Há quatro anos, Fluminense conquistava o tetracampeonato brasileiro

11 de novembro de 2012. Quatro anos atrás. Quatro vezes campeão. Tantas vezes campeão, como diz o hino tricolor. Em Presidente Prudente, o Fluminense venceu o Palmeiras, por 3 a 2 e se sagrou tetracampeão brasileiro. Comandado por Abel Braga, a campanha foi técnicamente perfeita. A supremacia fez com que Fred e companhia comemorassem o título faltando três rodadas para o fim da competição. A VAVEL Brasil relembra a partida memorável.



Comandado por Fred - autor de dois gols - o Fluminense bateu o Palmeiras por 3 a 2. Alegria de um lado, tristeza de outro. Com o resultado, o alviverde ficava cada vez mais próximo do rebaixamento. Mas Fred nada tinha a ver com isso. O primeiro tempo em Presidente Prudente parecia avisar que o título para o tricolor carioca estava perto de se concretizar.



A afobação do Palmeiras, agonizando na zona do rebaixamento, era nítida. No início da partida, até conseguiu controlar o jogo, deixar a bola sob seu domínio - mas sempre acelerando as jogadas mais do que a partida pedia. O dia, realmente, era Tricolor. Em sua primeira chance, Fred viu Bruno espalmar; na segunda, observou a bola bater na trave; na terceira, finalmente pôde comemorar o gol.



A partida, parecia desenhada para sagrar o Flu campeão brasileiro com três rodadas de antecedência. Mas, o apelido de "time de guerreiros" que já ecoava nas Laranjeiras, novamente, fez valer seu significado. Mal começava o segundo tempo em Presidente Prudente, e o Vasco alcançava o gol de empate com o Atlético-MG, em São Januário. A combinação de resultados dava o título ao Fluminense. Na teoria, não precisava de mais nada. Somente esperar. Mas na teoria. Aos 9 minutos, Fred quase marcou novamente, no entanto, a bola foi desviada por Mauricio Ramos antes de estufar as redes. Mas, desesperado, o Palmeiras mostrou uma força surpreendente e foi buscar o empate. Barcos e Patrick Vieira igualaram o placar.



O Fluminense, que se viu com as duas mãos na taça, sentiu o mau momento. Mas, aos 42 minutos da etapa final, mais uma vez o então capitão tricolor foi decisivo: Fred recebeu sozinho, no meio da área, e finalizou com enorme categoria fazendo "a torcida querida vibrar de emoção o tetracampeão".