Resultado Atlético-MG x Palmeiras no Campeonato Brasileiro (1-1)

Boa noite, torcedor. Acompanhe agora o tempo real de Atlético-MG x Palmeiras , jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016. A bola rola no estádio do Independência às 21h (de Brasília). Fique ligado na VAVEL Brasil.

O jogo desta noite marca o reencontro do técnico Cuca com o estádio Independência e a massa atleticana. Juntos foram campeões da Libertadores 2013.

Outro reencontro que Cuca terá é com o amigo Fred, atacante do Galo. O treinador trabalhou com o atacante no Fluminense, em 2009, onde ficaram marcados pelo "Time de Guerreiros" que escapou do rebaixamento. Em 2012, com Cuca no Galo, os dois brigaram pelo título do Brasileirão - melhor para o Fred e o Tricolor das Laranjeiras que foi campeão daquele ano.

ARBITRAGEM no jogo: Braulio da Silva Machado (SC, aspirante à Fifa), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Neuza Ines Back (SC), ambos da Fifa.

FIQUE DE OLHO Atlético-MG x Palmeiras: Fred é o artilheiro do Brasileirão e o Palmeiras costuma ser vítima do atacante.

FIQUE DE OLHO Atlético-MG x Palmeiras: Gabriel Jesus é o artilheiro do Palmeiras e da Seleção Brasileira. O atacante está motivado para encerrar o jejum no Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG tem o retorno de Fábio Santos e Lucas Pratto. O primeiro será titular, mas o segundo será reserva. Existe um rodízio no ataque do Galo. No Brasileirão, Fred é o titular, mas na Copa do Brasil é Lucas Pratto, já que Fred disputou a competição pelo Fluminense.

Se o Jesus retorna e começará jogando, o zagueiro Mina é dúvida, já que sentiu um incômodo durante a partida da Colômbia nas Eliminatórias.

O Palmeiras terá o retorno de Gabriel Jesus, que busca encerrar o jejum no Brasileirão. Se na seleção o atacante é o artilheiro das Eliminatórias, na competição nacional perdeu a artilharia para Fred, do Galo.

O Palmeiras chega em Belo Horizonte bastante motivado. Antes de viajar, a torcida lotou o aeroporto de Congonhas para apoiar o time.

O Atlético-MG sonha com o G-3. Depois de brigar pelo título, uma sequência de tropeços, junto da boa fase do Santos, tirou a equipe mineira da terceira colocação. O Galo precisa vencer e secar o time paulista para diminuir a desvantagem que está em quatro pontos.

Com a vitória do Flamengo sobre o América-MG na noite desta quarta-feira (16), o Palmeiras está com quatro pontos de frente. Vencer o Galo deixaria a vantagem em sete pontos com nove ainda por jogar. Mesmo que tropece, pode conquistar o título já na próxima rodada.

Apesar do passado no Galo, hoje o técnico Cuca pertence ao Palmeiras e segue em busca do título do Brasileirão - que está bem próximo. A meta do Verdão é conseguir pelo menos um ponto nesta noite contra o Atlético-MG, mas uma vitória praticamente define o campeonato.