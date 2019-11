Diogo Barbosa reafirma desejo de permanecer no Botafogo e descarta Flamengo

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa vive um ano mágico no Botafogo. Após ser eleito o melhor ala do Campeonato Carioca, o jogador, de 24 anos, manteve o ritmo e é um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro. No entanto, seu contrato com o Glorioso termina em dezembro e seu futuro está indefinido.

Diogo está emprestado ao Botafogo e 50% de seus direitos econômicos estão vinculados ao Coimbra Esporte Clube, de Minas Gerais, parceiro do Banco BMG. A outra metade dos direitos pertence a uma empresa particular. Com isso, um novo empréstimo está descartado. Assim, os dirigentes do Glorioso terão que desembolsar uma boa quantia para contar com o lateral em definitivo.

Apesar dos valores estarem assustando a cúpula do Botafogo, Diogo Barbosa garante que estão esforçando ao máximo para que ele continue vestindo a camisa alvinegra na próxima temporada. Nesse meio tempo, especulações apareceram. Uma delas, colocou o futuro do jogador no Flamengo, situação descartada pelo próprio defensor.

"Todo mundo sabe da minha situação. Meus direitos não pertencem a mim, pertencem aos meus empresários. Não vai ter mais empréstimo. E o Botafogo está indo atrás. Isso me deixa feliz. Sempre deixei claro para o presidente, para o Lopes e para o meu empresário que a minha vontade é ficar. Torço por isso, mas não depende só de mim. Estou na expectativa dessa conversa. Ainda não sei qual será o desfecho. No Flamengo? Sem possibilidade nenhuma", disse o jogador.

Quem aparece como forte candidato a contar com Diogo Barbosa na próxima temporada, é o Cruzeiro. A Raposa, como de praxe, não comenta negociações no decorrer da temporada, mas, a equipe celeste carece de laterais. O São Paulo também procurou saber mais da situação do jogador, porém, recuou quando soube do interesse do clube celeste.

Com grandes chances de classificação para a próxima Copa Libertadores da América, tudo indica que o Botafogo terá que vasculhar o mercado em busca de um lateral-esquerdo. Além da possível saída de Diogo Barbosa, o Glorioso está ciente da irreversível perda de Victor Luís. Emprestado pelo Palmeiras até o fim da temporada, Luís deverá ser o substituto de Zé Roberto na equipe alviverde em 2017.