perigoso contra o Brasil...

33' Perez avança pelo meio e arrisca da entrada da área. Bola sai à direita do gol de Alisson.

31' Coutinho cobra escanteio, Fernandinho ajeita de cabeça para Miranda, que é desarmado pela zaga argentina.

30' Daniel Alves encontra Neymar na área, que descola escanteio pela direita.

27' Funes Mori arrisca de longe e Alisson vai no canto para defender em dois tempos.

GOLAÇO DE PHILIPPE COUTINHO! Meio-campo recebeu na esquerda, avançou pelo meio, bateu cruzado, forte, e a bola morreu no ângulo esquerdo de Romero!

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! PHILIPPE COUTINHO!

22' ALISSOOOOOOOOOOOOOOOOON! Biglia pega de primeira de fora da área, goleiro brasileiro executa excelente defesa. Messi tenta o rebote, mas a bola sai pela linha de fundo.

21' Renato Augusto arrisca de fora da área, pega muito embaixo da bola e ela sobe. Tiro de meta para a Argentina.

20' Marcelo tenta o cruzamento pela esquerda e Zabaleta desvia para escanteio.

18' Argentina troca passes na entrada da área e Pérez aparece livre na área. Zaga brasileira aparece na hora H para fazer o corte.

16' Neymar é atingido por Pérez. Falta marcada!

15' Messi avança pelo meio e é derrubado por Fernandinho. Camisa 10 pede cartão e árbitro ignora.

14' Tite pede que time rode a bola neste momento.

12' Mascherano entra firme em Gabriel Jesus no meio de campo e falta é marcada. Jogadores brasileiros cobram cartão amarelo.

09' Higuaín toca com o braço na bola e arbitragem flagra!

08' Mascherano escorrega e acaba derrubando Neymar. Falta marcada!

07' Muitas faltas sendo marcadas neste início de partida.

05' Fernandinho domina a bola e árbitro interpreta como pé alto do volante brasileiro em cima de Messi. Camisa 5 recebe primeiro cartão amarelo da partida.

04' Torcida se levanta no Mineirão aos gritos de "Brasil"!

03' Messi arrisca cobrança rasteira e acerta a barreira.

02' Messi aplica chapéu em Fernandinho, que segura o camisa 10 argentino. Falta perigosa!

01' Brasil toma iniciativa neste início de partida.

BOLA ROLANDO PARA O GRANDE CLÁSSICO DO FUTEBOL MUNDIAL! VAMOS PARA OS PRIMEIROS 45 MINUTOS DE BRASIL X ARGENTINA!

Hinos devidamente executados. Em instantes, Brasil x Argentina, , na VAVEL Brasil.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado neste momento.

Mosaico apresentou alguns buracos pela falta de torcedores nos setores.

Brasil e Argentina em campo! Vamos para as execuções dos respectivos hinos.

Equipes no túnel! Em instantes, Brasil e Argentina no gramado do Mineirão.

Faltando exatos 10 minutos para o começo da partida, esta é a situação dos setores em que estão os mosaicos.

De acordo com a CBF, 58.500 ingressos foram vendidos antecipadamente. O número que se vê no Mineirão, está longe do divulgado pela entidade. Trânsito complicado é uma das justificativas para o atraso do torcedor.

Os poucos e barulhentos torcedores argentinos também estão presentes no Mineirão.

Jesus Dátolo, meio-campo do Atlético-MG, marca presença no Mineirão. O jogador esteve em outras oportunidades com seus conterrâneos, que treinaram na Cidade do Galo.

Uruguai vai vencendo o Equador por 1 a 0 e vai assumindo a liderança das Eliminatórias. Brasil precisa vencer Argentina para voltar ao topo.

A Argentina também já está no gramado do Mineirão! A rivalidade já está no ar, com fortes vaias dos brasileiros.

Jogadores do Brasil são ovacionados no Mineirão!

Torcida vai ao delírio! Elenco completo da seleção brasileira no gramado.

Aquecimento dos goleiros brasileiros neste momento! Alisson, Weverton e Alex Muralha sobem ao gramado do Mineirão

Muitos torcedores ainda estão nos arredores do Mineirão! O trânsito é ruim no entorno, mas, com o calor em Belo Horizonte, a cerveja acaba sendo a melhor amiga da torcida.

Teremos mosaico no Mineirão nesta noite! O torcedor que estará no setor, não ficará perdido. Instruções estarão nos versos dos papeis.

Será uma noite especial, sobretudo, para Daniel Alves. O lateral-direito será o capitão da seleção brasileira e usará a camisa 4, em homenagem ao eterno capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, morto no dia 25 de outubro.

