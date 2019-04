Internacional recebe Ponte Preta no Beira-Rio em clima de decisão

PARTIDA VÁLIDA PELA 35ª RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2016. SERÁ DISPUTADA NO ESTÁDIO BEIRA RIO, EM PORTO ALEGRE.

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro o Internacional vai receber a Ponte Preta às 21h da próxima quinta-feira (17), no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O jogo, que será válido pela 35ª rodada do Brasileirão, será de extrema importância para o Colorado que luta para sair da zona de rebaixamento da competição. Já a Ponte Preta espera um bom resultado para resgatar a confiança da equipe até o término da temporada.

Internacional contará com a volta de Vitinho ao time e de William na lateral

Vencer ou vencer. Esse vai ser o lema do Internacional para a próxima partida em casa diante da Ponte Preta. Isso por conta da péssima fase que vive o Colorado no Campeonato Brasileiro em 2016. Uma vitória da equipe, comandada por Celso Roth, combinada com um tropeço do Vitória diante do Santos, tiraria o Inter da zona de rebaixamento do Brasileirão ainda nessa rodada.

Para o duelo contra a equipe de Campinas Celso Roth vai poder contar com o atacante Vitinho que está recuperado de lesão muscular na coxa direita. Além disso, Roth ainda promoveu algumas mudanças na equipe titular. Sem o lateral direito Ceará, que sentiu uma lesão leve na coxa direita, o treinador colorado promoveu a volta de William na lateral direita. O atacante Eduardo Sasha e o meia Valdívia também apareceram entre os titulares no ultimo treino aberto do Inter. Na tarde desta quarta-feira (16) o Colorado trabalhou com portões fechados.

Eduardo Sasha assume a vaga do meia Alex. Valdívia fica na vaga de William. Segundo Celso Roth essas alterações darão mais velocidade para o setor ofensivo do Internacional.

O Internacional deve iniciar a partida com o seguinte time: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Anselmo, Sasha, Anderson e Valdívia; Vitinho.

Mais uma vez o Colorado vai contar com as força das arquibancadas para superar a fase ruim. A expectativa é de casa cheia e Celso Roth aproveitou para elogiar a torcida que vem fazendo a sua parte: “A grandeza do clube é a grandeza da torcida. Temos que usar sim. O torcedor ajuda. Ele tem feito sua parte. A torcida precisa nos abraçar porque teremos dificuldades. Que o torcedor venha e nos ajude”, disse o treinador.

Com 38 pontos conquistados, o Colorado é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro. Um ponto a menos que o Vitória, primeiro clube fora do Z-4.

Após três derrotas seguidas, Ponte espera um bom resultado em Porto Alegre

Mesmo sem vencer há três rodadas a Ponte Preta está praticamente garantida na Série A do Brasileirão em 2017. A equipe de Campinas tem apenas 1% de chance de rebaixamento. Porém, espera conseguir um bom resultado no Beira Rio para manter a motivação de seus atletas até o final da temporada. A Ponte é a 11ª colocada da competição com 45 pontos ganhos. 1% também é a chance da Macaca conseguir uma vaga na próxima Copa Libertadores da América.

O treinador da Ponte Preta, Eduardo Batista, já sabe o time que vai mandar a campo na quinta-feira, mas optou por manter mistério. Antes do embarque da equipe de Campinas para Porto Alegre, o treinador revelou apenas que Breno Lopes vai entrar na lateral esquerda no lugar de Reinaldo. Essa alteração é uma opção de Eduardo Batista, que disse que vai priorizar quem estiver mais focado nas últimas rodadas.

Confira o que disse Eduardo Batista em coletiva de imprensa: “Será um jogo extremamente difícil, no qual o brilho no olho é de suma importância. Vamos enfrentar o time que fará o jogo da vida deles. É uma decisão de campeonato, um embate muito complicado”, declarou o treinador.

O provável time da Ponte Preta será: Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Antônio Carlos e Breno Lopes; João Vitor, Wendel e Matheus Jesus (Galhardo); Felipe Azevedo (Rhayner), Clayson e William Pottker.

A partida terá a arbitragem de Héber Roberto Lopes (SC) que será auxiliado por Kléber Lúcio Gil (SC) e Carlos Berkenbrock (SC).