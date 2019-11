Resultado Fluminense x Atlético-PR no Brasileirão 2016 (1-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Fluminense x Atlético-PR. Até a próxima!

Na tabela de classificação, o Fluminense sobe para oitavo, com 49 pontos, enquanto o Atlético-PR permanece em sexto, com 52.

O resultado é ruim para ambos, mas pior ao Fluminense, que amarga seu sétimo jogo seguido sem vitória. O Atlético-PR consegue seu primeiro ponto fora de casa em dez rodadas.

Fluminense e Atlético-PR empatam em 1 a 1 no Maracanã. Cícero, no primeiro tempo, e Hernani, na etapa final, marcaram os gols do jogo. Tricolor ainda teve um pênalti desperdiçado no fim por Gustavo Scarpa.

49' FIM DE JOGO!

47' Torcida protesta e chama time de 'sem vergonha' no Maracanã!

46' SANTOS DEFENDEU! Scarpa cobra e o goleiro defende com o pé!

45' PÊNALTI! Paulo André derruba Richarlison e árbitro marca.

43' Scarpa levanta, Douglas cabeceia firme e Santos faz grande defesa.

41' Gum recua para Júlio César na fogueira e a bola quase entra. Flu nervoso em campo!

40' CARTÃO AMARELO PARA PIERRE! (FLUMINENSE)

39' Scarpa cobra falta por cima de Santos.

38' CARTÃO AMARELO PARA OTÁVIO! (Atlético-PR)

38' Público pagante 39.877 (43.691 presentes); Renda: R$ 655.290,00

37' Após cruzamento, Richarlison cabeceia por cima do gol.

35' Substituição no Fluminense! Sai: Cícero; Entra: Douglas.

32' Jogo fica truncado, com poucas chances de gol.

30' Henrique e André Lima batem boca no gramado

29' CARTÃO AMARELO PARA NICOLAS! (Atlético-PR)

27' Substituição no Atlético-PR! Sai: Marcos Guilherme; Entra: Lucas Fernandes

25' Substituição no Fluminense! Sai: Edson; Entra: Osvaldo

24' Substituição no Atlético-PR! Sai: Lucho; Entra: Nikão

21' Caso o empate permaneça, o Flu aumenta para sete o número de jogos sem vitória. A última foi contra o Sport, no dia 01/10.

19' Torcida agora vaia outro lateral, desta vez, Willian Matheus, que cometeu o pênalti.

18' Substituição no Fluminense! Sai: Marquinho; Entra: Richarlison

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! HERNANI!! Volante cobra com tranquilidade e deixa tudo igual no Maracanã!

16' PÊNALTI! Willian Matheus derruba Lucas Fernandes na área e o árbitro marca.

13' Lucho ajeita de peito, André Lima manda de primeira e Júlio César evita o empate do Atlético-PR!

11' Segundo tempo movimentado até o momento

10' Wellington sente pancada no tornozelo de Rafael Galhardo e fica caído.

9' Otávio levanta na área e a defesa afasta.

8' Atlético-PR fica com a bola, mas não oferece perigo ao Flu.

6' Wellington solta uma bomba, em chute cruzado. A bola passa perto do gol.

4' Jogo parado para o atendimento a Júlio César, que está caído no gramado.

3' CARTÃO AMARELO PARA PAULO ANDRÉ (Atlético-PR)

1' Scarpa levanta na área e a defesa tira.

0' Começa o segundo tempo!

0' Substituição no Atlético-PR! Sai: Léo; Entra: Rafael Galhardo

Com gol de Cícero, o Fluminense vai vencendo o Atlético-PR por 1 a 0, no Maracanã. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

47' Fim de 1º tempo!

45' Vamos até 47'

43' Hernani cobra falta e tira tinta da trave direita. Atlético-PR assusta novamente!

42' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON SILVA! (Fluminense)

42' Após cruzamento, André Lima cabeceia fraco nas maõs de Júlio César.

40' Pablo finaliza buscando o ângulo, mas bola sai.

38' Pablo ajeita, Hernani chuta e bola sai, assustando Julio Cesar

35' Com a vitória parcial, o Fluminense iguala os mesmos 51 pontos do Atlético-PR.

34' Marquinho entra na área e cai pedindo pênalti. Juiz, porém, mandou seguir.

33' Gustavo Scarpa recebe livre pelo meio, ajeita e bate de fora. Quase o segundo!

30' Lucas Fernandes cruza e Henrique afasta

29' Esse foi o nono gol de Cícero, que passa a ser o artilheiro da equipe no Brasileirão

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! CÍCERO!! Scarpa cruza para a área e encontra o camisa 7, que abre o placar!!

26' Otávio tenta chute, mas é bloqueado pela marcação

23' Fluminense não vence há seis jogos, enquanto o Atlético-PR é irregular na competição.