Argentina também definida! Edgardo Bauza mandará a Albiceleste com três volantes e marcação forte em Neymar.

Enquanto a bola não rola, os torcedores se divertem no Camarote Villa Mix do Mineirão. Jorge & Mateus se apresentam no palco

O vestiário da Argentina já está pronto para receber os selecionáveis! Em instantes, a Albiceleste chegará ao Mineirão.

O Brasil está confirmado! Tite mandará a campo os seguintes jogadores: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto; Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus.

Enquanto os brasileiros possuem traumas com o Mineirão por causa do inesquecível 7 a 1 sofrido contra a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014, com a Argentina é diferente. A Albiceleste possui boa relação com BH. Isso porque na última vez que pisaram no gramado do Gigante da Pampulha, venceram o Irã, também no Mundial 2014, por 1 a 0.

O Mineirão será o palco de Brasil x Argentina, a partir das 21h45, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

FIQUE DE OLHO: Neymar, atacante do Brasil! Quando se fala em seleção brasileira, impossível não falar do camisa 10 de Tite. Após marcar gols contra Equador, Colômbia e Bolívia, Neymar entrará em campo motivado para enfrentar, por exemplo, seus companheiros de Barcelona: Mascherano e Messi.

FIQUE DE OLHO: Messi, atacante da Argentina! Após três partidas fora da Albiceleste, o astro está de volta! Nas partidas em que desfalcou a seleção, os comandados de Edgardo Bauza não conseguiram vencer. Será que o camisa 10 irá desequilibrar nesta noite?

Brasil e Argentina trocaram seus respectivos treinadores após a Copa América. Na seleção brasileira, Dunga deu lugar a Tite, enquanto Geraldo Martino saiu da Albiceleste para a entrada de Edgardo Bauza, que conquistou apenas uma vitória nas Eliminatórias.

Com um jejum de títulos que já dura 23 anos, a cada jogo é uma pressão para a Argentina. De lá pra cá, foram quatro vices, sendo as Copas Américas de 2004, 2007 e 2016, e a Copa do Mundo 2014.

Se Tite não vestiu a camisa da seleção brasileira na época de atleta, agora, como técnico, terá a oportunidade disputar seu primeiro clássico no jogo Brasil x Argentina hoje. E o professor se preparou bastante para chegar a tal momento.

"Eu não sonhei chegar à Seleção como atleta, palavra de honra. Sempre fui trabalhando por etapas. Eu tinha uma limitação física e sabia que não tinha como chegar a esse nível. Como técnico me preparei muito, avancei as etapas, os erros que cometi, evoluções, estudos, o tempo que fiquei desempregado e fui estudar, pagar o preço para chegar a esse ponto. É um privilégio estar nesse clássico", declarou.

Assim como Tite, Edgardo Bauza terá seu primeiro clássico pela frente. Quando o assunto é Brasil, Bauza entende. Afinal, foram pouco mais de seis meses comandando o São Paulo antes de assumir a Argentina. Apesar do desempenho mediano no comando do Tricolor, Patón possui a receita de vencer brasileiros em duelos decisivos.

“Sou uma pessoa otimista. Vamos ganhar do Brasil. O dia em que Armando Pérez [presidente da Associação de Futebol Argentino] me chamou, nem desliguei o telefone e já me imaginei campeão. Não encaro essa profissão senão para isso”, garantiu Bauza.

A única baixa da seleção brasileira ficou por conta do volante Casemiro, desconvocado pelo técnico Tite após se lesionar. Com isso, Fernandinho deverá atuar ao lado de Paulinho, enquanto Renato Augusto irá atuar mais avançado no meio-campo.

Edgardo Bauza não fez mistério na escalação do time em Brasil x Argentina e adiantou que Higuaín e Messi farão a dupla de ataque nesta noite. Enzo Pérez e Biglia irão atuar próximos do ataque como homens surpresa. A responsabilidade de Pérez é ainda maior, já que ficou responsável por marcar Neymar.

O Brasil segue na liderança das Eliminatórias, com 21 pontos, fazendo campanha espetacular, desde que o técnico Tite assumiu o comando da seleção. Na última rodada, os comandados do técnico Tite foram até Mérida, na Venezuela, e venceram os mandantes por 2 a 0.

A Argentina chega para este clássico pressionada. Desde que o técnico Edgardo Bauza assumiu, a Albiceleste venceu apenas uma partida, justamente na estreia de Patón, diante do Uruguai, por 1 a 0. Atualmente, os "hermanos" ocupam a 6ª colocação das Eliminatórias, com 16 pontos.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Argentina em tempo real nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018! Fique conosco!