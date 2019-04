TEMPO REAL: Debate NETFLU entre os candidatos à presidência do Fluminense

Em parceria com as Faculdades Integradas Hélio Alonso (Facha), o NETFLU, receberá Celso Barros, Mário Bittencourt e Pedro Abad na sexta-feira, 18 de novembro, às 18h, no auditório da universidade, no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O presidente do Fluminense, Peter Siemsen, e o vice-presidente de projetos especiais, Pedro Antônio, foram convidados pela nossa equipe. Também foram invitados representantes da imprensa e das mídias independentes do Fluminense, como o Panorama Tricolor, Flunews, O’Tricolor, Explosão Tricolor, Bate Papo Tricolor e Flu Link.

Quem é Mário Bittencourt? "Mário Bittencourt é um tricolor apaixonado, nascido em um bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro, encostado no Maracanã. Nascido, criado e frequentador do Maracanã. Sócio do clube há mais de 20 anos e há exatos 18 aceitou o desafio de ser estagiário do clube quando se encaminhava para a terceira divisão naquele momento. Aqui dentro fiz minha história como profissional. De estagiário me tornei advogado, diante passei diversas vezes pelo departamento de futebol e tenho o sonho de ser presidente do Fluminense"

Quem é Pedro Abad? "Pedro Abad é um tricolor apaixonado, engenheiro, funcionário público, trabalha na Receita Federal, 45 anos, uma pessoa que só pensa em Fluminense o dia inteiro. Pensando em como ajudar o Fluminense a crescer, evoluir. Um cara de arquibancada que vai aos jogos, assiste aos jogos de basquete - quando tinha -, volêi, completamente focado em Fluminense"

Quem é Celso Barros? "Minha paixão pelo Fluminense me impulsiona a ser candidato a presidente. Caso seja eleito, vou consolidar o Fluminense como clube que soma equilíbrio financeiro, organização administrativa e resultados imbatíveis em campo, como aconteceu nos 15 anos da parceria mais significativa que teve o time" disse Celso Barros, em comunicado divulgado por sua assessoria, referindo-se à antiga patrocinadora, a Unimed-Rio.