22' Torcida já perde a paciência com Wellington Silva e começa a vaia-lo.

20' Jogo é bastante movimentado, com Atlético-PR um pouco superior em campo.

19' Em contra-ataque, Scarpa serve Edson, que chuta em cima de Santos. Boa chance!

17' Atlético-PR pressiona e irrita os torcedores do Fluminense.

16' Pablo ajeita para André Lima, que se atrapalha e é desarmado

14' Otávio apareceu sem marcação e chutou de fora para defesa de Júlio César

13' Cícero cobra falta para a área, mas a defesa afasta.

11' Público no Maracanã é bom nesse momento.

9' Jogo segue equilibrado no Maracanã

8' Hernani cobra falta de longe sem perigo a Julio Cesar

6' Lucho cobra escanteio e Gum afasta.

5' Willian Matheus faz falta de Lucas Fernandes na esquerda.

3' Scarpa cobra escanteio e defesa afasta.

1' Com apoio da torcida, Fluminense começa no campo de ataque.

0' COMEÇA O JOGO!

Fluminense x Atlético-PR já no gramado para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

ATLÉTICO-PR ESCALADO! Santos; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio e Hernani; Lucho, Pablo e Lucas Fernandes; André Lima.

FLUMINENSE ESCALADO! Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique, William Matheus; Pierre, Edson, Scarpa, Cícero, Marquinho; Wellington.

Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais de Fluminense x Atlético-PR. A bola rola às 17h. Fique conosco!

A arbitragem do confronto Fluminense x Atlético-PR fica por conta de Luiz Flavio de Oliveira (SP). Ele terá como auxiliares com Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Herman Brumel Vani, ambos também paulistas.

O estádio do Maracanã é o palco do jogo Fluminense x Atlético-PR. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público, haja vista que 26 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

O técnico Paulo Autuori terá uma baixa importante para o jogo contra o Fluminense. Trata-se do goleiro Weverton, que está a serviço da Seleção Brasileira. Com isso, Santos será o titular. Na zaga, Thiago Heleno retorna de suspensão e forma dupla com Paulo André. Já no setor ofensivo, Nikão e André Lima disputam posição no ataque. No mais, o Furacão vai a campo com: Santos; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio e Hernani; Lucas Fernandes, Lucho González e Nikão (André Lima); Pablo.

No Fluminense, Marcão fez mistério e não revelou o time que vai a campo nessa terça-feira (14). A tendência, porém, é a base dos últimos jogos ser mantida. Richarlison mostrou-se recuperado do edema na coxa direita e não preocupa. Além disso, Edson pode ceder lugar a Pierre. No mais, o Fluminense deve ir com: Julio César, Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Edson (Pierre), Douglas, Cícero, Scarpa e Wellington; Richarlison.

Pelo lado do Atlético-PR, o técnico Paulo Autuori avaliou seu trabalho à frente do Furacão, cuja a meta, hoje, é classificar para a Libertadores: ''Eu não participei (do trabalho) desde o início, estou aqui desde meados de março. Presunção seria dizer que estamos acima daquilo que projetávamos. É o que a gente fala para os jogadores diariamente: nossa capacidade vai muito além do que nossa imaginação alcança. Se nos propusermos a trabalhar com qualidade, termos uma mente aberta para entendermos novas propostas e termos atitude competitiva. Temos trabalhado para isso.''

Efetivado como técnico até o fim do Brasileirão, Marcão mostrou-se feliz com a oportunidade e espera acabar com o jejum de seis jogos sem vitórias do Fluminense: "Aproveitamos bem a semana. Quem entrar vai aproveitar ao máximo para fazermos um grande jogo. Procuramos fazer algumas coisas diferentes. Achamos que pode funcionar. Treinamos muito para fazer uma grande partida. Esse período foi altamente positivo. A energia está boa, a semana foi boa, de comprometimento."

No histórico de confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR leva vantagem sobre o Fluminense. Até o momento, foram 38 jogos, com 17 vitórias atleticanas, sete empates e 14 vitórias tricolores. No quesito gols marcados, ambos aparecem empatados com 51.

O último encontro entre Fluminense x Atlético-PR aconteceu no primeiro turno da competição. Na 16ª rodada, o Furacão bateu o Tricolor pelo placar mínimo com gol de Hernani.

No Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a nona posição com 48 pontos. Mais acima, em sexto, aparece o Atlético-PR com 51.

Em confronto direto pelo G-6, Fluminense x Atlético-PR vêm de resultados negativos na última rodada. O Tricolor foi derrotado pelo Cruzeiro por 4 a 2, no Mineirão, enquanto o Furacão perdeu para o Vitória por 3 a 2, no Barradão.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Atlético-PR minuto a minuto, partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, a ser disputada no estádio do Maracanã, às 17h (horário de Brasília).